È possibile la sanatoria conseguente all’annullamento di un permesso di costruire senza l’applicazione della sanzione edilizia, quando siano rimovibili i vizi della procedura amministrativa? In che cosa la sanatoria prevista dall’art. 38 del d.P.R. 380/2001 si differenzia dalle sanzioni alternative alla demolizione disciplinate dagli artt. 33 e 34 del Testo Unico Edilizia? Quali effetti produce il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, adottato ai sensi dell’art. 38, sul potere sostitutivo del commissario ad acta?

In sintesi l’art. 38 d.P.R. 380/2001 consente la sanatoria della procedura quando i vizi amministrativi sono rimovibili, anche senza applicazione di sanzioni edilizie;

la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38 non è automatica, ma opera solo quando non sia possibile né sanare la procedura né procedere alla demolizione;

la disciplina dell’art. 38 è distinta dalle sanzioni alternative alla demolizione previste dagli artt. 33 e 34 del Testo Unico Edilizia;

il rilascio legittimo del permesso di costruire in sanatoria consuma il potere sostitutivo del commissario ad acta;

eventuali atti commissariali successivi sono inefficaci per carenza di potere.

L’annullamento del permesso di costruire e i rimedi previsti dal Testo Unico Edilizia

Si tratta di interrogativi che emergono con una certa frequenza nella pratica applicativa dell’edilizia, soprattutto nei casi – tutt’altro che rari – in cui un intervento venga realizzato sulla base di un titolo abilitativo successivamente annullato. In questi contesti, il confine tra sanatoria, sanzione e fiscalizzazione dell’abuso tende spesso a diventare incerto, con il rischio di sovrapporre discipline che, invece, rispondono a presupposti e finalità differenti.

L’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) rappresenta, da questo punto di vista, una delle disposizioni più delicate del Testo Unico Edilizia. La norma non interviene su un abuso edilizio in senso proprio, ma su un’attività edilizia che trae origine da un permesso di costruire formalmente rilasciato, poi venuto meno per effetto di un annullamento. Proprio questa peculiarità rende problematica qualsiasi assimilazione automatica dell’art. 38 alle ordinarie sanzioni edilizie e impone una lettura attenta della sequenza procedimentale delineata dal legislatore.

A fornire un chiarimento puntuale su questi profili è la sentenza 29 ottobre 2025, n. 8399 del Consiglio di Stato, che affronta in modo congiunto sia la struttura dell’art. 38 sia gli effetti del rilascio di un permesso di costruire in sanatoria sul piano dei poteri sostitutivi, quando nel procedimento sia intervenuta la nomina di un commissario ad acta.

La vicenda esaminata dal Consiglio di Stato

La controversia trae origine dall’annullamento di un permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un intervento edilizio. A seguito dell’annullamento del titolo, l’amministrazione comunale era chiamata ad adottare i provvedimenti conseguenti, secondo la disciplina prevista dall’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.

Nel corso del tempo, a fronte della mancata definizione del procedimento, veniva attivato il rimedio giurisdizionale volto a superare l’inerzia dell’amministrazione, con la conseguente previsione dell’esercizio del potere sostitutivo e la nomina di un commissario ad acta.

Prima dell’insediamento del commissario, tuttavia, il Comune adottava una propria determinazione. Ritenendo possibile la rimozione dei vizi che avevano condotto all’annullamento del permesso di costruire, l’amministrazione procedeva al rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 38 del Testo Unico Edilizia, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria.

È proprio questo provvedimento a costituire il fulcro del contenzioso. Da un lato, veniva messa in discussione la possibilità di ricondurre tale determinazione nell’alveo applicativo dell’art. 38, in assenza di una sanzione edilizia. Dall’altro, si poneva il tema degli effetti del rilascio del titolo sul piano procedimentale, e in particolare della sua incidenza sul potere sostitutivo del commissario ad acta, già nominato ma non ancora insediato.

Il quadro normativo: art. 38, artt. 33 e 34 e stato legittimo

Il riferimento centrale della vicenda è l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina le conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire. La norma si colloca in una posizione peculiare all’interno del Testo Unico Edilizia, poiché non riguarda un intervento realizzato in assenza di titolo, né un’opera eseguita in difformità, ma un’attività edilizia originariamente sorretta da un provvedimento abilitativo poi venuto meno per effetto dell’annullamento.

Il comma 1 dell’art. 38 prevede che, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile – sulla base di una motivata valutazione – la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applichi una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o delle loro parti abusivamente eseguite.

Il comma 2 stabilisce, inoltre, che l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36 del Testo Unico Edilizia. Il legislatore collega così gli effetti stabilizzanti della fiscalizzazione all’istituto dell’accertamento di conformità, pur muovendosi su un piano procedimentale distinto.

