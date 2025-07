Annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica SUAP: chiarimenti dal Consiglio di Stato

Qual è la portata dell’autorizzazione unica SUAP? Serve davvero annullare il permesso di costruire per procedere con l’annullamento in autotutela? E cosa succede se alcune amministrazioni non partecipano alla conferenza di servizi?

Annullamento in autotutela dell’autorizzazione unica SUAP: la sentenza del Consiglio di Stato

Ha risposto a queste domande il Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 5535 del 25 giugno 2025, ha fornito importanti e utili chiarimenti affrontando un contenzioso legato all’annullamento di un’autorizzazione unica per l’ampliamento di un opificio, rilasciata all’esito di una conferenza di servizi, e successivamente messa in discussione per rischi legati al dissesto idrogeologico.

Il procedimento trae origine dall’autorizzazione unica rilasciata dal SUAP del Comune, che ricomprendeva anche un permesso di costruire emesso dal Comune. In seguito all’emersione di criticità geologiche, lo stesso Comune ha chiesto l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela.

Tuttavia, il SUAP ha sospeso per 30 giorni l’autorizzazione, convocando una nuova conferenza di servizi e subordinando ogni decisione all’annullamento, da parte del Comune, del proprio permesso di costruire. La mancata adesione a questa impostazione ha determinato un conflitto giurisdizionale, culminato con l’annullamento della conferma dell’autorizzazione da parte del TAR e poi con la conferma in appello del Consiglio di Stato.