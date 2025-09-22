Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
Il Senato approva il disegno di legge che affida al Governo la revisione del D.Lgs. 42/2004: silenzio assenso, aggiornamento del d.P.R. 31/2017 e coordinamento con il Testo Unico Edilizia
Il 2026 si annuncia come l’anno delle grandi riforme. Sul piano europeo è già arrivata la risoluzione che apre alla revisione delle tre direttive del 2014 sugli appalti pubblici (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), con inevitabili ricadute sul D.Lgs. n. 36/2023, il Codice dei contratti. Sul fronte nazionale, la VII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati sta esaminando un disegno di legge delega per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina edilizia.
La delega per la revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica
A completare questo quadro, lo scorso 17 settembre il Senato ha approvato, con 83 voti favorevoli e 55 contrari, un ulteriore disegno di legge che delega (in allegato il testo approvato) il Governo alla revisione del D.Lgs. n. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, limitatamente alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento è ora all’esame della Camera.
Il testo si compone di tre articoli:
- l’art. 1, dedicato a finalità e principi generali, che ribadisce la necessità di contemperare la tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti;
- l’art. 2, vero cuore della delega, che definisce i criteri per il riordino delle procedure;
- l’art. 3, che contiene le disposizioni attuative e di coordinamento.
Se l’art. 1 rappresenta la cornice generale, gli articoli 2 e 3 incidono direttamente sulla prassi tecnico-amministrativa e delineano i contenuti concreti della riforma.
