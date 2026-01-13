L’autorizzazione sismica può essere rilasciata dopo la realizzazione dell’opera? Esiste davvero, nel Testo Unico Edilizia, una sanatoria capace di “assorbire” anche il profilo strutturale degli interventi eseguiti in zona sismica?

Sono domande che emergono con sempre maggiore frequenza nella pratica edilizia, ogni volta che un abuso o una difformità vengono ricondotti nell’alveo della sanatoria edilizia ordinaria di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ed è proprio in questo passaggio che affiora un nodo irrisolto: mentre la normativa disciplina in modo puntuale la regolarizzazione urbanistica ed edilizia, non offre una risposta altrettanto chiara sul destino dell’autorizzazione sismica, concepita come atto preventivo e difficilmente compatibile con logiche sananti.

Autorizzazione sismica e sanatoria edilizia: il TAR Campania certifica il vuoto normativo

Il problema – ampiamente conosciuto dai tecnici dell’edilizia – è stato affrontato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 84 del 5 gennaio 2025 che si colloca esattamente in questo spazio di incertezza, là dove il Testo Unico Edilizia non fornisce soluzioni espresse e la giurisprudenza è chiamata, suo malgrado, a confrontarsi con un problema che è prima di tutto normativo e solo in seconda battuta interpretativo.

Non si tratta, infatti, di stabilire se un’opera sia o meno conforme alle norme tecniche, ma di comprendere se l’ordinamento consenta davvero di recuperare ex post un titolo strutturale concepito per operare prima dell’esecuzione dei lavori.

È su questo crinale che si innesta il ragionamento del giudice amministrativo.

La vicenda in esame

La controversia trae origine dall’adozione di un provvedimento di sospensione dei lavori in materia sismica, emanato dall’amministrazione regionale competente a distanza di tempo dalla realizzazione delle opere e successivamente al rilascio di un’autorizzazione sismica in sanatoria.

Il ricorso è stato proposto da una società operante nel settore agroalimentare, titolare di uno stabilimento produttivo esistente e impegnata in un programma di ampliamento delle proprie strutture, funzionale all’incremento dell’attività aziendale. In tale contesto, la società aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di nuove opere, procedendo successivamente alla presentazione di una SCIA in variante per una diversa organizzazione funzionale di alcune strutture accessorie.

Le opere venivano realizzate sulla base dei titoli edilizi rilasciati. Solo in una fase successiva, e comunque prima del collaudo finale, i tecnici incaricati rilevavano che i lavori erano stati avviati in assenza della preventiva autorizzazione sismica, richiesta dalla normativa vigente per gli interventi in zona sismica.

Presa cognizione dell’omissione, la società si attivava per regolarizzare la posizione sotto il profilo strutturale, presentando un’istanza di autorizzazione sismica in sanatoria, corredata dalla documentazione tecnica richiesta e dalla certificazione di collaudo statico redatta in sanatoria. L’istanza veniva istruita dall’ente competente nell’ambito delle funzioni esercitate in forma associata e, all’esito dell’istruttoria e delle integrazioni richieste, si concludeva con il rilascio dell’autorizzazione sismica.

Nonostante ciò, a distanza di circa un anno dal rilascio del titolo sismico e di circa due anni dalla realizzazione delle opere, l’amministrazione regionale adottava un decreto di sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 97 del d.P.R. n. 380/2001, richiamando i poteri di vigilanza e repressione delle violazioni in materia di costruzioni in zona sismica e invitando l’ente comunale competente ad adottare le misure ritenute necessarie a tutela della pubblica incolumità.

È in questo contesto che si innesta il contenzioso: non tanto sulla sicurezza strutturale delle opere, già oggetto di verifica tecnica, quanto sulla possibilità di attribuire efficacia a un’autorizzazione sismica rilasciata successivamente all’esecuzione dei lavori e sui riflessi che tale circostanza produce sulla legittimità dei poteri repressivi esercitati dall’amministrazione.

Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata della decisione è necessario spostare l’attenzione dal piano giurisprudenziale a quello normativo.

Il problema, infatti, non nasce da una lettura particolarmente rigorosa delle norme antisismiche, ma dall’assenza, nel Testo Unico Edilizia, di una disciplina che coordini in modo espresso la sanatoria edilizia con il profilo strutturale degli interventi realizzati in zona sismica.

Nel sistema delineato dal d.P.R. n. 380/2001, l’autorizzazione sismica è costruita come atto preventivo, funzionale a verificare ex ante la sicurezza delle opere. L’accertamento di conformità ordinario ex art. 36, invece, è pensato per sanare difformità urbanistiche ed edilizie, senza affrontare in modo diretto il tema del controllo sismico successivo all’esecuzione delle opere.

