L’annullamento di un’intera procedura di gara già conclusa è un evento non frequente, ma quando accade produce effetti che vanno ben oltre le semplici formalità.

L’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 consente l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi, ma richiede due condizioni precise:

la sussistenza di un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione;

alla rimozione; una valutazione comparativa con gli interessi dei destinatari dell’atto.

Applicando queste coordinate a una procedura di gara, è necessario capire se quel vizio renda davvero necessario travolgere l’intera procedura, soprattutto quando l’aggiudicazione è efficace e l’affidamento è ormai consolidato.

È proprio questa la situazione nella quale il TAR Campania, sez. Napoli, con la sentenza del 23 febbraio 2026, n. 1261, ha dovuto stabilire se fosse legittimo il ritiro integrale della gara motivato da una stazione appaltante con la presunta nullità degli atti per carenze contabili.

Il TAR ha ricondotto la vicenda entro il perimetro ordinario dell’autotutela discrezionale, richiamando l’esigenza di una motivazione sostanziale e di un effettivo bilanciamento degli interessi coinvolti, anche alla luce del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.

Annullamento in autotutela di una gara già aggiudicata: interviene il TAR

Il caso nasce dalla determina con cui una stazione appaltante ha disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento in autotutela dell’intera procedura di gara relativa alla realizzazione di un polo scolastico finanziato in larga parte con fondi PNRR.

Il provvedimento aveva inciso su tutta la sequenza procedimentale: l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dei lavori, l’affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, nonché gli atti presupposti che avevano condotto alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione.

Secondo la stazione appaltante, l’annullamento era necessario a causa dell’assenza del visto di regolarità contabile ex art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000, della mancata assunzione dell’impegno di spesa e della carenza di sottoscrizione di una determinazione dirigenziale.

Tali profili avrebbero determinato una nullità radicale degli atti di gara, rendendo necessario il ritiro integrale della procedura.

Il provvedimento è stato quindi impugnato dall’aggiudicataria dei lavori e dall’affidataria dei servizi tecnici, sostenendo che non ricorresse alcuna nullità strutturale e che l’amministrazione avesse omesso una reale valutazione dell’interesse pubblico concreto alla rimozione, limitandosi a qualificare i vizi come insanabili senza procedere a un effettivo bilanciamento con l’affidamento maturato.

Nel giudizio erano state inoltre avanzate domande risarcitorie per i danni asseritamente subiti in conseguenza dell’annullamento.

Su questo impianto si è innestata l’analisi del TAR, che ha affrontato in modo puntuale la qualificazione del vizio e i limiti del potere di autotutela.

Art. 21-nonies e autotutela negli appalti: interesse pubblico, affidamento e termine ragionevole

Il perno della vicenda è l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l’annullamento d’ufficio degli atti illegittimi.

La norma consente all’amministrazione di ritirare un proprio provvedimento, ma pone condizioni precise:

deve sussistere un interesse pubblico attuale e concreto alla rimozione;

alla rimozione; occorre tener conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

l’esercizio del potere deve avvenire entro un termine ragionevole.

Non si tratta, quindi, di un automatismo collegato alla mera esistenza di un vizio. L’annullamento in autotutela è un potere discrezionale che richiede una motivazione rafforzata, soprattutto quando incide su situazioni ormai consolidate.

Nel caso di specie, l’amministrazione aveva qualificato i vizi riscontrati come ipotesi di nullità, richiamando implicitamente la categoria di cui all’art. 21-septies della stessa legge n. 241/1990. La distinzione non è formale. Se si è in presenza di nullità strutturale, l’atto è giuridicamente inesistente e il ritiro assume connotati diversi; se invece il vizio integra una mera annullabilità, l’amministrazione è chiamata a una piena ponderazione comparativa.

A questo impianto generale si aggiunge il contesto specifico dei contratti pubblici, regolato dal d.lgs. n. 36/2023.

Il nuovo Codice non si limita a disciplinare le procedure di gara, ma introduce principi generali che orientano l’esercizio del potere amministrativo. Tra questi:

il principio dell’affidamento (art. 5), che tutela la ragionevole aspettativa dell’operatore economico sulla legittimità dell’azione amministrativa;

(art. 5), che tutela la ragionevole aspettativa dell’operatore economico sulla legittimità dell’azione amministrativa; il principio del risultato (art. 1), che individua nel conseguimento dell’interesse pubblico sostanziale il criterio prioritario dell’azione amministrativa.

