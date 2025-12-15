Analisi tecnica della sentenza

Il TAR parte da un elemento preliminare, ma decisivo: essendo l’intervento riferito a parti comuni, l’istanza avrebbe dovuto provenire dal condominio. L’istanza della singola proprietaria è stata quindi qualificata come “non aderente al modello normativo”, ossia priva della legittimazione necessaria per attivare il procedimento.

Da ciò deriva che il termine per la formazione del silenzio assenso non poteva neppure iniziare a decorrere, in quanto manca la condizione giuridica di base perché il meccanismo possa operare.

Il giudice aggiunge che, anche a voler prescindere dal difetto di legittimazione, non sarebbe comunque possibile invocare il silenzio assenso. La Soprintendenza, infatti, aveva espresso con il preavviso di diniego una valutazione chiaramente negativa prima della scadenza del termine, introducendo un contraddittorio procedimentale in cui erano stati evidenziati tutti gli elementi ostativi.

In situazioni di questo tipo, osserva il TAR, la volontà manifestata dall’amministrazione impedisce il perfezionarsi dell’assenso tacito, perché non vi è uno stato di inerzia, ma un’istruttoria in corso che ha già assunto un orientamento riconoscibile.

Sul piano sostanziale, la motivazione della Soprintendenza è stata ritenuta adeguata: l’amministrazione aveva descritto le opere incidenti sulla facciata e sugli apparati decorativi, individuando trasformazioni non compatibili con il vincolo.

La ricorrente non aveva fornito elementi tecnici idonei a dimostrare una minore invasività dell’ascensore rispetto al montascale ipotizzato come alternativa e la proposta progettuale non includeva un confronto dettagliato tra le diverse soluzioni possibili.

Questo ha portato il giudice a riconoscere la coerenza della valutazione tecnico-discrezionale e a escludere che vi fossero travisamenti o illogicità tali da consentire un intervento sostitutivo del giudice.