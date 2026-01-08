Le innovazioni

La norma in commento innova profondamente il sistema, in quanto introduce una differente disciplina per la costituzione ed il mantenimento del FPV per tutti i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia eurounitaria, e non soltanto per i lavori di importo inferiore alla soglia di 150.000 euro che costituisce il limite a partire dal quale i lavori debbono essere inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici. Certamente, l’effetto applicativo della novella ha un impatto immediato sui piccoli lavori che possono essere affidati ex art. 50, comma 1, lett. a) del codice, per i quali non era contemplata la formazione del FPV, se non con le regole ordinarie che si applicano in fase di riaccertamento dei residui ex art 3, comma 4, del d.lgs 118/2011 a seguito del perfezionamento dell’impegno contabile. Con l’entrata in vigore della novella, le regole sulla prenotazione ed il mantenimento delle risorse nel FPV si applicano anche ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, ma le nuove regole introducono un meccanismo diverso che disciplina la materia per tutti i contratti sotto soglia , affidati sulla base delle procedure di cui all’art. 50 del codice dei contratti, le quali risultano più stringenti ed operano in maniera diversa dalle vecchie regole che dal 1° gennaio 2026 continueranno ad applicarsi esclusivamente ai contratti sopra soglia, affidati secondo le procedure ordinarie.

In effetti, l’attenta lettura della novella induce ad una riflessione più approfondita e di sistema, che non può essere limitata ai positivi effetti dell’estensione della norme sul FPV ai contratti di importo inferiore a 150.000 euro; fermo restando l’accertamento delle risorse destinate alla realizzazione della spesa, il comma 660 della legge di bilancio 2026 prevede quale condizione per la costituzione del FPV nei contratti sotto soglia “il completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e l’affidamento formale della progettazione esecutiva”, con l’obbligo che nell’esercizio successivo risultino aggiudicati i lavori, per evitare che le risorse conservate nel FPV confluiscano nel risultato di amministrazione per essere nuovamente programmate dal consiglio comunale con l’applicazione al bilancio dell’avanzo (vincolato, destinato o libero). Non può non rilevarsi, pertanto, come la novella introduca una condizione più stringente per la formazione e il mantenimento del FPV relativo ai lavori sotto soglia rispetto alla previgente disciplina che si applicava a tutti i lavori (eccetto quelli non soggetti all’obbligo di inserimento nel programma triennale); per i lavori sotto soglia, infatti, la conservazione delle risorse nel FPV è condizionata al completamento della verifica del PFTE e all’affidamento della progettazione esecutiva entro la fine dell’esercizio finanziario, mentre prima (con disciplina oggi applicabile solo nel sopra soglia) sarebbe bastato, secondo una previsione introdotta nel 2019, un atto di mero avvio della procedura di affidamento dell’incarico di redazione del PFTE. Non può non sottolinearsi tale importante cambio di paradigma che, impattando su tutti i lavori sotto soglia ( che costituiscono la quasi totalità degli investimenti dei comuni e degli enti locali medio piccoli), impone maggiore efficienza nella gestione del ciclo di vita dei contratti, valorizzando il cronoprogramma quale cruscotto manageriale per garantire, nell’ottica del principio di risultato che informa tutte le più recenti riforme della pubblica amministrazione, la tempestiva attuazione delle fasi del ciclo tecnico, in quanto la conservazione del FPV nei contratti sotto soglia implica l’acquisizione e la verifica del PFTE e l’affidamento dell’incarico del progetto esecutivo entro l’esercizio di programmazione delle risorse e stanziamento, non essendo più sufficiente il mero conferimento dell’incarico per la redazione del PFTE. In quest’ottica, anche il controllo di gestione e quello successivo di regolarità amministrativa debbono essere riorientati per intercettare ritardi e inefficienze del ciclo tecnico che possono avere refluenze a valle sul ciclo finanziario, compromettendo la tempestiva realizzazione dell’intervento, obiettivo dichiarato della riforma.