Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
geosec crepe nei muri
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera

Il Senato approva il disegno di legge che affida al Governo la revisione del D.Lgs. 42/2004: silenzio assenso, aggiornamento del d.P.R. 31/2017 e coordinamento con il Testo Unico Edilizia

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Gianluca Oreto - 22/09/2025

Il 2026 si annuncia come l’anno delle grandi riforme. Sul piano europeo è già arrivata la risoluzione che apre alla revisione delle tre direttive del 2014 sugli appalti pubblici (2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), con inevitabili ricadute sul D.Lgs. n. 36/2023, il Codice dei contratti. Sul fronte nazionale, la VII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati sta esaminando un disegno di legge delega per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina edilizia.

La delega per la revisione delle procedure di autorizzazione paesaggistica

A completare questo quadro, lo scorso 17 settembre il Senato ha approvato, con 83 voti favorevoli e 55 contrari, un ulteriore disegno di legge che delega (in allegato il testo approvato) il Governo alla revisione del D.Lgs. n. 42/2004, il Codice dei beni culturali e del paesaggio, limitatamente alle procedure di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento è ora all’esame della Camera.

Il testo si compone di tre articoli:

  • l’art. 1, dedicato a finalità e principi generali, che ribadisce la necessità di contemperare la tutela del patrimonio culturale con la semplificazione dei procedimenti;
  • l’art. 2, vero cuore della delega, che definisce i criteri per il riordino delle procedure;
  • l’art. 3, che contiene le disposizioni attuative e di coordinamento.

Se l’art. 1 rappresenta la cornice generale, gli articoli 2 e 3 incidono direttamente sulla prassi tecnico-amministrativa e delineano i contenuti concreti della riforma.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Autorizzazione paesaggistica Codice dei beni culturali DPR n. 380/2001

Documenti Allegati

INDICE

1
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
2
Delega al Governo per il riordino delle procedure (art. 2)
3
Disposizioni di attuazione e coordinamento (art. 3)
4
Analisi tecnica
5
Conclusioni
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 15/09/2025
Abusi edilizi e sanatoria: le conferme del Consiglio di Stato sulla doppia conformità
2
FISCO E TASSE - 18/09/2025
Superbonus senza SAL finale: decade l’agevolazione?
3
EDILIZIA - 16/09/2025
SCIA edilizia: annullamento d’ufficio oltre 12 mesi, la sentenza del Consiglio di Stato
4
LAVORI PUBBLICI - 17/09/2025
Verifica della progettazione: il MIT chiarisce ruolo del RUP e incompatibilità
5
EDILIZIA - 19/09/2025
Stato legittimo e ultimo titolo edilizio: il TAR smentisce (di nuovo) le linee guida MIT
6
EDILIZIA - 13/09/2025
Fiscalizzazione abusi edilizi e tolleranze costruttive: i chiarimenti del Consiglio di Stato