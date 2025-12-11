Il tecno‑autoritarismo e la fine dell’umano

L’uomo moderno è già un criceto in gabbia, o, con un’altra immagine animale spesso evocata, una rana che si culla nel tepore di un fuoco che lentamente la conduce all’ebollizione. In un futuro non lontano vivrà nutrendosi di grilli e insetti di ogni tipo, trasformati in polveri e soluzioni pronte all’uso, ricche di proteine per lavorare e produrre; lo Stato‑guardiano lo terrà al guinzaglio con un microchip identificativo – non diverso da quello di una carta di credito – per scongiurare qualsiasi deviazione dalla retta via, intercetterà le sue conversazioni ed esporrà alla gogna pubblica le sue idee sovversive. Gli verranno imposti confini rigorosi: spese controllate e bisogni essenziali scanditi da una card personale, reminiscenza della “tessera del pane” del secondo conflitto mondiale. La sopravvivenza sarà garantita da “bonus” sociali, appena sufficienti a mantenerlo attivo e operativo. Così, l’idea di welfare del secondo Novecento – “from the cradle to the grave”, dalla culla alla tomba – si ridurrà a una nuda assistenza sociale. È questo, forse, l’eterno ritorno evocato da Nietzsche: un ciclo che si ripete senza amore per la vita, privo di rimpianti e di riserve, e che si manifesta come una forma di tecno‑autoritarismo al servizio delle élite economiche e tecnologiche. Queste, gestendo le infrastrutture digitali – microchip, neuromoduli, piattaforme di controllo – trasformeranno i bisogni primari (cibo, energia, salute) in mercati regolati e monopolizzati, traendo profitto dal lavoro degli individui, mantenuti ‘attivi e operativi’ con bonus minimi. In tale scenario diverrà superfluo persino il rapporto sessuale uomo-donna: i bisogni carnali e affettivi saranno soddisfatti da umanoidi perfetti, instancabili e programmati per gestire tanto le faccende quotidiane quanto i desideri residuali dell’uomo virile e della donna passionale. Per ridurre i rischi e generare una popolazione sempre più performante e geneticamente sana, si ricorrerà alla procreazione in vitro - opportunamente calibrata per scongiurare il sovraffollamento - con caratteristiche estetiche e funzionali dell’uomo che verrà stabilite a priori. Sarà proclamata la morte di Dio - di qualsiasi entità immateriale - e la fine di ogni valore spirituale, nel senso più ampio del termine, non solo religioso. Perfino i sogni saranno programmati, come film da iniettare durante il sonno, per allenare la mente a una nuova forma di ‘pensiero utile’. Questo scenario, che si prospetta all’orizzonte, pensate sia davvero possibile in un futuro prossimo? Per la rotta che abbiamo intrapreso, ahimè, questo potrà essere il nostro destino, a meno che un Dio Salvatore non abbatta di nuovo la ‘Torre di Babele’ e inauguri una ‘Genesi’ rinnovata, tracciando l’inizio di un mondo diverso.