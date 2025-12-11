Dignità, ricchezza spirituale e coscienza umana

Analizziamo ora gli altri quesiti. Siamo ancora capaci di comprendere ciò che desideriamo davvero? Conserviamo ancora un residuo di curiosità per penetrare i segreti della vita e giungere appagati all’ultimo traguardo dell’esistenza terrena? Prima di affrontare tali interrogativi, ve ne pongo un altro: se vi fosse chiesto di scegliere tra una vita imprevedibile, segnata da sacrifici ma anche da momentanee soddisfazioni, e un’altra già pianificata, che assicuri la sopravvivenza e il soddisfacimento dei bisogni primari insieme a quelli concessi dallo Stato‑guardiano, quale preferireste? Sono convinto che molti opterebbero per la vita più sicura, meno rischiosa, apparentemente più ‘dignitosa’. Ed è proprio qui che si apre la vera questione: che cos’è la dignità? È un concetto codificabile oggettivamente, oppure è legato alla singolarità dell’uomo, ai suoi desideri e alle sue aspettative? Sono queste le domande, solo in apparenza scontate, che dobbiamo realmente porci. Così cantava Battiato nel brano “Il silenzio del rumore”: «Non hai forza per tentare di cambiare il tuo avvenire per paura di scoprire libertà che non vuoi avere. Ti sei mai chiesto quale funzione hai?». Battiato non era certo un uomo che si accontentava: maestro, artista, ma soprattutto raffinato ricercatore spirituale, ricco di cultura e dotato di una personalità irripetibile. Non pretendo che ciascuno di noi lo assuma come modello per delineare il proprio percorso di vita, anche perché ciò richiede una forza interiore straordinaria, una curiosità autentica e un distacco dalle cose materiali che non appartiene a tutti. Troppo spesso l’uomo riduce la propria esistenza a un inventario di beni materiali: patrimonio, abitazione, abiti, automobile. Chi si illude di legittimare la propria vita esclusivamente attraverso questi ‘feticci’ resta comunque uno stolto, così come un asino non diventa cavallo solo perché gli si tagliano le orecchie. Naturalmente, l’equivalenza non vale al contrario: un uomo può essere materialmente ricco, come lo era Battiato, e al tempo stesso possedere una straordinaria ricchezza spirituale. Questo concetto deve essere chiaro, altrimenti rischiamo di essere ricondotti inevitabilmente nella categoria degli stolti. In definitiva: si può essere ricchi fuori e ricchi dentro; chi è solamente ricco fuori è spesso uno stolto, chi è solamente ricco dentro è un saggio, chi è ricco sia dentro che fuori è un uomo virtuoso. Tre diverse graduazioni racchiudono compiutamente la virtù della vita umana. A voi la scelta! Rapportando questo concetto alla vita quotidiana, mi chiedo: come si può non rimanere stupefatti nel contemplare il cielo, le montagne, il mare, un fiore, nel percepirne il profumo? Come si può sostituire una chiacchierata tra amici con una chat, o con uno sterile messaggio? Come si può sostituire una poesia che nasce dalla coscienza con una generata dall’intelligenza artificiale? I mezzi che il progresso ci offre possono essere utilizzati come appendice complementare delle relazioni umane, ma non come pezzi di ricambio delle emozioni, né come riempitivi delle nostre vacuità intellettive. Le macchine non hanno, e non potranno mai avere, una coscienza: mettetevelo bene in mente!