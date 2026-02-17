Quando parliamo di Attestato di Prestazione Energetica (APE) dobbiamo lasciare da parte l’idea che sia un semplice documento da allegare a una compravendita o a un contratto di locazione. L’APE è il risultato numerico di una valutazione tecnica che parte dal sopralluogo, dall’analisi dell’involucro e degli impianti e arriva all’applicazione di metodologie di calcolo previste dalla normativa.

Dal 2015 l’Italia dispone di un modello nazionale uniforme grazie al DM 26 giugno 2015, che ha standardizzato contenuti e criteri di redazione su tutto il territorio. Ma nel frattempo il quadro normativo si è evoluto. L’APE è diventato un documento sempre più tecnico, sempre più intrecciato con i requisiti minimi di prestazione energetica e con gli obiettivi di efficienza e decarbonizzazione che la normativa europea e nazionale sta progressivamente imponendo.

Con il Decreto MASE 28 ottobre 2025 (Decreto Requisiti Minimi 2025), operativo dal 3 giugno 2026, il legislatore ha aggiornato il sistema di calcolo delle prestazioni energetiche e la disciplina dei requisiti minimi degli edifici. Questo intervento non modifica il formato dell’APE, ma incide in modo diretto sulle regole tecniche che portano alla determinazione della classe energetica.

Vale quindi la pena fermarsi e chiarire un punto: la classe energetica che leggiamo nell’Attestato di Prestazione Energetica è l’esito di un percorso tecnico preciso, regolato da norme puntuali. E se cambiano le regole del calcolo, cambia anche il risultato.

APE e Decreto Requisiti Minimi: un unico sistema di regole

Spesso si tende a separare il Decreto Requisiti Minimi dall’APE, come se il primo riguardasse solo la progettazione e il secondo solo la certificazione. In realtà i due strumenti sono strettamente collegati.

Il Decreto Requisiti Minimi definisce le metodologie di calcolo, individua le norme tecniche di riferimento – in particolare le UNI/TS 11300 fino alla parte 6 – stabilisce i fattori di conversione in energia primaria, disciplina il trattamento delle fonti rinnovabili e ribadisce il meccanismo dell’edificio di riferimento.

L’Attestato di Prestazione Energetica utilizza esattamente queste regole per determinare l’EP gl,nren , cioè l’energia primaria non rinnovabile che determina la classificazione energetica. Oggi la scala va dalla classe A4 alla classe G (da verde a rosso), ma il colore finale non è il punto di partenza: è il risultato di una modellazione tecnica che tiene conto del fabbisogno dell’involucro, dei rendimenti impiantistici, dei vettori energetici utilizzati e del confronto con l’edificio di riferimento.

Il testo coordinato 2025 del Decreto Requisiti Minimi ha chiarito diversi aspetti che incidono direttamente sulla redazione dell’APE. Tra questi è importante ricordare che:

il calcolo resta su base mensile;

la compensazione tra produzione rinnovabile e fabbisogni è regolata da criteri precisi;

l’energia esportata non può essere utilizzata liberamente per coprire deficit in altri periodi;

l’energia elettrica rinnovabile non può compensare qualsiasi consumo in modo indiscriminato.

Sono elementi tecnici che, nella pratica, possono spostare la classe energetica se non correttamente impostati.

Questo significa che il software non decide nulla da solo. È il tecnico che, attraverso il modello, applica regole che oggi sono più strutturate e più rigorose rispetto al passato.

Il sopralluogo e la responsabilità tecnica

In questo contesto il sopralluogo assume un ruolo centrale. La norma impone almeno un accesso all’immobile, ma il punto non è l’adempimento formale. È la qualità del rilievo.

La corretta definizione delle superfici climatizzate, la verifica delle stratigrafie, l’identificazione degli impianti effettivamente installati, la presenza di sistemi rinnovabili e di dispositivi di regolazione sono passaggi che incidono direttamente sulla modellazione energetica.

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una validità massima di 10 anni, ma decade anticipatamente in caso di mancato rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione degli impianti termici. Anche questo aspetto rientra nella responsabilità tecnica di chi redige l’APE.