È in questo scarto tra le due discipline che si apre il vuoto normativo. È proprio questa assenza di coordinamento che ha alimentato, nel tempo, un contenzioso frammentato e letture giurisprudenziali non sempre allineate. In mancanza di una disposizione espressa, l’interprete è stato spesso costretto a interrogarsi se l’autorizzazione sismica potesse essere recuperata in via indiretta, adattando istituti nati per finalità diverse.

Un’impostazione che ha mostrato tutti i suoi limiti, perché il controllo sismico non può essere semplicemente “assorbito” da una sanatoria edilizia pensata per altri profili di legittimità.

È solo con un intervento più recente del legislatore che questo vuoto viene affrontato in modo diretto. L’introduzione dell’art. 36-bis segna, infatti, un cambio di prospettiva: non più il tentativo di forzare l’art. 36 oltre i suoi confini naturali, ma la costruzione di un percorso autonomo di regolarizzazione che tenga conto, fin dall’origine, anche del profilo strutturale.

Chiarito il quadro normativo, emerge con evidenza che il problema dell’autorizzazione sismica postuma non può essere risolto facendo leva sull’accertamento di conformità ordinario.

L’assenza, nel Testo Unico Edilizia, di una disciplina espressa sulla sanatoria sismica ex art. 36 sposta inevitabilmente il baricentro del ragionamento sul piano applicativo: come si comporta l’amministrazione quando il titolo strutturale manca? E fino a che punto il giudice può supplire a un vuoto lasciato dal legislatore?

È su questo terreno che si colloca la sentenza in esame.

Principi espressi dal TAR

Nella motivazione, il TAR Campania compie un passaggio particolarmente significativo, dando atto delle difficoltà interpretative nell’ammettere la possibilità che l’autorizzazione sismica intervenga successivamente alla realizzazione dell’opera.

Il Collegio richiama orientamenti giurisprudenziali non univoci del Consiglio di Stato:

alcune pronunce hanno ammesso, in casi circoscritti, la praticabilità di un rilascio postumo ;

hanno ammesso, in casi circoscritti, la praticabilità di un ; altre hanno invece escluso in modo netto qualsiasi forma di sanatoria del titolo sismico, ribadendone il carattere necessariamente preventivo.

Il TAR non tenta una ricomposizione artificiale di questo contrasto. Si limita, correttamente, a prenderne atto, riconoscendo che il diritto vivente non offre ancora una risposta stabile.

Analisi tecnica della sentenza

Il passaggio più rilevante della decisione non sta tanto nella soluzione del caso concreto, quanto nella fotografia che il giudice restituisce del sistema.

L’autorizzazione sismica nasce come strumento di controllo ex ante: serve a verificare, prima dell’esecuzione, la conformità dell’intervento alle norme tecniche e di sicurezza. Ammetterne il rilascio successivo significa inevitabilmente metterne in discussione la funzione.

In assenza di una norma che consenta espressamente questa operazione, il tentativo di ricondurre il profilo sismico all’interno dell’art. 36 finisce per creare un corto circuito applicativo: l’opera può risultare urbanisticamente conforme, ma il titolo strutturale continua a mancare, senza che l’ordinamento indichi una via di uscita coerente.

È in questo contesto che si colloca la decisione di compensare integralmente le spese di lite. Una scelta che non rappresenta una soluzione di compromesso, ma piuttosto il riconoscimento dell’oggettiva incertezza del quadro normativo e giurisprudenziale.

Il cambio di scenario con la sanatoria dinamica ex art. 36-bis

Il superamento di questo vuoto arriva solo con l’introduzione dell’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.

Il nuovo comma 3-bis prevede che, per gli immobili ubicati in zona sismica, si applichino – in quanto compatibili – le disposizioni dell’art. 34-bis, comma 3-bis.

Qui il legislatore compie una scelta netta: il tecnico è chiamato ad attestare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento; l’attestazione è corredata dalla documentazione strutturale e trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale o per l’attivazione delle modalità di controllo previste dalla normativa regionale.

Non si tratta più di ricostruire una sanatoria per via interpretativa, ma di un percorso normativamente tipizzato, che tiene insieme regolarizzazione edilizia e profilo sismico.

Conclusioni operative

La sentenza del TAR Campania n. 84/2025 non risolve il problema dell’autorizzazione sismica postuma, ma lo inquadra nel modo corretto.

Il quadro che emerge è chiaro:

l’ art. 36 del Testo Unico Edilizia non consente una sanatoria sismica ;

del non consente una ; l’ autorizzazione sismica resta, in quel contesto, un atto essenzialmente preventivo ;

resta, in quel contesto, un atto essenzialmente ; le oscillazioni giurisprudenziali sono il riflesso di un vuoto normativo, non una sua soluzione.

Il cambio di passo arriva solo con l’art. 36-bis e con la sanatoria dinamica introdotta dal Salva Casa. Ed è da qui che occorre partire per leggere, oggi, anche le più recenti decisioni della giustizia amministrativa.