Il principio di collaborazione impone alla Soprintendenza di valutare il progetto modificato dopo la comunicazione dei motivi ostativi e di dare conto dell’interlocuzione svolta con il privato. L’opzione zero resta pienamente legittima, ma può rappresentare soltanto il punto finale di un percorso nel quale siano state prima ricercate possibili soluzioni alternative.

Il preavviso di rigetto non può ridursi a un adempimento formale quando il privato, ricevuti i motivi ostativi, modifica il progetto per rispondere alle criticità evidenziate dalla Soprintendenza.

Se la proposta cambia, anche la valutazione finale deve confrontarsi con la nuova configurazione dell’intervento, senza limitarsi a riproporre le ragioni formulate rispetto a un progetto ormai superato.

Ad affermarlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza del 21 settembre 2026, n. 6970, confermando l’annullamento di un diniego paesaggistico intervenuto dopo la presentazione di una seconda proposta progettuale sensibilmente ridimensionata rispetto a quella originaria.

La Soprintendenza può comunque confermare l’incompatibilità paesaggistica dell’intervento, ma, quando il progetto viene modificato nel corso dell’istruttoria, il diniego deve confrontarsi con le modifiche introdotte e dare conto del percorso seguito nella ricerca di una possibile soluzione.

Autorizzazione paesaggistica: quando il diniego non può ignorare il progetto modificato

La controversia riguardava un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento del 70% della superficie netta di pavimento esistente e cambio di destinazione d’uso da residenziale a struttura ricettiva.

La prima proposta aveva previsto un edificio di sette piani fuori terra, oltre a un sottotetto praticabile, e la Soprintendenza aveva individuato nell’altezza dell’intervento la ragione dell’incompatibilità con la tutela paesaggistica dell’area, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

Il privato aveva quindi rielaborato il progetto, riducendo l’edificio da sette a cinque piani, oltre alla sovrastante terrazza praticabile. La modifica interveniva, dunque, proprio sull’altezza, che aveva determinato il giudizio negativo della Soprintendenza.

Anche la seconda proposta aveva ricevuto un parere negativo, ma senza uno specifico riscontro rispetto alla nuova configurazione progettuale. La controversia si è così spostata dal merito della compatibilità paesaggistica al modo in cui l’Amministrazione aveva valutato il progetto modificato e alla necessità che la nuova soluzione fosse effettivamente esaminata prima di confermare il diniego.

Preavviso di rigetto e nuova valutazione della compatibilità paesaggistica

In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso rilevando un vizio motivazionale legato alla seconda proposta. Davanti al progetto ridotto a cinque piani, secondo il Collegio, l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare la possibilità di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di tutela paesaggistica e quelle del privato, valutando anche la fattibilità di eventuali modificazioni conformative.

Il parere della Soprintendenza e i conseguenti provvedimenti comunali di diniego dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire erano stati quindi annullati ai fini del riesame.

Ministero della Cultura e Comune hanno impugnato la sentenza, sostenendo che le ragioni di incompatibilità fossero già state sufficientemente rappresentate nel corso dell’istruttoria e che non vi fosse stata alcuna violazione dei principi di buona fede e collaborazione.

Autorizzazione paesaggistica: cosa prevede l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004

La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, che regola il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

La norma prevede che i proprietari, possessori o detentori di immobili e aree sottoposti a tutela paesaggistica non possano distruggerli né introdurre modificazioni che arrechino pregiudizio ai valori paesaggistici protetti e che, prima di eseguire gli interventi, debbano presentare il relativo progetto all’Amministrazione competente, astenendosi dall’avviare i lavori fino al rilascio dell’autorizzazione.

Su quella documentazione si sviluppa la verifica della compatibilità paesaggistica tra l’intervento proposto e l’interesse tutelato, con le valutazioni dell’Amministrazione competente e della Soprintendenza.

Il comma 8 stabilisce inoltre che, in caso di parere negativo, il Soprintendente comunichi agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990.

Su questa disciplina si inserisce il principio di collaborazione richiamato dal Consiglio di Stato: se, dopo i motivi ostativi, il privato presenta una soluzione diversa, la valutazione finale deve riguardare quella nuova proposta.

Preavviso di rigetto e principio di collaborazione con la Soprintendenza

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli richiamando il rapporto che deve instaurarsi tra Amministrazione e richiedente nell’ambito del procedimento disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Il dialogo, afferma la Sezione IV, deve essere diretto, per quanto possibile, alla ricerca di una soluzione e il provvedimento di diniego deve dare conto di questo percorso, anche per assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa.