Accanto a questa disciplina si collocano le sanzioni alternative alla demolizione previste dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. In tali ipotesi, il legislatore interviene su interventi edilizi realizzati rispettivamente in totale difformità o in assenza di permesso di costruire (art. 33) e in parziale difformità dal titolo abilitativo (art. 34), prevedendo l’applicazione di una sanzione pecuniaria solo quando la demolizione non sia possibile senza pregiudizio per la parte dell’opera eseguita in conformità.

Si tratta di fattispecie che presuppongono, a monte, la natura abusiva dell’intervento edilizio e che attribuiscono alla sanzione una funzione sostitutiva della rimessione in pristino, secondo una logica chiaramente diversa da quella sottesa all’art. 38.

Il quadro normativo è stato ulteriormente inciso dall’introduzione della definizione di stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia. Tale disposizione individua lo stato legittimo dell’immobile facendo riferimento al titolo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, ricomprendendo espressamente, tra i titoli rilevanti, anche quelli rilasciati o formati ai sensi degli artt. 34-ter, 36, 36-bis e 38, nonché il pagamento delle sanzioni previste dagli artt. 33, 34, 37 e 38.

La norma concorre così a delineare un sistema unitario di ricostruzione della legittimità edilizia, nel quale convivono istituti differenti per presupposti e funzione, ma accomunati dall’effetto di stabilizzazione del titolo, una volta concluso il procedimento secondo le modalità previste dalla legge.

I principi affermati dal Consiglio di Stato sull’art. 38

La sanatoria della procedura in caso di vizi amministrativi rimovibili

Nel ricostruire il significato e l’ambito applicativo dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, il Consiglio di Stato parte da un dato semplice, ma spesso trascurato nella prassi: il testo della norma.

Il comma 1 dell’art. 38 prevede l’applicazione della sanzione pecuniaria solo quando non sia possibile, sulla base di una motivata valutazione dell’amministrazione, né la rimozione dei vizi della procedura amministrativa né la restituzione in pristino. È su questa formulazione che il Collegio costruisce l’intero ragionamento.

Secondo il Consiglio di Stato, da questa disposizione emerge con chiarezza che l’art. 38 non presuppone automaticamente l’applicazione di una sanzione. Al contrario, la norma contempla espressamente l’ipotesi in cui i vizi che hanno determinato l’annullamento del permesso di costruire siano rimovibili. In questi casi, l’intervento dell’amministrazione si colloca sul piano della sanatoria della procedura, con la conseguenza che non vi è spazio per l’applicazione di alcuna sanzione edilizia.

La sanzione pecuniaria, quindi, non rappresenta l’esito naturale dell’annullamento del titolo, ma entra in gioco solo in una fase successiva, quando la sanatoria non sia praticabile e neppure sia possibile procedere alla riduzione in pristino. È una misura che la norma colloca chiaramente a valle, non a monte del procedimento.

La gradazione dei rimedi: sanatoria, demolizione, sanzione pecuniaria

Da qui il passaggio centrale della sentenza secondo la quale l’art. 38 non disciplina una risposta unitaria e indifferenziata, ma introduce una sequenza di rimedi, che l’amministrazione è chiamata a percorrere secondo un ordine logico ben preciso:

prima la verifica sulla possibilità di rimuovere i vizi procedurali; poi, se ciò non è possibile, la demolizione; solo da ultimo, e in via residuale, la sanzione pecuniaria.

È in questo senso che il Consiglio di Stato parla di gradazione delle misure, modulata in funzione della gravità della violazione e delle concrete possibilità di intervento. Una lettura che consente di distinguere nettamente l’art. 38 dalle sanzioni alternative alla demolizione previste dagli artt. 33 e 34 del Testo Unico Edilizia, le quali operano su un piano diverso e presuppongono, sin dall’origine, la natura abusiva dell’intervento.

Nel caso dell’art. 38, invece, l’opera nasce da un titolo legittimamente rilasciato e solo successivamente annullato. È questa differenza di fondo a spiegare perché la sanatoria della procedura, quando possibile, non richieda necessariamente il pagamento di una sanzione e perché la fiscalizzazione non possa essere considerata la regola, ma solo una soluzione eventuale.

Analisi della sentenza: il ruolo del commissario ad acta e la consumazione del potere

Nel caso esaminato dalla sentenza n. 8399/2025, il Consiglio di Stato è chiamato a verificare se l’amministrazione comunale abbia esercitato correttamente i propri poteri adottando un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 e quali effetti tale scelta produca sul piano procedimentale, in presenza della nomina di un commissario ad acta.

