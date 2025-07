Aquazip Barrier System: la soluzione Fassa Bortolo per il mondo del “roofing”

Aquazip® Barrier System è la linea di prodotti Fassa Bortolo per proteggere le coperture piane degli edifici dall’irraggiamento solare. Si tratta di un tema sempre più importante soprattutto perché sia nell’edilizia abitativa che in quella industriale si sta diffondendo sempre di più la preferenza per questa tipologia di copertura.

Per il mondo del “roofing”: AQUAZIP® BARRIER SYSTEM by Fassa Bortolo

Prodotto di punto di questa linea è AQUAZIP BARRIER SRI, una membrana impermeabilizzante ad alto indice di riflessione solare SRI (107) per il raffrescamento passivo. Con l’indice SRI si esprime la capacità di un materiale di riflettere l’energia solare incidente e dissipare l’energia assorbita, e quindi di respingere il calore.

Se contro la pioggia infatti è fondamentale la perfetta protezione impermeabile, contro il calore invece sono necessari prodotti caratterizzati da elevati valori di riflettanza ed emissività termica, ovvero da elevato indice SRI.

AQUAZIP BARRIER SRI è costituito da resine acril-poliuretaniche in dispersione e additivi specifici che, dopo l’essicazione formano un rivestimento continuo, impermeabile, elastico e ad elevata riflettanza solare (COOL ROOF). La membrana permette di diminuire il flusso energetico in entrata dalla copertura e pertanto di mantenere al di sotto di essa una temperatura più bassa: riduce le temperature delle coperture, l’impatto termico sull’habitat e l’effetto isola di calore.

I benefici di una minore temperatura sulle coperture si trasferiscono poi su tutto l’edificio: evitando che il calore si trasmetta negli ambienti sottostanti, si riducono le sollecitazioni termiche a carico del pacchetto copertura, prolungandone la durata nel tempo, e si riduce al tempo stesso il dispendio energetico, ed economico, per rinfrescare gli ambienti. Ma questa soluzione rappresenta anche un vantaggio per la collettività, perché contribuisce a ridurre il cosiddetto “effetto isola di calore” che rende opprimenti le città nelle stagioni calde (con una temperatura media di 4° più elevata rispetto alle aree non urbane.)

Il secondo prodotto Fassa Bortolo è AQUAZIP BARRIER, una membrana elastica bianca, impermeabilizzante, pronta all’uso e di facile applicazione, dotata di buona resistenza ai raggi UV. È costituito da resine acriliche in dispersione e additivi specifici che dopo l’essicazione formano una guaina continua, impermeabile ed elastica contribuendo ad allungare la vita utile delle coperture esistenti. È dotato di un’ottima adesione su vari substrati e una bassa presa di sporco.

Entrambe le membrane possono essere utilizzate anche come impermeabile protettivo del calcestruzzo, di massetti cementizi, di piastrelle di ceramica e lapidei. A supporto di questi due prodotti, infine, Fassa Bortolo ha realizzato anche AQUAZIP BARRIER GRIP e AQUAZIP BARRIER PRIMER per un’azione combinata che amplifichi il più possibile i benefici e la durata dell’applicazione.

Clicca qui e scopri di più su Aquazip Barrier System.