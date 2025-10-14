Può un insieme di opere apparentemente modeste essere qualificato come ristrutturazione edilizia? E fino a che punto il tecnico può ricondurre le modifiche a una semplice SCIA o a un intervento di manutenzione straordinaria?

Sono interrogativi che la giurisprudenza affronta con crescente attenzione, specie nei contesti paesaggisticamente tutelati. Con la sentenza del 29 gennaio 2025, n. 677, il Consiglio di Stato ha riaffermato un principio chiave: quando le opere incidono sull’organismo edilizio nella sua globalità, modificandone volume, sagoma o prospetto, l’intervento non può ritenersi minore e richiede permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

Interventi in area vincolata: obbligo di autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire

La controversia trae origine da una serie di opere realizzate su un edificio situato in zona A – centro storico, interamente sottoposta a vincolo paesaggistico. Il proprietario aveva eseguito lavori che, nel loro insieme, avevano determinato la chiusura di un cortile interno, l’inserimento di infissi e nuove aperture, la modifica di porzioni murarie e l’alterazione della sagoma dell’edificio.

Per regolarizzare gli interventi erano state presentate due SCIA in sanatoria, una delle quali relativa a una scala esterna successivamente rimossa.

L’amministrazione comunale aveva rigettato le istanze, ritenendo che l’intervento complessivo avesse prodotto un aumento di volumetria e fosse incompatibile con la pianificazione urbanistica e paesaggistica vigente. Di conseguenza, era stato disposto l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Il TAR aveva confermato la legittimità del provvedimento, ritenendo che si trattasse di una ristrutturazione edilizia “pesante” ai sensi dell’art. 10 del Testo Unico Edilizia. Da qui l’appello al Consiglio di Stato.