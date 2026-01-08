Conclusioni

La nuova norma deve, tuttavia, essere letta anche in coerenza con il quadro normativo vigente in materia di progettazione dei lavori pubblici, per come emerge dall’art. 41 del codice e dell’allegato I.7, novellati dal d.lgs. 209/2024.

In primo luogo, deve chiarirsi che anche per le opere che non sono soggette all’obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici non può derogarsi al ciclo di vita disciplinato dall’art. 21 del codice che prevede, per tutti i contratti, una fase di programmazione che precede la necessaria fase di progettazione, cui seguono l’affidamento e l’esecuzione (queste ultime riferite sia alla progettazione che alle opere). Pur se non inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, anche le opere di importo inferiore a 150.000 euro debbono essere previste nell’ambito del PEG e del PIAO, strumenti di programmazione operativa, coi quali l’organo di indirizzo politico affida ai dirigenti le risorse e i correlati obiettivi generali ed operativi da attuare. Inoltre, guardando alla fase di progettazione, l’art. 3 dell’allegato I.7 del codice impone per tutti i progetti di lavori pubblici la redazione, a cura del RUP, del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), senza il quale non risulta possibile avviare la progettazione dell’intervento, sia nel caso di progettazione esterna che in caso di progettazione interna. Il comma 1 dell’art. 3 dell’all. I.7 dispone, infatti, che tale documento preliminare “dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”, e prevede che “in caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d’incarico”.

In secondo luogo, il riferimento della norma contabile al completamento della verifica del PFTE quale condizione per la costituzione ed il mantenimento del FPV, va coordinato con le previsioni dell’art. 41 del codice che prevede una doppia deroga al principio generale dei due livelli successivi di approfondimento della progettazione. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, infatti, il comma 5 dell’art. 41 dispone che “può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso”; il PFTE risulta, per tali tipologie di lavori, facoltativo e, pertanto, in tali casi è evidente che laddove il RUP decida, sulla base del DIP di affidare l’incarico (esterno o interno) direttamente per la progettazione esecutiva, la conservazione delle risorse dell’intero Qte nel FPV è condizionata esclusivamente al conferimento di tale incarico: nel caso di progettazione interna, è sufficiente la lettera protocollata a firma del dirigente che conferisce l’incarico di progettazione ad un tecnico interno, mentre nel caso di progettazione esterna deve essere sottoscritto il contratto di appalto di servizi di progettazione con il professionista individuato. Più problematica, ad avviso di chi scrive, è l’applicazione della novella nel caso in cui, invece, il RUP decida, sulla base del DIP di procedere all’affidamento dei lavori sulla base del PFTE, omettendo la progettazione esecutiva, come consente il comma 5.bis dell’art. 41, aggiunto dal correttivo del 2024. E’ noto che il d.lgs. 209/2024, in alternativa alla previsione del richiamato comma 5, ha previsto l’ipotesi inversa e, cioè, che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria “possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica”, chiarendo che “l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione ed approvazione del progetto esecutivo”. In tale ipotesi (che, tuttavia, non si applica agli “interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti”), il PFTE da porre a base dell’affidamento è costituito dagli elaborati previsti dall’art. 6, comma 8.bis dell’allegato I.7: a) relazione generale; b) computo metrico estimativo dell’opera; c) elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste; c) piano di sicurezza e di coordinamento e stima dei costi della sicurezza. In tali casi, pertanto, il PFTE – essendo il documento progettuale da porre a base di gara- oltre ad essere oggetto di verifica (la quale va effettuata per ciascun livello di progettazione: art. 42, comma 1 codice e art. 40, comma 1 all. I.7), deve essere formalmente validato dal RUP ai sensi dell’art. 42, comma 4 del codice e dell’art. 44 dell’all. I.7. Ebbene, in tali casi una lettura meramente letterale della novella, nella parte in cui prevede che per la conservazione del FPV sia stata “completata la verifica del PFTE e formalmente affidata la progettazione esecutiva”, non consentirebbe di applicare la semplificazione contabile finalizzata a promuovere la sollecita e tempestiva realizzazione dell’intervento, mancando l’affidamento della progettazione esecutiva condizione necessariamente prevista dalla norma per evitare che le risorse confluiscano tra le economie; e quindi essendo necessario, per tutti i contratti sotto soglia, la sottoscrizione del contratto d’appalto dei lavori per poter garantire la semplificazione contabile che, una volta aperto il nuovo esercizio finanziario, consente la prosecuzione del ciclo realizzativo. Tale stortura applicativa può, tuttavia, essere corretta, ad avviso di chi scrive e nelle more di eventuali interpretazioni ufficiali, sulla base di una lettura sistematica della disposizione sul ciclo contabile che va coordinata con le regole del ciclo tecnico realizzativo, valorizzando l’intenzione del legislatore ( chiaramente a favore della formazione del FPV per i lavori pubblici sotto soglia) e offrendo della “e” una lettura disgiuntiva e non congiuntiva, nei casi in cui la progettazione esecutiva viene esclusa dal RUP per procedere all’affidamento dei lavori sulla base del PFTE. Nelle ipotesi del comma 5.bis dell’art. 41 del codice, in cui l’esecuzione dei lavori sarà affidata a prescindere dalla redazione di un progetto esecutivo, la formazione del FPV è condizionata esclusivamente alla verifica del progetto di FPTE, ed il suo mantenimento alla fine dell’esercizio successivo all’ulteriore condizione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto dei lavori; non consentire la formazione del FPV nei casi in cui entro il 31 dicembre di un dato esercizio si provveda a concludere la verifica del PFTE che il DIP individua come livello di progettazione che abilita l’avvio della procedura di affidamento dei lavori, implicherebbe che nei casi di maggiore semplificazione, progettuale e realizzativa, le norme contabili non consentirebbero di conservare le risorse nel FPV in assenza anche dell’affidamento dei lavori entro l’esercizio di programmazione dell’intervento, ritardando la prosecuzione del ciclo realizzativo fino alla decisione del consiglio comunale di applicare al bilancio del nuovo esercizio le risorse confluite nel risultato di amministrazione per la cui decisione, ove non si tratti di risorse vincolate, occorrerà attendere la formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente.

Non c’è dubbio che la novella sconta un difetto di coordinamento con le regole composite della fase di progettazione, oltre che qualche difetto di coordinamento interno al par. 5.4.9, ma una lettura sistematica della norma non può non consentire la ragionevole interpretazione sopra ipotizzata. In ogni caso, l’imminente avvio delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nonché, ove necessario, le variazioni di esigibilità di cui all’art. 175, comma 5.bis, lett. e) del Tuel che può effettuare la giunta entro il termine di approvazione del rendiconto, consentiranno di testare l’applicazione della novella a tutte le procedure di realizzazione di lavori pubblici di importo sotto soglia avviate e non concluse entro il 31 dicembre 2025.

A cura di Vito Antonio Bonanno

Segretario generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa