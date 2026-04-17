Parte la sperimentazione dell’Applicativo per la trasparenza | HUB Contratti Pubblici, sviluppato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il supporto di ITACA, con l’obiettivo di supportare le stazioni appaltanti negli adempimenti di pubblicazione relativi ai contratti pubblici.

Dal 7 aprile al 20 aprile 2026 è aperta la selezione rivolta ai Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti. Saranno ammesse alla fase di test le prime cinque stazioni appaltanti, in ordine cronologico di presentazione delle domande, mentre la sperimentazione si svolgerà dal 27 aprile al 30 giugno 2026.

L’iniziativa rientra nella misura PNRR M1C1-1.10 e si inserisce nel progetto dedicato agli strumenti di supporto alla qualificazione delle stazioni appaltanti e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Applicativo per la trasparenza nei contratti pubblici: parte la sperimentazione per i piccoli comuni

L’introduzione dell’applicativo si colloca in un quadro più ampio, coerente con l’impostazione del D.Lgs. n. 36/2023, che ha progressivamente spinto verso l’integrazione dei flussi informativi e la digitalizzazione del ciclo dei contratti pubblici.

In questa prospettiva, la trasparenza tende a essere sempre meno un’attività separata e sempre più un output dei processi, anche se la fase attuale dimostra che il passaggio verso modelli pienamente automatizzati richiede ancora una fase intermedia di sperimentazione e validazione.

In particolare, l’applicativo è pensato per:

supportare la corretta gestione degli obblighi di trasparenza lungo tutte le fasi, dall’avvio della procedura fino alla chiusura del contratto;

guidare le stazioni appaltanti nell’applicazione delle disposizioni normative e delle linee guida ANAC;

verificare la completezza e la coerenza delle informazioni destinate alla pubblicazione;

rafforzare, anche in chiave organizzativa, il presidio interno su trasparenza e anticorruzione.

Il coinvolgimento esplicito di RPCT e RUP conferma che lo strumento è pensato come supporto trasversale, non limitato alla funzione tecnica ma esteso anche ai profili di controllo e conformità.

Requisiti e modalità di partecipazione

L’accesso alla sperimentazione è riservato a un numero molto limitato di enti e richiede il rispetto di specifiche condizioni formali.

Possono candidarsi i comuni tra 5.000 e 10.000 abitanti, a condizione che:

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) risulti iscritto nell’elenco ANAC;

la stazione appaltante sia registrata nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

La candidatura deve essere presentata tramite PEC all’associazione ITACA, utilizzando l’apposito modulo e con sottoscrizione del RPCT. L’ammissione avviene esclusivamente in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, purché complete e conformi ai requisiti richiesti.

Una sperimentazione a numero chiuso

La scelta di limitare la partecipazione alle prime cinque stazioni appaltanti risponde alla necessità di testare lo strumento in modo controllato, verificandone il funzionamento in contesti reali.

Alle amministrazioni selezionate sarà dedicato un percorso di accompagnamento, con attività formative e supporto operativo da parte di ITACA per tutta la durata della sperimentazione.

La partecipazione è gratuita, ma non comporta alcuna garanzia di utilizzo dell’applicativo oltre il termine del 30 giugno 2026.

Il nodo dell’integrazione con i sistemi esistenti

Al di là della sperimentazione, il tema centrale resta quello dell’integrazione con l’ecosistema digitale dei contratti pubblici.

L’applicativo nasce con l’obiettivo di accompagnare le stazioni appaltanti verso una gestione più strutturata della trasparenza, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di dialogare con:

piattaforme di e-procurement;

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;

sistemi documentali interni agli enti.

Inoltre in questa fase l’applicativo non sostituirà gli adempimenti di legge, ma si configurerà come strumento di supporto operativo.

Durante la sperimentazione, infatti:

le pagine generate dall’applicativo non saranno rese pubbliche;

la sezione “Amministrazione Trasparente” già presente sul sito dell’ente resta l’unico canale ufficiale;

già presente sul sito dell’ente resta l’unico canale ufficiale; l’aggiornamento degli obblighi di pubblicazione continua quindi a gravare sulle modalità attualmente in uso.

L’utilizzo dello strumento ha quindi una funzione di verifica, affiancamento e miglioramento delle attività, più che di sostituzione immediata dei processi esistenti.

Un altro passo verso la completa digitalizzazione degli appalti

La sperimentazione dell’Applicativo segna un passaggio intermedio ma significativo nel percorso di digitalizzazione dei contratti pubblici, in cui la trasparenza non viene più considerata come un adempimento isolato, ma come un processo che attraversa tutte le fasi del contratto e coinvolge più soggetti all’interno dell’amministrazione.

Non si introduce ancora un’automazione piena degli obblighi di pubblicazione, ma sarà possibile testare un modello in cui la trasparenza viene costruita a partire dai dati e integrata nei processi, con l’obiettivo di arrivare a una gestione più coerente, controllabile e strutturata.