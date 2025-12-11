Tradizione, arte e coscienza nell’era digitale

Preso dalla mia chiacchierata interiore, avevo accantonato gli altri interrogativi; li richiamo brevemente: Siamo ancora capaci di comprendere ciò che desideriamo davvero? Conserviamo ancora un residuo di curiosità per penetrare i segreti della vita e giungere appagati all’ultimo traguardo dell’esistenza terrena? A prima vista, sembrerebbe necessario un trattato enciclopedico per rispondere. Preferisco invece affidarmi alle parole uniche di un artista, e soprattutto di un uomo dalla sensibilità universale: Pablo Picasso. «Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono; lo scopo della vita è quello di regalarlo». Queste parole si armonizzano con la saggezza di un antico proverbio popolare: «Chi più ha più lassa e con maggior dolor trapassa. Lassa quello che non può portare, porta quello che non può lassare».

Picasso e la tradizione ci invitano a ricordare la nostra infanzia, la gioventù, i momenti unici vissuti in libertà e senza troppe appendici tecnologiche: senza smartphone, senza computer, senza navigatori, spesso senza automobile, con poca televisione, pochi giochi, una bicicletta o un motorino, e soprattutto con amici in carne e ossa, artigiani e muratori, maestri di vita che oggi mancano al mondo. Abbiamo sostituito i nostri negozi con l’e-commerce, con “AMmaZzon”, “IkKea”, “Ali BabBà” e tanti altri “ladroni”. Ma non siamo dentro alle “Mille e una notte”: viviamo nella realtà, con la coscienza spesso annichilita dal frastuono di una “Società” impazzita, una “S.p.A.” globale che ha trasformato il mondo con un colpo secco, uccidendolo come un boia con la sua ascia insanguinata.

Eppure non tutto è perduto. Molti ricercatori, soprattutto nei campi della meccanica quantistica e delle neuroscienze cognitive, coltivano ancora quella curiosità ancestrale che distingue l’uomo dalla macchina. Riprendendo studi del secolo scorso e formulando nuove ipotesi, si indaga la coscienza come fenomeno fondamentale e quantistico, capace di unire scienza e spiritualità: una realtà primaria che precede la materia e segna la differenza essenziale tra uomo e macchina. Come sottolinea Federico Faggin, inventore del primo microprocessore e pioniere del touch screen, l’uomo è un recettore di coscienza, come se fosse dotato di un’antenna capace di sintonizzarsi con un campo universale esterno. L’intelligenza artificiale, al contrario, resta soltanto una macchina: priva di coscienza e incapace di esperienza soggettiva. Se a dirlo è un fisico esperto, che ha dedicato anni allo studio dell’informatica e della coscienza, merita di essere preso sul serio; se invece restiamo scettici, occorre comunque proseguire la ricerca per confutare o approfondire la sua teoria, così come quella di molti altri ricercatori. Per comprendere l’impatto dell’IA sull’attività umana, basta osservare come i modelli odierni, sempre più complessi e precisi, siano in grado di generare immagini, testi e filmati che imitano fedelmente gli stili di artisti, poeti e scrittori celebri. Il ‘carburante’ di questo processo sono i nostri dati: quelli che offriamo quotidianamente ai siti internet, ai social network e agli spazi di interazione digitale. L’IA li cattura, li rielabora e li trasforma per produrre ciò che le chiediamo.

Molti servizi appaiono gratuiti, ma in realtà il prezzo da pagare è il nostro tempo e la nostra energia, spesi per produrre i dati di cui l’IA si nutre. Non a caso, resta attuale il celebre monito: «Se non stai pagando per un prodotto, allora il prodotto sei tu». Una semplice fotografia, ad esempio, può essere trasformata nello stile del fumettista e regista giapponese Hayao Miyazaki, che ancora oggi realizza i suoi capolavori partendo da disegni fatti a mano e dipinti con tecniche raffinate. Nei suoi film i personaggi si muovono con naturalezza ed espressività, mentre i suoni, curati con estrema attenzione, conferiscono alla narrazione un tono poetico e universale. Un disegno o un filmato generato dall’IA nello stile di Miyazaki può ingannare chiunque; tuttavia, la forza dell’artista autentico risiede nel suo vissuto. Un algoritmo può imitarne la forma e riprodurne lo stile, ma non la coscienza creativa che nasce da un’esperienza unica e irripetibile. Proprio per la difficoltà di distinguere le opere umane da quelle artificiali, è fondamentale utilizzare la macchina per ciò che realmente è: un ausilio supplementare, utile a superare gli ostacoli tecnici e a ridurre i tempi di esecuzione. Solo così possiamo ampliare la percezione della vita, ritrovare la spiritualità necessaria a legittimare l’esistenza e riaffermare l’unicità dell’essere cosciente. Gli strumenti di IA vanno impiegati con consapevolezza, anche perché sono estremamente energivori: richiedono enormi quantità di calcolo e sistemi di alimentazione e raffreddamento altamente onerosi. È un costo che non possiamo ignorare se vogliamo garantirne la sostenibilità a livello globale, così come avviene per l’acqua, il petrolio e le altre fonti fossili.

In definitiva, per continuare a guardare oltre i confini della nostra percezione, per non smarrirci nell’oblio e ritrovare la nostra vera natura, dobbiamo attraversare il mondo della tecnologia con lo sguardo rivolto ai ricordi della nostra infanzia e della nostra gioventù. Era il tempo in cui la curiosità ci spingeva a esplorare, ad apprendere un mestiere, a contemplare il cielo distesi su un prato, avvolti dal profumo dell’erba e dei fiori, a guardare lontano, oltre i nostri sensi. In quei momenti bastava un angolo buio da cui osservare l’universo, la presenza degli amici e la forza delle nostre fantasie per sentirci parte di un tutto. Da quella semplicità potrebbe rinascere un mondo autentico: fatto di amore e libertà, di desideri e speranza, di luce e verità.

E c’era una volta una principessa che abitava nei miei sogni. Anch’ella continuava a sognare e, in quel filo sottile che intreccia cielo e terra, realtà e fantasia, estasi e tormento, forse il suo sogno raccontava anche di me.

A cura di Pietro Francesco Nicolai