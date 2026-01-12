Aree interne e prevenzione sismica: pubblicato l’Avviso per edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali
Pubblicato l’Avviso del Dipartimento Casa Italia per interventi di prevenzione del rischio sismico nelle aree interne in zona 1 e 2: finanziabili i lavori su edifici pubblici, elisuperfici e opere d’arte stradali
Le categorie di intervento ammesse a finanziamento
L’Avviso disciplina termini e modalità per la selezione di interventi riconducibili a tre distinte categorie.
Interventi su edifici pubblici (Categoria A)
Rientrano in questa categoria gli interventi di:
- rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico;
- demolizione e ricostruzione, ove meno onerosa rispetto agli interventi di miglioramento.
Gli edifici ammissibili comprendono, in particolare, strutture sanitarie e ospedaliere, edifici scolastici, sedi istituzionali e uffici pubblici degli enti territoriali.
Interventi su elisuperfici pubbliche (Categoria B)
Sono finanziabili gli interventi di realizzazione, rafforzamento, miglioramento o adeguamento sismico delle elisuperfici pubbliche, considerate infrastrutture strategiche per la gestione delle emergenze nei territori interni.
Interventi su opere d’arte stradali (Categoria C)
La terza categoria riguarda il rafforzamento e l’adeguamento sismico delle opere d’arte stradali, con particolare attenzione alla continuità dei percorsi di emergenza. Rientrano in questa tipologia, tra l’altro, ponti, viadotti, gallerie, cavalcavia, sottopassi, muri di sostegno e opere di consolidamento strutturale e geotecnico afferenti alla rete stradale.
