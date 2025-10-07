Appalto fermo e lavori incompleti: accesso agli atti e perizia tecnica per ripartire

Nel mio condominio un general contractor ha abbandonato il cantiere per motivi legati ai bonus edilizi, ovvero perché – a suo dire – non riusciva a vendere i crediti fiscali derivanti dall’intervento. Ne è nato un contenzioso che, dopo mesi di mediazione civile (alla quale hanno partecipato anche i tecnici che avevano seguito i lavori, che in realtà erano di fiducia del GC), si è concluso con un accordo: l’impresa avrebbe sgomberato l’edificio da macerie e apprestamenti, smontato i ponteggi e rinunciato a qualsiasi pagamento, in compensazione del danno da perdita di chance arrecato al condominio.

Ora però si pone il problema di completare e sistemare l’edificio. La copertura è stata rifatta, ma le facciate sono state interessate dalla demolizione di ampie porzioni di intonaco ammalorato. Occorre quantomeno ripristinare le condizioni originarie o, meglio, procedere con il cappotto termico. Possiamo rinunciare agli impianti, che erano stati inseriti solo per accedere al 110%, ma il resto delle lavorazioni è necessario. Come dobbiamo muoverci, dal punto di vista tecnico, anche considerando che non abbiamo più un direttore dei lavori, in quanto legato al GC e dimessosi con lui?

L’esperto risponde

Negli ultimi anni, complice la corsa ai bonus edilizi, i casi di inadempimento o di abbandono dei cantieri hanno raggiunto livelli mai visti. La frequenza di situazioni simili è stata acuita da contratti d’appalto spesso sbilanciati a favore dell’impresa, dalla fretta di cogliere le opportunità fiscali e, non di rado, da rapporti di fiducia mal riposti verso strutture organizzate ma poco trasparenti. In contesti come questi, i problemi non sono soltanto legali o risarcitori, ma anche – e forse soprattutto – tecnici. Occorre capire come riprendere correttamente i lavori qualora questi si interrompano, ricostruire il quadro delle autorizzazioni e dei soggetti coinvolti, e riportare l’immobile a uno stato conforme e sicuro. Tralasciando per un momento gli aspetti giuridici e fiscali legati alla mancata conclusione dell’intervento, per rispondere al quesito occorre concentrarsi su ciò che serve concretamente per poter ripartire, senza commettere gli stessi errori.