Il dato da cui il Collegio prende le mosse è lineare. Il Comune aveva provveduto prima dell’insediamento del commissario, valutando come rimovibili i vizi che avevano determinato l’annullamento del permesso di costruire. Su questa base, l’amministrazione aveva ritenuto di poter sanare la procedura, rilasciando un nuovo titolo edilizio senza applicare alcuna sanzione pecuniaria.

È proprio qui che si innesta il tema del rapporto tra l’attività dell’amministrazione e quella del commissario ad acta. Il Consiglio di Stato richiama i principi già chiariti dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021, ribadendo che i poteri dei due soggetti non si escludono a vicenda, ma convivono fino a quando uno di essi non abbia concretamente provveduto.

La semplice nomina del commissario, e neppure il suo insediamento, non comportano di per sé la perdita del potere in capo all’amministrazione. Finché il Comune è in grado di dare attuazione alla decisione giurisdizionale, resta titolare dei propri poteri e può legittimamente esercitarli. Gli atti adottati in questa fase non sono nulli né viziati per il solo fatto che sia stato attivato il meccanismo sostitutivo.

Il punto decisivo non è quindi stabilire chi abbia agito per primo in senso cronologico, ma chi abbia effettivamente dato attuazione alla decisione. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ritiene che il rilascio del permesso di costruire in sanatoria rappresenti un esercizio pieno del potere amministrativo, coerente con la disciplina dell’art. 38.

Una volta adottato questo provvedimento, il potere sostitutivo del commissario ad acta deve considerarsi esaurito. Non perché il commissario fosse privo di legittimazione in astratto, ma perché non vi era più nulla su cui intervenire. L’amministrazione aveva già definito il procedimento, rimuovendo i vizi e stabilizzando gli effetti del titolo edilizio.

Da qui la conseguenza, chiarita con particolare nettezza dalla sentenza: eventuali atti successivi del commissario ad acta risultano inefficaci, perché adottati in carenza di potere. Non si tratta di un problema di illegittimità formale, ma di una questione sostanziale di consumazione del potere.

Il Consiglio di Stato collega direttamente questo effetto alla corretta applicazione dell’art. 38. Poiché la sanatoria della procedura senza sanzione rientra pienamente nello schema normativo della disposizione, viene meno anche il presupposto che avrebbe potuto giustificare l’intervento sostitutivo.

La decisione mette così a fuoco un passaggio spesso sottovalutato nella pratica: quando l’amministrazione provvede legittimamente ai sensi dell’art. 38, il procedimento si chiude non solo sul piano edilizio, ma anche su quello procedimentale, impedendo ulteriori interventi sostitutivi e riportando il sistema all’assetto ordinario dei poteri.

Conclusioni operative

La sentenza n. 8399/2025 aiuta a rimettere ordine su un terreno che, nella pratica, è spesso fonte di equivoci.

Il primo chiarimento è forse il più importante: l’annullamento di un permesso di costruire non comporta automaticamente l’applicazione di una sanzione edilizia. Quando i vizi che hanno portato all’annullamento riguardano la procedura e risultano rimovibili, l’amministrazione può legittimamente sanare il procedimento ai sensi dell’art. 38, rilasciando un nuovo titolo senza imporre alcuna sanzione pecuniaria.

Ne deriva che la fiscalizzazione prevista dall’art. 38 non è la regola, ma una soluzione che entra in gioco solo quando non sia possibile né sanare la procedura né procedere alla demolizione. Questo consente di tenere distinto l’ambito dell’art. 38 da quello delle sanzioni alternative alla demolizione previste dagli artt. 33 e 34, che presuppongono un abuso edilizio in senso proprio.

Sul piano procedimentale, la sentenza fornisce un’indicazione altrettanto chiara. La nomina del commissario ad acta non spoglia automaticamente l’amministrazione dei propri poteri. Finché il Comune provvede in modo legittimo, resta titolare del procedimento. E quando l’amministrazione rilascia validamente un permesso di costruire in sanatoria, quel provvedimento consuma il potere sostitutivo: da quel momento, non c’è più spazio per ulteriori interventi commissariali sullo stesso oggetto.

Nella pratica quotidiana questo significa alcune cose molto concrete:

gli uffici comunali non sono obbligati a muoversi in chiave sanzionatoria per il solo fatto che un titolo sia stato annullato;

i tecnici possono concentrarsi, prima di tutto, sulla verifica della rimovibilità dei vizi procedurali, senza forzare letture punitive;

l’art. 38 va applicato come una sequenza logica di rimedi, non come una scorciatoia per la fiscalizzazione automatica.

La decisione contribuisce così a riportare l’art. 38 alla sua funzione originaria: uno strumento di chiusura ordinata del procedimento dopo l’annullamento del titolo edilizio, che richiede valutazioni puntuali e motivate, ma non impone automatismi né sul piano sanzionatorio né su quello procedimentale.