Il Decreto Requisiti Minimi 2025 introduce inoltre prescrizioni che, pur non modificando il format dell’attestato, incidono sul quadro tecnico dell’edificio: sistemi di automazione e controllo per determinate potenze, dispositivi autoregolanti in caso di sostituzione del generatore, requisiti più puntuali per alcune tipologie impiantistiche. Il certificatore non può ignorare questi elementi, perché influenzano le caratteristiche dell’edificio che devono essere tradotte nel modello di calcolo.

APE, incentivi e transizione energetica

L’Attestato di Prestazione Energetica è anche il documento di riferimento per l’accesso a numerosi incentivi in materia di riqualificazione energetica. È attraverso l’APE che si misura il miglioramento tra stato ante e stato post intervento e si dimostra il salto di classe richiesto da molte misure agevolative.

Una determinazione non corretta della classe energetica non è quindi solo un errore tecnico: può incidere direttamente sulla legittimità del beneficio economico.

Parallelamente, il recepimento della Direttiva UE 2024/1275 porterà entro il 2026 a un modello di APE più articolato, che includerà informazioni su consumi finali, emissioni operative di CO₂ e quota di energia rinnovabile prodotta in loco. La certificazione energetica si sta progressivamente trasformando da documento informativo per il mercato immobiliare a strumento tecnico inserito in una strategia di decarbonizzazione del patrimonio edilizio.

In questo scenario l’APE non può più essere trattato come un adempimento accessorio. È un atto tecnico che riflette scelte progettuali, impiantistiche e normative.

Gli errori più frequenti e alcune domande ricorrenti

Nella pratica quotidiana gli errori non derivano dalla complessità della norma, ma da una sua applicazione superficiale. Una superficie climatizzata definita in modo impreciso, una stratigrafia non coerente con lo stato reale dell’edificio o una modellazione approssimativa degli impianti possono alterare in modo significativo il valore dell’EP gl,nren .

La gestione non corretta dei fattori di conversione o della compensazione tra produzione rinnovabile e fabbisogni è un altro punto critico, soprattutto negli edifici con impianti ibridi o sistemi fotovoltaici. Anche le raccomandazioni riportate nell’APE non dovrebbero essere generiche o standardizzate, ma coerenti con le caratteristiche effettive dell’immobile.

Tra le domande più frequenti: chi può redigere un APE? Un tecnico abilitato in possesso dei requisiti previsti dal DPR 75/2013 e in condizioni di indipendenza. Quando è obbligatorio? In caso di nuova costruzione, ristrutturazione importante, compravendita, locazione e trasferimento a titolo gratuito. L’APE misura i consumi reali? No, stima il fabbisogno energetico convenzionale secondo condizioni standard di utilizzo.

APE e agibilità: due adempimenti diversi che non si sostituiscono

Uno degli equivoci più frequenti riguarda il rapporto tra APE e agibilità. Capita spesso di sentire dire: “Ho l’APE, quindi posso chiedere l’agibilità”. In realtà non funziona così.

Dal 2016, infatti, dopo la riforma del D.Lgs. n. 222/2016, l’agibilità non è più un certificato rilasciato dal Comune. L’attuale versione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha previsto che l’agibilità sia attestata da un tecnico mediante segnalazione certificata (la SCA) corredata dalle asseverazioni tecniche che attestano la sussistenza delle condizioni di:

sicurezza,

igiene e salubrità,

risparmio energetico,

conformità dell’opera al progetto.

L’APE non è il documento che dimostra il rispetto dei requisiti minimi energetici ai fini dell’agibilità.

L’agibilità presuppone che l’edificio sia stato realizzato nel rispetto della normativa energetica vigente (trasmittanze, rendimento impianti, requisiti minimi, verifiche progettuali). L’APE, invece, ha una funzione diversa: classifica l’edificio sulla base della prestazione energetica calcolata secondo il metodo nazionale e attribuisce una classe.

Sono due piani distinti:

l’agibilità verifica la conformità tecnica e normativa;

l’APE fornisce un’informazione sulla qualità energetica dell’immobile.

