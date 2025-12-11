C’era una volta una principessa che viveva in un grande castello e non smetteva mai di sognare. Il sogno era per lei uno spazio magico, un filo etereo capace di intrecciare cielo e terra, realtà e fantasia, estasi e tormento.

Un’esistenza umana non basta, spesso, per acquisire la piena consapevolezza della sua caducità: ogni essere vivente dispone di un tempo relativamente breve per educare corpo e mente, affrontare il mutamento e prepararsi alla dissolvenza della propria immagine terrena. Dal grembo materno l’uomo avverte il bisogno di affacciarsi all’esistenza; crescendo, attraversa le tappe dell’infanzia, dell’adolescenza, della giovinezza e della maturità, fino alla vecchiaia e alla morte, epilogo inconfutabile dell’esperienza terrena. Il primato mondiale di longevità appartiene a Jeanne Louise Calment, francese nata alla fine dell’Ottocento, vissuta 122 anni; l’uomo più longevo è stato il giapponese Jiroemon Kimura, vissuto 116 anni. Oggi la speranza media di vita nel mondo è di 73,5 anni, con le donne che vivono, in media, cinque anni più degli uomini.

Partendo dall’inamovibile principio che la vita ha un inizio e una fine, volgiamo l’attenzione ai comportamenti dell’uomo contemporaneo nel corso della sua esistenza terrena. Senza indulgere in filosofie, narrazioni o dottrine religiose, proponiamo una disamina dell’attuale condotta umana, del pensiero dominante e della ricerca di identità. Che cosa facciamo, noi esseri umani, mentre lottiamo per la sopravvivenza, per cercare di mantenere un equilibrio interiore nel mare magnum della nostra esistenza? Siamo ancora capaci di comprendere ciò che desideriamo davvero e, consapevoli di questa volontà, di inseguire una chimera che alimenti i nostri sogni? Conserviamo ancora un residuo di curiosità per penetrare i segreti della vita e giungere appagati, nella nostra corsa, all’ultimo traguardo dell’esistenza terrena? Sono queste le domande che ciascuno dovrebbe porsi ogni giorno, senza remore né superstizioni, per legittimare la propria esistenza e dare un senso alla vita.

Coscienza, radici e metamorfosi dell’umano

Se partiamo dall’assunto che l’uomo è imperfetto, e che nessuna macchina potrà mai replicarne l’essenza, comprendiamo subito che la sua unicità non risiede nella forza o nella precisione, ma nella coscienza e nel libero arbitrio. A differenza delle macchine — siano esse meccaniche, elettroniche, computer classici o quantistici, presenti o futuri — l’uomo porta con sé la capacità di pensare, di scegliere, di sbagliare, di creare. La sua esistenza corporale è solo un frammento nella lunga linea del tempo, ma proprio in questa brevità si cela il valore del suo percorso.

Dalle epoche più remote fino ai tempi moderni, l’umanità ha vissuto secondo codici tramandati dagli antenati, organizzandosi in villaggi, città e nazioni e condividendo regole di vita comune. Dopo millenni di conflitti e mescolanze di sangue e culture, si giunse a un fragile equilibrio, frutto di scambi e integrazioni. La scienza, allora come oggi, si è dedicata al mondo tangibile, cercando di decifrare i principi della natura con modelli fisico-matematici comprensibili e interpretabili dalla mente umana; alla religione, invece, spettava il compito di educare lo spirito, offrendo l’immagine di un’entità creatrice capace di dare senso all’universo. Le religioni attuali rappresentano l’ultimo approdo di questo lungo tentativo: colmare le lacune della conoscenza, superare i limiti dei cinque sensi e cercare un principio divino che custodisca la dimensione invisibile e spirituale dell’uomo.

Molti di noi ricorderanno gli anni passati, quando si imparava “a fare” nelle botteghe degli artigiani o nei cantieri, luoghi in cui il “Mastro” trasmetteva un mestiere. Io stesso conservo il ricordo di un cantiere stradale: avevo all’incirca dieci anni anni e, dalla finestra di casa, osservavo un enorme escavatore giallo, un “Caterpillar”, che dopo lo scavo tornava alla sua area di sosta. Un giorno uscii e mi fermai sul bordo della strada; l’escavatorista mi invitò a salire e, fiero e divertito, feci un breve viaggio mentre la macchina spazzava via terra e alberi. Ricordo ancora i pomeriggi trascorsi nei cantieri, anticipando i compiti di scuola per schiodare tavole, raddrizzare chiodi, pulire attrezzi e betoniera. Talvolta mi era concesso di cimentarmi in lavori più complessi: filettare tubi idraulici, passare cavi elettrici, impastare malta o stuccare giunti ceramici. Ogni cantiere e ogni bottega artigiana era “a porte aperte”, accogliendo ragazzi curiosi e desiderosi di imparare. Nelle parrocchie e nelle chiese si rifletteva sugli aspetti sacri della vita, sulla dimensione invisibile dell’esistenza, quella del divino e dell’immortalità dell’anima. I cantieri, frequentati di giorno per plasmare gli aspetti materiali, la sera si trasformavano in case comuni, prive di porte e finestre: luoghi di riflessione intima, angoli di buio e di luce viva, dove la quiete proteggeva il pensiero. Così, una macchina abbandonata diventava un rifugio segreto, una quercia alta e slanciata la vela di una nave. La fantasia non conosceva limiti: costruivamo capanne nei boschi seguendo il “Manuale delle giovani marmotte”, smontavamo e rimontavamo biciclette per creare esemplari unici, tutto in condivisione. Condividevamo persino la televisione in bianco e nero, all’inizio con due canali, poi con il terzo e le emittenti private. Le pause televisive erano pause di riflessione, momenti di riposo e immaginazione. Ricordo serate trascorse a discutere dell’esistenza, delle stelle, dell’universo e delle meraviglie del creato.

I miei ricordi appartengono agli uomini della mia generazione, a coloro che si avvicinano ai sessant’anni, agli adulti che stanno diventando anziani o che già lo sono. Ahimè, soltanto a questa età — e raramente qualche anno prima — si raggiunge la maturità necessaria per comprendere e analizzare criticamente i cambiamenti della nostra epoca. I singoli uomini, pur pienamente consapevoli del loro stato esistenziale, riescono soltanto a dispensare consigli di scarso peso, nel tentativo di ricondurre l’esistenza umana verso un nuovo equilibrio sostenibile. Sono convinto che la vita segua un corso naturale, che non può essere deviato né modificato senza una coscienza collettiva. Eppure, prendo atto che le politiche di aggregazione e di globalizzazione intraprese negli ultimi decenni si muovono in direzione opposta rispetto a quella auspicata. Oggi si parla di movimento “Post‑umano”, una corrente ideologica che si propone di ripensare la natura stessa dell’essere umano, superandone la definizione tradizionale a favore di un essere ibrido uomo‑macchina, il cosiddetto “Ciborg”. L’identità umana rischia così di essere definitivamente snaturata; l’accelerazione tecnologica degli ultimi decenni spinge sempre più l’uomo a prepararsi a una prossima trasformazione.