L’art. 1, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990 impronta i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai principi della collaborazione e della buona fede e, secondo il Consiglio di Stato, questo principio può tradursi anche nell’individuazione, almeno in linea di massima, delle modifiche che potrebbero consentire di superare le ragioni ostative.

Non ne deriva un obbligo di trovare necessariamente una soluzione favorevole al richiedente, né viene meno l’autonomia della valutazione paesaggistica. Quando però il privato modifica la proposta dopo avere ricevuto i motivi ostativi, la nuova configurazione progettuale entra nell’istruttoria e deve essere valutata prima della decisione finale.

Diniego paesaggistico: perché va valutato il progetto modificato

Nel caso esaminato, il diniego non dava conto della seconda proposta e riproponeva sostanzialmente la stessa motivazione già contenuta nella comunicazione dei motivi ostativi relativa al primo progetto da sette piani.

Una motivazione costruita sul progetto originario non può essere semplicemente trasferita a quello successivo quando il privato abbia modificato proprio gli elementi contestati nel corso dell’istruttoria.

La Soprintendenza avrebbe potuto ritenere insufficiente la riduzione da sette a cinque piani e confermare il giudizio di incompatibilità, ma avrebbe dovuto spiegare perché la nuova configurazione non consentisse comunque di superare le criticità paesaggistiche già rilevate.

Il vizio non riguardava il contenuto negativo della decisione, ma l’assenza di una valutazione riferita alla proposta modificata e del percorso seguito per escludere una soluzione diversa.

Opzione zero e modifiche progettuali: quando il diniego è legittimo

Il dovere di collaborazione può essere assolto, secondo il Consiglio di Stato, anche mediante l’individuazione in linea di massima di modifiche che possano consentire di superare le ragioni ostative.

Non viene richiesta la definizione puntuale di un progetto alternativo, ma la verifica della possibilità di modifiche compatibili con la tutela paesaggistica, perché soltanto quando questa ricerca non conduce a una soluzione praticabile può diventare legittimo il perseguimento dell’opzione zero.

La tutela del paesaggio può quindi comportare anche la compressione dell’interesse del singolo alla realizzazione dell’intervento e il Consiglio di Stato conferma espressamente la piena legittimità di questa conclusione, richiamando la precedente giurisprudenza della stessa Sezione.

Il diniego assoluto, però, deve arrivare dopo la ricerca di possibili alternative, soprattutto quando la situazione preesistente abbia già determinato un assetto che la stessa Soprintendenza utilizza come elemento della propria valutazione.

L’opzione zero rappresenta, nelle parole dei giudici, il punto finale di un percorso di dialogo e ricerca di soluzioni, rivolto al bilanciamento tra l’interesse del proprietario alla piena utilizzazione della facoltà di costruire e l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio.

Nel procedimento esaminato, invece, la Soprintendenza non aveva fornito indicazioni specifiche e aveva richiamato, censurandola, la situazione esistente, lasciando sostanzialmente intendere un diniego assoluto senza che risultasse l’esplorazione di soluzioni alternative.

Soprintendenza e relazione comunale: perché un semplice “visto” non basta

Il Comune aveva sostenuto che una possibile soluzione fosse comunque presente nella propria relazione istruttoria, nella quale si faceva riferimento all’ipotesi di attenersi all’altezza dei condomini esistenti.

Per Palazzo Spada questo non era sufficiente, perché nel diniego la Soprintendenza aveva richiamato la relazione comunale soltanto attraverso un “visto”, formula dalla quale non poteva desumersi né la condivisione né l’appropriazione dei relativi contenuti ai fini dell’individuazione di soluzioni alternative.

La presenza di un’indicazione negli atti istruttori, quindi, non basta quando il provvedimento della Soprintendenza non consente di comprendere se quell’ipotesi sia stata effettivamente considerata e quale valutazione ne sia stata fatta.

Diniego paesaggistico annullato: cosa deve fare la Soprintendenza nel riesame

Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale del Ministero della Cultura sia quello incidentale del Comune, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e il riesercizio del potere da parte delle Amministrazioni una volta eliminati i vizi riscontrati.

Non ne consegue il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. La Soprintendenza potrà arrivare nuovamente a una valutazione negativa e, se ne ricorreranno le condizioni, anche all’opzione zero, ma dovrà esaminare il progetto modificato, dare conto dell’interlocuzione svolta e verificare se esistano soluzioni alternative compatibili con la tutela paesaggistica.

La Soprintendenza potrà quindi confermare il diniego, anche nella forma dell’opzione zero, ma solo dopo avere valutato il progetto modificato e verificato se esistano soluzioni alternative compatibili con la tutela paesaggistica. È questo il limite individuato dal Consiglio di Stato nel riesercizio del potere.