Un edificio può essere perfettamente conforme ai requisiti minimi e quindi agibile, ma trovarsi in classe C o D. Non esiste una “classe minima” richiesta per l’agibilità, salvo gli standard più elevati previsti per le nuove costruzioni in relazione alla normativa sui requisiti energetici.

È importante chiarirlo perché la confusione tra documento tecnico e procedimento amministrativo è ancora molto diffusa.

APE e Relazione ex Legge 10: differenze sostanziali che il tecnico deve conoscere

Altro tema che genera errori operativi è la distinzione tra APE e Relazione tecnica ex Legge 10/1991.

Anche in questo caso si tratta di documenti profondamente diversi per funzione, contenuto e momento procedurale.

La Relazione ex Legge 10 è un documento progettuale. Serve a dimostrare, in fase di progetto, che l’intervento rispetta i requisiti minimi di prestazione energetica previsti dalla normativa vigente. È richiesta nei casi stabiliti dalla disciplina sull’efficienza energetica e accompagna il titolo edilizio.

L’APE, invece, è un documento informativo redatto a edificio ultimato (o su immobile esistente). Non verifica il rispetto dei requisiti minimi in senso autorizzativo, ma calcola la prestazione energetica globale e attribuisce la classe.

Possiamo sintetizzare così:

la Relazione Legge 10 è ex ante e dimostra la conformità del progetto;

e dimostra la conformità del progetto; l’APE è ex post e classifica l’edificio realizzato.

Anche il contenuto è differente.

La Relazione Legge 10 contiene:

verifica delle trasmittanze dell’involucro;

analisi dei ponti termici;

verifica dei rendimenti impiantistici;

rispetto dei limiti di fabbisogno e dei requisiti minimi.

L’APE contiene:

indici di prestazione energetica (EP gl,nren ed EP gl,ren );

ed EP ); contributi dei singoli servizi;

classe energetica;

raccomandazioni di miglioramento.

Confondere i due documenti è un errore tecnico molto grossolano. Presentare un APE in luogo della Relazione Legge 10 in fase di titolo edilizio non è corretto, così come ritenere che una buona classe energetica equivalga automaticamente al rispetto dei requisiti minimi.

Il progettista risponde della conformità normativa dell’intervento. Il certificatore energetico classifica l’edificio secondo il metodo di calcolo previsto. Sono responsabilità diverse, che non si sovrappongono.

Conclusioni operative

Alla luce di quanto esposto, alcune indicazioni operative diventano difficilmente eludibili.

La prima: l’Attestato di Prestazione Energetica non può essere redatto senza una piena consapevolezza delle regole di calcolo aggiornate. Il Decreto Requisiti Minimi 2025 non cambia il format dell’APE, ma cambia il contesto tecnico in cui il calcolo viene eseguito. Ignorare questo passaggio significa esporsi a errori che possono incidere direttamente sulla classe energetica.

La seconda: la modellazione energetica deve essere coerente con lo stato reale dell’edificio. Superfici, stratigrafie, impianti, sistemi di regolazione e fonti rinnovabili non sono elementi accessori. Sono i dati che alimentano il modello e che determinano l’EPgl,nren. Un rilievo superficiale produce inevitabilmente un risultato impreciso.

La terza: la gestione dei vettori energetici e della compensazione tra produzione rinnovabile e fabbisogni richiede attenzione. Le regole sono più strutturate rispetto al passato e non consentono semplificazioni arbitrarie. Il software è uno strumento, non un decisore. La responsabilità resta tecnica.

La quarta: l’APE va letto anche in funzione degli incentivi e degli obblighi normativi collegati. Una classe energetica non correttamente determinata può incidere non solo sul valore immobiliare, ma anche sulla legittimità di agevolazioni e interventi.

Infine, è opportuno ricordare che il quadro normativo è in evoluzione. L’aggiornamento del modello europeo di APE, previsto entro il 2026, renderà ancora più centrale la qualità del dato energetico certificato.

In sintesi, redigere un Attestato di Prestazione Energetica oggi significa operare all’interno di un sistema normativo integrato. Non è un passaggio formale, ma un atto tecnico che richiede aggiornamento continuo, rigore nella modellazione e responsabilità professionale.

Ed è su questo piano che va collocata la certificazione energetica.