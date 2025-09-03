L’art. 2 del D.A. 1 settembre 2025, n. 44 stabilisce, all’ultimo periodo che: “In tutti i casi, alla documentazione presentata agli Uffici del Genio Civile, dovrà essere allegata idonea attestazione, da parte degli Sportelli Unici per l'Edilizia, sull'articolo di riferimento del D.P.R. 380/2001, in relazione alla procedura di regolarizzazione”.

Sanatoria strutturale: le criticità

Si tratta un ulteriore adempimento non previsto dall’art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001. È di fatto improprio che con un decreto dell’assessorato delle infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale tecnico, si dettino delle disposizioni e delle attività ad uffici e servizi che non dipendono da tale Assessorato, come lo Sportello Unico per l’edilizia dei comuni della Sicilia, che dovrebbe quindi rilasciare “idonea attestazione” sulla procedura di regolarizzazione con riferimento agli articoli del DPR 380/2001. Si ritiene questo un inutile aggravio de procedimento sia per il privato che per i comuni che hanno già carenza di personale e grandi difficoltà a dare riscontro a quello che prevede direttamente la legge. Dovrebbe essere il tecnico nell’attestazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 34-bis ad indicare a quale articolo del DPR fa riferimento.

All’art. 4 si stabilisce che l’attestazione del tecnico prevista dal comma 3-bis dell’art. 34-bis deve essere resa anche per gli interventi ricadenti nelle zone a bassa sismicità. Ciò è in contrasto con quanto previsto dalla norma che le esclude; Nello stesso articolo del D.A. si fa rimenato all’art. 37 del DPR 380/2001 che non prevede più il rilascio di sanatoria che è transitato nell’art. 36-bis.

All’art. 4, inoltre, si fa riferimento, per quanto riguarda l’attestazione prevista dal comma 3-bis dell’art. 34-bis, anche alla fattispecie prevista dall’art. 34-ter (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo); tale art. 34-ter (comma 1, 2 e 3) però non rimanda mai alla procedura di cui al comma 3-bis dell’art. 34-bis del DPR 380/2001. Di fatto per come chiarito anche nelle linee guida del 30/01/2025 non è richiesta, per la SCIA da presentare, la sussistenza della doppia conformità, rigida o semplificata, di cui agli artt. 36 e 36-bis del Testo unico.

Né tantomeno nell’art. 34-ter vi è un rimando integrale all’art. 36-bis (che potrebbe ricondurre al comma 3 bis dell’art. 34-bis), ma espressamente solo ad alcuni commi di quest’ultimo articolo (comma 4, 5e 6 e 5-bis). Solo nel caso del comma 4 (agibilità sanante), le parziali difformità sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.

All’art. 5 non viene assolutamente chiarito, se non per l’esclusione esplicita di tutte le fattispecie rientrati nell’art. 34-bis (tolleranze costruttive), quale siano le “condizioni” per le quali i servizi provinciali dell'Ufficio regionale del Genio Civile segnaleranno all’autorità giudiziaria competente le violazioni agli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001. Questa era invece una delle richieste più pressanti da parte dei cittadini e dei professionisti per dare certezza sulle modalità di applicazione della legge e sulle tempistiche.