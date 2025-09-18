Audizione ANAC al Senato: rivedere il DDL Concorrenza
Le osservazioni dell'Autorità sul DDL Concorrenza 2025: il Presidente Busìa chiede più apertura al mercato, rafforzamento dei poteri sanzionatori e obbligo di dichiarare il titolare effettivo delle imprese
Recuperare la centralità della concorrenza per assicurare efficienza economica, per garantire la giusta allocazione delle risorse, per realizzare politiche pubbliche di rilevante impatto, sociale oltre che economico.
A ribadirlo è stato il Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busìa, durante l’audizione presso la 9ª Commissione Industria del Senato nell’ambito dell’esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (A.S. 1578).
DDL concorrenza: l’audizione ANAC al Senato
L’intervento ha rimarcato come il testo in discussione presenti ambizioni ridotte rispetto agli impegni assunti dall’Italia in sede europea e rischi di non incidere a sufficienza sulle criticità strutturali del nostro sistema.
“Occorrerebbe recuperare la centralità della concorrenza, la quale non risponde solo ad esigenze legate al corretto funzionamento del mercato, ma è anche essenziale per evitare che solo alcuni operatori se ne avvantaggino”, ha spiegato Busìa. “La concorrenza serve per assicurare efficienza economica, per garantire la giusta allocazione delle risorse, per realizzare politiche pubbliche di rilevante impatto, sociale oltre che economico”.
Vediamo nel dettaglio le questioni affrontate nel corso dell'audizione su:
- SPL;
- Trasparenza e digitalizzazione;
- Obbligo di dichiarazione del titolare di impresa;
- Prelazione del proponente in ambito PPP.
Documenti AllegatiDocumento
IL NOTIZIOMETRO