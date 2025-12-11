Educazione e controllo nell’era globale

L’uomo di oggi sopravvive con le sue protesi tecnologiche; cammina con lo smartphone in tasca, affiancato da un computer sempre più performante ed ergonomico che custodisce i suoi dati e gli consente di compiere tutte le operazioni richieste dal contesto sociale: collegarsi a internet, soddisfare curiosità, scambiare messaggi, acquistare prodotti da ogni parte del mondo, effettuare pagamenti, scattare fotografie, girare video e, infine, telefonare. Le nostre automobili sono ormai dotate di navigatore satellitare, per orientarci ovunque, e di un computer di bordo che vigila sulla nostra condotta e controlla l’efficienza della macchina. Ciascuno di noi, per svolgere il proprio lavoro, è costretto ad avere almeno un conto corrente, da rimpinguare prontamente per coprire le spese pianificate e quelle occasionali. Viviamo come attori consapevoli di una diretta permanente, ciascuno con il proprio ruolo e con i propri doveri, mentre i diritti si restringono sempre più. Le banche moderne, al momento della sottoscrizione di un servizio, impongono la firma di un contratto unilaterale da accettare obbligatoriamente, senza possibilità di lettura. Il contratto cartaceo, comunque emesso come ulteriore garanzia, è scritto in caratteri minuscoli: occorre la lente di ingrandimento per decifrarlo, e contiene tutto lo scibile normativo a tutela esclusiva dell’istituto bancario. Qualche mese fa, in occasione della richiesta di un servizio, la banca mi fece firmare non solo la versione elettronica ma anche il contratto cartaceo. Io, un po’ per scetticismo e un po’ per curiosità, indossai gli occhiali e iniziai a leggere. L’operatore mi chiese: “Cosa stai facendo?” Risposi: “Sto leggendo il contratto!” Lui scoppiò a ridere, invitandomi a “essere serio” e a firmare senza averlo letto. Così feci, perché era impossibile agire diversamente se volevo ottenere l’erogazione del servizio richiesto — o meglio, del servizio imposto dal sistema gerarchico. Per ogni esigenza c’è una macchina o una piattaforma telematica che gestisce tutto: dall’acquisto dei biglietti di un mezzo di trasporto, alla stipula di una polizza assicurativa — anch’essa con il suo contratto “personale” — fino ai servizi tecnici e amministrativi della Pubblica Amministrazione, per ottenere certificati, pagare tributi o svolgere qualsiasi altra forma di interazione umana. Per contro, i numeri di telefono e gli indirizzi e‑mail delle banche e degli enti pubblici risultano sempre più impersonali: ci si rivolge a uno “staff”, a un operatore anonimo di un “call center” o a un “chatbot” privo di qualifica, senza nome e cognome, e spesso senza ottenere alcuna risposta utile. Tutto deve essere “smart”, entro i limiti di tempo imposti dal sistema di smistamento. L’Agenzia delle Entrate conosce ogni dettaglio del cittadino “contribuente”: ogni spesa viene automaticamente tracciata dal sistema telematico e memorizzata nei suoi server; l’Ente ha l’autorizzazione ad accedere al conto corrente di qualsiasi contribuente italiano, alla banca dati catastale, ai dati anagrafici e patrimoniali del nucleo familiare e a ogni voce di “entrata” e di “uscita”. Tutta questa attenzione non viene tuttavia riservata ai colossi dell’e‑commerce o alle multinazionali, che continuano ad evadere le tasse con disinvoltura, forti di una prepotenza internazionale, di una compiacenza politica e di un vulnus normativo che legittimano tale evasione. Nel frattempo, i lavoratori autonomi italiani sono sottoposti a un voto finale, il cosiddetto ISA (Indice Sintetico di Affidabilità), al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi: un punteggio da 1 a 10, frutto di un algoritmo di valutazione tanto bizzarro quanto opaco, che sembra seguire i criteri di una vera e propria “cabala di Stato”.

La scuola e l’università di oggi educano i bambini e i ragazzi a essere al passo con i tempi, a “stare sul pezzo”, come si usa dire, alla competizione e al miglioramento continuo delle loro performance di rapidità. La scuola elementare del passato — con una sola maestra, due libri, un astuccio con penna, matita, temperino, colori a pastello e gomma, due quaderni, uno a righe e uno a quadretti, riposti in una semplice borsa — appare oggi come un ricordo sbiadito e un modello obsoleto. Nella scuola elementare moderna, denominata “scuola primaria”, operano dai tre ai cinque insegnanti; si utilizzano circa dieci libri all’anno e una pesante borsa che contiene tutti gli strumenti ritenuti necessari per educare l’alunno alle richieste della società contemporanea e del suo mercato globale. I bambini e i ragazzi di oggi vedono un cantiere, una fabbrica o un magazzino soltanto durante una visita guidata o un tirocinio obbligatorio; viene loro preclusa — giustamente per motivi di sicurezza, ma non certo per ragioni educative — qualsiasi possibilità di interazione autentica con il mondo del lavoro, quella che un tempo nasceva spontaneamente dalla curiosità e dalla voglia di imparare. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso affermare che la mia coscienza, il mio senso critico e la mia percezione della realtà non sarebbero oggi le stesse se, in passato, non avessi potuto esaudire liberamente i miei desideri, frequentare i cantieri della mia infanzia e della mia gioventù e apprendere il valore del lavoro con passione e volontà di imparare. Andando più indietro nel tempo, con un esempio di grande rilievo, il celebre scultore tardo‑rinascimentale Giacomo della Porta non sarebbe divenuto l’artista conosciuto in tutto il mondo senza i suoi maestri, Michelangelo Buonarroti e Jacopo Barozzi da Vignola. In generale, possiamo affermare che le opere più rilevanti di architettura, pittura e scultura del nostro Paese non sarebbero esistite senza i rispettivi maestri e, soprattutto, senza i loro allievi.

La politica nazionale elogia, in modo passivo e mai realmente propositivo, i modelli della globalizzazione e del capitalismo puro, ostentandoli con vanto. Destra e sinistra si riducono oggi a semplici slogan, con la “claque” di un popolo che applaude l’una o l’altra parte. Ma gli attori non sono più sul palcoscenico, e a comandare non è più il “Paese Sovrano”, con tutti i suoi limiti e con i personaggi che lo rappresentano. Siamo giunti all’epopea della nostra Repubblica nel peggiore dei modi, tralasciando qualsiasi tentativo di miglioramento e di salvaguardia della nostra identità nazionale; siamo divenuti i comodi servi del colonizzatore americano, resti amorfi del capitalismo assoluto e della globalizzazione.