Regole per la corretta contabilizzazione

Il par. 5.4.9 del principio 4/2 disciplina, invece, le regole per la corretta contabilizzazione delle operazioni che alimentano l’avanzamento del ciclo tecnico, chiarendo che - una volta prenotato l’intero quadro economico con l’atto di avvio del ciclo realizzativo (determina a contrarre) - alla fine dell’esercizio è possibile conservare nel FPV tutte le somme prenotate a condizione che:

risulti sottoscritta una obbligazione giuridica vincolante avente ad oggetto l’acquisto di terreni, oppure espropri di aree o altre tipologie di attività espressamente previste e finanziate nel QTE; ovvero, in assenza di tali impegni di spesa, che risulti formalmente avviata la procedura di affidamento del PFTE. Il principio prevede che per procedura formalmente avviata si intende la pubblicazione del bando o dell’avviso di procedura di gara, o di un avviso di preinformazione cui ha fatto seguito l’invito agli operatori a confermare interesse, ovvero la trasmissione agli operatori economici dell’invito a presentare offerte nel caso di cui all’art. 76 del codice.

Quindi, l’assunzione della determinazione a contrarre per l’affidamento dell’incarico di progettazione del PFTE costituisce il presupposto per prenotare l’intero QTE, ma la sua conservazione in sede di rendiconto (per evitare che le somme diventino economie e confluiscano in avanzo) necessita che la procedura di affidamento dell’incarico di progettazione risulti “formalmente avviata”, secondo una delle modalità indicate.

Il ciclo tecnico-realizzativo deve registrare una continuità nei termini previsti dalla norma, in quanto in assenza di aggiudicazione definitiva (id est: efficace) dell’appalto per l’incarico di progettazione del PFTE entro l’esercizio successivo a quello dell’avvio della procedura, le somme prenotate e conservate nel FPV confluiscono in avanzo.

Specifica il principio contabile: “negli esercizi successivi all’aggiudicazione definitiva [dell’incarico di progettazione del PFTE], la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell’opera”, specificando analiticamente le varie fasi per il prosieguo della fase di progettazione ( fino alla validazione del progetto da porre a base di gara: ricordiamo che a seguito del correttivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria la gara può essere indetta anche sulla base di un PFTE, non essendo più necessario il progetto esecutivo).

Il principio contabile richiede, altresì, la continuità tra la fase di progettazione e quella di affidamento dei lavori, prevedendo che le risorse conservate nel FPV confluiscono in economia se le procedure di affidamento non sono state “formalmente avviate” entro l’esercizio successivo alla validazione del progetto posto a gara; in continuità, il principio prevede che l’ulteriore conservazione del FPV implica che entro l’esercizio successivo all’avvio della procedura di gara si addivenga all’aggiudicazione dei lavori.

L’impegno contabile, in coerenza con l’assetto della contabilità armonizzata, può essere assunto solo ogni qualvolta all’interno del ciclo tecnico-realizzativo sorga una obbligazione giuridicamente vincolante, e cioè si sottoscriva un contratto con uno specifico creditore (progettista, esecutore, ecc.), per un determinato importo, e con condizioni e tempi di esecuzione indicati nel cronoprogramma: non è a ciò sufficiente l’aggiudica efficace (cfr. Corte conti, sez. regionale di controllo per il Molise 17.12.2024, n.163). Fa eccezione all’obbligo di prenotazione che deve precedere la stipula del contratto, unico atto idoneo a vincolare le somme sul bilancio evitando che confluiscano in avanzo, solo l’ipotesi in cui il RUP decida di affidare i lavori con le modalità di cui all’art. 50, comma 1, lett. a) del codice e, cioè, tramite affidamento diretto. In tale ipotesi, nella quale il legislatore dispone che la determina a contrarre sia adottata nel rispetto di cui al comma 2 dell’art. 17, essendo insieme atto di avvio e chiusura del procedimento, il novellato principio contabile specifica che “gli stanziamenti di spesa sono immediatamente impegnati sulla base della decisione di contrarre o atto equivalente di cui all’art. 17, comma 2 del codice e, per gli enti locali, di cui all’art. 192 del Tuel”. Ne consegue che per i lavori di importo inferiore ad € 150.000 oggetto di affidamento diretto, in deroga alla regola generale, l’impegno contabile si assume prima ed indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto, essendo all’uopo sufficiente il perfezionamento della determina di aggiudica semplificata. Inoltre, nel caso di esecuzione anticipata della prestazione (di progettazione o dei lavori), il principio contabile consente a prescindere dall’importo di assumere l’impegno contabile ex art 183 e 191 del Tuel sulla base dell’aggiudica efficace (prima della stipula del contratto), Infine, in materia di accordi quadro, invece, il principio ha chiarito che l’impegno di spesa si registra in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi dell’accordo con imputazione agli esercizi in cui la spesa è esigibile.

La sunteggiata disciplina che consente di conservare nel FPV l’intero quadro economico dell’opera pubblica sulla base del mero atto di avvio del ciclo di progettazione (e, nel prosieguo, purché il ciclo tecnico sia avanzato almeno di una fase), si applicava esclusivamente ai lavori per i quali vige l’obbligo di inserimento nel programma triennale di cui all’art. 37 del codice, mentre i lavori di importo inferiore ad € 150.000 continuavano a seguire le regole generali del principio di competenza finanziaria potenziata, applicabili anche agli appalti di servizi e a tutte le spese correnti: per cui solo l’avvenuta formalizzazione dell’obbligazione giuridica per l’appalto di lavori consentiva di assumere l’impegno contabile, da gestire secondo le regole dell’esigibilità legate al cronoprogramma e alle sue possibili variazioni.