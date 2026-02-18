AQUAZIP: l’impermeabilizzazione secondo Fassa Bortolo

Il Sistema Impermeabilizzante di Fassa Bortolo, AQUAZIP, comprende un insieme di prodotti e accessori per ogni tipo di intervento necessario alla protezione e l’impermeabilizzazione di balconi, pavimenti (anche vecchi e a basso spessore, piscine, terrazze e centri wellness, vasche, locali interrati e coperture piane.

AQUAZIP è un marchio registrato di Fassa Bortolo che da anni ormai contraddistingue i prodotti che rispondono a queste esigenza: una linea nata dall’esperienza maturata in cantiere, che si è ampliata per soddisfare molteplici richieste di intervento.

Impermeabilizzanti: riferimenti normativi

I prodotti per l’impermeabilizzazione delle superfici fanno riferimento alla norma EN 14891, che specifica termini e metodi di prova per la classificazione dei prodotti liquidi, mono o multicomponenti.

Per far parte di questa categoria i prodotti devono essere:

impermeabili all’acqua applicato liquido cementizio (CM);

impermeabili all’acqua applicato liquido in dispersione (DM);

impermeabile all’acqua applicato liquido reattivo (RM).

Una delle proprietà fondamentali che caratterizza le guaine impermeabilizzanti è il “crack bridging”, ossia la capacità di una guaina elastica di fare da ponte sulle fessure del supporto evitando la propagazione della fessura stessa sulla guaina, deformandosi senza rompersi e quindi garantendo l'impermeabilità del supporto.

A questo si uniscono proprietà opzionali utili in contesti particolari, come la capacità di crack bridging a basse o bassissime temperature (-5°/-20°) o la resistenza al contatto con acqua clorurata: queste tre opzioni sono indicati in scheda tecnica rispettivamente con sigla O1, O2 e P.

Prodotti diversi per diverse esigenze

Fassa Bortolo propone un’ampia gamma di prodotti impermeabilizzanti in grado di rispondere alle necessità del mondo della progettazione, dalle più comuni problematiche di infiltrazione in balconi, terrazzi o coperture pedonabili esposti ad intemperie, paramenti murari soggetti ad umidità di risalita, fino agli interventi di impermeabilizzazione di strutture interrate, piscine o infrastrutture idrauliche.

I prodotti della famiglia AQUAZIP si possono raggruppare in tre diverse macro-aree: le guaine cementizie, le membrane desolidarizzanti e i prodotti per il cool - roofing.

1. Guaine cementizie

Le guaine cementizie riguardano la protezione delle strutture in calcestruzzo, intonaci, massetti cementizi e in genere rivestimenti preesistenti.

In questa categoria rientrano ad esempio Aquazip GE 97 guaina elastica cementizia bicomponente per l’impermeabilizzazione di terrazzi, balconi, piscine, pavimentazioni esterne e per la protezione di strutture in calcestruzzo, Aquazip one PRO Guaina elastica cementizia monocomponente impermeabilizzante per superfici in calcestruzzo, massetti cementizi e simili anche soggette a deformazioni sotto carico, come rasatura elastica impermeabile di intonaci, come guaina impermeabilizzante per interni ed esterni prima della posa di piastrelle ceramiche. Adatta anche in sovrapposizione su pavimenti esistenti per ottimizzare i costi di ristrutturazione e le tempistiche in cantiere

Dove è necessario un intervento veloce, è consigliata Aquazip Fast, guaina elastica cementizia bicomponente a rapido asciugamento caratterizzata da elevata adesione ed elasticità anche in caso di basse temperature. Nella linea non mancano anche prodotti per strutture sottoposte a pressione idrostatica positiva e negativa fino a 1,5 atm e per la protezione del calcestruzzo dalla carbonatazione e dall’ingresso di cloruri e solfati: in questo caso Aquazip Floor & Wall è specifica per l’impermeabilizzazione di strutture idrauliche come piscine, serbatoi, canali e bacini, muri di fondazione, cantine e locali interrati oltre che bocche di lupo, fosse ascensore e strutture interrate in genere.

2. Membrane desolidarizzanti e impermeabilizzanti

Si tratta di prodotti sviluppati per proteggere e conferire maggior durabilità alle pavimentazioni, anche su sottofondi problematici. Di questo gruppo fanno parte le tre membrane multifunzione del FASSA LAMINA SYSTEM.

