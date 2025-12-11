Intelligenza Artificiale e crisi della coscienza

Negli ultimi tempi, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale (IA) e la sua diffusione globale, abbiamo raggiunto l’apice del processo di trasmutazione dell’essere umano. Già a metà del XVIII secolo il medico e filosofo francese Julien Offray de La Mettrie, nel suo trattato L’Homme Machine, sosteneva che l’uomo non fosse altro che un complesso meccanismo biologico, riducendo pensiero e coscienza a funzioni materiali. Questa visione materialista rompeva con l’idea cartesiana dell’anima immateriale, proponendo invece un uomo interamente spiegabile attraverso la fisiologia. La Mettrie voleva scuotere la morale e la religione del suo tempo, mostrando che l’uomo non è “più” della natura. Oggi, il concetto di “uomo-macchina” ritorna con forza attraverso l’Intelligenza Artificiale e il post-umanesimo, costringendoci a ridefinire il confine tra naturale e artificiale, tra libertà e determinismo. «Nihil novi sub sole», o, per dirla “alla Battiato”, «ciò che deve accadere, accadrà, perché è già accaduto». In queste parole riecheggia con prepotenza il celebre concetto dell’“eterno ritorno” di Friedrich Nietzsche: «Questa vita, come tu ora la vivi e l'hai vissuta, dovrai viverla ancora una volta e ancora innumerevoli volte, e non ci sarà in essa mai niente di nuovo, ma ogni dolore e ogni piacere e ogni pensiero e sospiro, e ogni indicibilmente piccola e grande cosa della tua vita dovrà fare ritorno a te, e tutte nella stessa sequenza e successione – e così pure questo ragno e questo lume di luna tra i rami e così pure questo attimo e io stesso». L’eterno ritorno nietzscheano rappresenta una visione radicale e poetica della vita: un “esperimento mentale” che ancora oggi ci interroga. Se tutto si ripetesse all’infinito, saremmo capaci di amare la vita così com’è, senza rimpianti e senza riserve?

Avete mai notato che, al di fuori del tempo dedicato al lavoro, al nutrirci e al riposo, non rimane più spazio per noi stessi, per il dialogo autentico, per ciò che davvero desidereremmo coltivare? Le nostre “tecnoappendici” e i nostri “neuromoduli” ci avvolgono, saturandoci di notizie, di pubblicità e di nozioni spesso marginali, fino ad anestetizzarci quel tanto che basta a sottrarre respiro al “pensiero”, confinando ciò che resta al semplice soddisfacimento dei bisogni fisiologici. Ciascuno si anestetizza nell’ordine imposto: viviamo in uno spazio comune in cui l’interrelazione si affievolisce, la coscienza come percezione singolare della realtà si dissolve, e con essa la passione e persino l’indignazione. Così rischiamo di ridurci a presenze assopite, coordinate da logiche esterne, incapaci di riconoscere la nostra voce interiore e di restituire al pensiero la sua libertà. Intanto, la pelle si increspa, la vista si annebbia, le articolazioni si irrigidiscono: segni discreti che ci ricordano ciò che siamo, fino al giorno in cui persino la mente smetterà di riconoscerlo. Tornando alla domanda posta all’inizio di questo scritto: che cosa facciamo, noi esseri umani, per mantenere un equilibrio interiore? Ritengo che non stiamo facendo nulla; anzi, abbiamo spalancato le porte della nostra vita privata, della nostra coscienza, dei nostri sentimenti e dei nostri sogni al mondo intero, in ogni occasione che si presenta e alla quale non sappiamo e non possiamo rinunciare, per non rimanere indietro e per essere definiti “bravi cittadini”: coloro che sanno stare in società, che lavorano, producono, pagano le tasse e i servizi dell’alienazione, restituendo al “meccanismo di smistamento” le risorse di cui necessita per espandersi e ampliare il suo dominio.

Siamo immersi in un neo-feudalesimo digitale che ci induce a rispondere d’impulso, con messaggi sempre più brevi e documenti ridotti all’essenziale. La lettura dei libri è in declino, mentre i social network e gli spazi web privilegiano testi rapidi e video “short”: lampi comunicativi che catturano l’attenzione ma, al tempo stesso, impoveriscono la nostra mente. Il cervello, infatti, necessita di continuità e di esercizio costante per preservare la sua plasticità, non di interruzioni incessanti e stimoli frammentati. Leggere un libro, guardare un documentario o seguire un film significa obbligare la mente a collegare idee, a sviluppare un ragionamento, a ricordare i passaggi. Non è soltanto un passatempo, ma un autentico esercizio cognitivo che mantiene viva l’efficienza della nostra mente. L’approccio comunicativo contemporaneo, invece, ci espone a un rischio concreto: l’ignoranza cognitiva, descritta anche attraverso l’effetto “Dunning-Kruger”, ovvero la condizione in cui l’individuo non è consapevole dei propri limiti di conoscenza e finisce per sopravvalutare le proprie capacità. È il paradosso dei nostri tempi: disponiamo di strumenti straordinari per superare l’ignoranza tradizionale, eppure ci ritroviamo prigionieri di una nuova forma di ignoranza “al quadrato”, quella di chi ignora di ignorare. Il risultato è un impoverimento mentale e spirituale che rischia di condurci verso un vero e proprio abisso sociale e culturale.