Prodotto di punta è AQUAZIP LAMINA 3D, una membrana che si compone di un'anima centrale in polietilene a bassa densità, racchiusa tra due strati di tessuto-non-tessuto in polipropilene: il primo strato assicura impermeabilità e costituisce una barriera al vapore, infatti, il secondo offre resistenza agli alcali e garantisce adesione e desolidarizzazione. A livello pratico, la membrana controlla efficacemente le fessurazioni su supporti lesionati, impermeabilizza i massetti, gestisce le tensioni di vapore su sottofondi umidi e contribuisce al comfort acustico degli ambienti. La capacità antifrattura risulta molto importante quando si utilizzano rivestimenti di grande formato o in presenza di elevate sollecitazioni, anche in termini di maggiore durabilità della pavimentazione. Inoltre la membrana contribuisce all'isolamento acustico, attenuando il rumore da calpestio. Sottile e maneggevole da lavorare, consente anche un notevole risparmio di colla (-40% rispetto ai tradizionali teli bugnati). Tutte queste caratteristiche rendono AQUAZIP LAMINA 3D particolarmente consigliata per applicazioni che richiedono elevate prestazioni tecniche e una lunga durata nel tempo.

La linea FASSA LAMINA SYSTEM si compone di altre due soluzioni innovative, da scegliersi in funzione della tipologia di intervento e delle esigenze progettuali: AQUAZIP ECO-LAMINA 2D, un’eco-membrana per interni con elevato contenuto di materiale riciclato, e FASSAFLOOR LAMINA TEX, un telo antifrattura versatile per pavimenti interni ed esterni.

3. Prodotti in pasta per il mondo delle coperture piane (cool-roofing)

Per le coperture piane, e superfici di copertura in generale, Fassa Bortolo ha sviluppato una gamma dedicata AQUAZIP BARRIER SYSTEM: una linea di prodotti altamente professionali per il mondo del “cool-roofing”, studiati per dotare le coperture piane di massima protezione, in grado di incidere positivamente sull’efficientamento energetico degli edifici e il comfort di chi vi abita.

Rispetto agli impermeabilizzanti tradizionali, infatti, quando si lavora a una copertura piana, è necessario fornire protezione dalla pioggia e dall’umidità ma, sempre di più, anche dall’irraggiamento solare. Se contro la pioggia è fondamentale la perfetta protezione impermeabile, contro il calore sono necessari prodotti caratterizzati da elevati valori di riflettanza ed emissività termica, ovvero da elevato indice SRI. Questo indice esprime infatti la capacità di un materiale di riflettere l’energia solare incidente e dissipare l’energia assorbita, e quindi di respingere il calore.

L’utilizzo nelle coperture piane dei prodotti AQUAZIP BARRIER, grazie alle speciali caratteristiche di colore e finitura dei manti ottenuti, permette perciò di diminuire la temperatura superficiale delle coperture evitando che si trasmetta negli ambienti sottostanti, con l’ulteriore vantaggio di ridurre le sollecitazioni termiche a carico del pacchetto copertura, prolungandone la durata nel tempo.

A livello pratico, questo si traduce in un migliore comfort abitativo, oltre al minore dispendio energetico, ed economico, per rinfrescare gli ambienti. Ma il vantaggio non è solo “interno all’edificio”: questa soluzione, infatti, contribuisce a ridurre il cosiddetto “effetto isola di calore” che rende opprimenti le nostre città nelle stagioni calde (con una temperatura media di 4° più elevata rispetto alle aree non urbane.)

La gamma AQUAZIP BARRIER SYSTEM si compone di:

AQUAZIP BARRIER SRI, membrana impermeabilizzante ad alto indice di riflessione solare SRI (107) per il raffrescamento passivo:

AQUAZIP BARRIER, membrana elastica bianca impermeabilizzante, pronta all’uso e di facile applicazione, dotata di buona resistenza ai raggi UV.

A queste si uniscono due prodotti di supporto:

AQUAZIP BARRIER GRIP, impiegato come rivestimento antiusura, antiscivolo e resistente al calpestio per le superfici trattate con AQUAZIP BARRIER;

il promotore d’adesione AQUAZIP BARRIER PRIMER.

Assistenza per una scelta e una posa corrette

Ultimo, ma fondamentale fin dai primi passi, è il servizio che l’assistenza tecnica di Fassa Bortolo offre sia al progettista, per identificare il prodotto più efficace in funzione del contesto e delle esigenze, che in cantiere, per una posa corretta. Attraverso le opportunità gratuite del programma Fassacademy, Fassa contribuisce alla formazione e al miglioramento continuo di tutto il settore.

Scopri qui tutte le possibilità del Sistema Posa di Fassa Bortolo.