Il punto, allora, è come l’amministrazione debba esercitare l’autotutela quando la rimozione dell’atto incide su un’aggiudicazione efficace e su un appalto finanziato con risorse pubbliche già stanziate.

Su questo crinale si è sviluppato il ragionamento del TAR.

Nullità o annullabilità? Il TAR esclude l’autotutela doverosa

Il primo passaggio logico affrontato dal giudice è stato chiarire se, nel caso concreto, ricorresse un’ipotesi di autotutela “doverosa”. L’amministrazione aveva infatti sostenuto che la gravità dei vizi – in particolare l’assenza del visto di regolarità contabile e la mancata sottoscrizione di una determinazione – imponesse il ritiro radicale degli atti, trattandosi di nullità insanabili.

Si tratta di un’impostazione che il TAR non ha condiviso, escludendo, per prima cosa, che l’omessa sottoscrizione determinasse un’assoluta incertezza sulla provenienza dell’atto, tale da configurare una nullità strutturale ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990. L’atto, infatti, risultava inserito in una sequenza procedimentale chiaramente riconducibile all’amministrazione.

Inoltre, la carenza del visto contabile non integra automaticamente una nullità. Secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato anche in sentenza, l’attestazione di copertura finanziaria non costituisce più un requisito di validità dell’atto, ma una condizione di efficacia o esecutività. In ogni caso, la sua mancanza non comporta, di per sé, l’inesistenza giuridica del provvedimento.

Da ciò discende un passaggio decisivo: i vizi riscontrati, quand’anche sussistenti, avrebbero inciso sugli atti in termini di annullabilità e non di nullità radicale.

La qualificazione del vizio come annullabilità e non come nullità muta radicalmente la struttura del potere esercitato: se l’atto non era nullo, l’amministrazione non era vincolata a ritirarlo, ma avrebbe dovuto esercitare un potere discrezionale, che impone una valutazione sostanziale dell’interesse pubblico attuale e un bilanciamento con l’affidamento maturato in capo ai destinatari.

Sul punto il TAR ha richiamato il principio ormai consolidato secondo cui il mero ripristino della legalità violata non è sufficiente a giustificare l’annullamento d’ufficio. Occorre una motivazione che dia conto della comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione e gli interessi privati coinvolti.

Nel caso in esame, questa ponderazione è stata ritenuta assente: l’amministrazione si era limitata a qualificare i vizi come radicali, assumendo la doverosità dell’annullamento, senza considerare in modo effettivo:

l’intervenuta aggiudicazione efficace ;

; l’ affidamento qualificato maturato in capo alle società;

maturato in capo alle società; la possibilità di soluzioni meno invasive rispetto alla caducazione integrale della procedura.

È su questo punto che il Collegio ha individuato il primo e decisivo profilo di illegittimità del provvedimento.

Principio del risultato e limiti sostanziali all’annullamento della gara

Dopo aver escluso la nullità strutturale degli atti, il Collegio ha chiarito che l’autotutela non può essere letta come un meccanismo “rimediale” automatico, attivabile ogni volta che emerga un vizio.

Soprattutto nel settore dei contratti pubblici, l’annullamento d’ufficio incide su una sequenza procedimentale complessa, già perfezionata con l’aggiudicazione efficace e con l’avvio dell’organizzazione esecutiva dell’appalto.

In questo contesto, la mera affermazione della radicalità del vizio non è sufficiente: l’amministrazione avrebbe dovuto interrogarsi non solo sulla sussistenza del vizio, ma sulla concreta incidenza di quel vizio sulla realizzabilità dell’intervento e sull’interesse pubblico perseguito.

Ed è qui che entra in gioco il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, non come clausola astratta, ma come criterio di orientamento dell’azione amministrativa.

Nel caso concreto, la presunta carenza di copertura finanziaria riguardava una quota minoritaria dell’intervento, mentre la parte prevalente risultava finanziata con fondi PNRR già accertati. L’opera, inoltre, aveva evidente rilevanza sociale.

In un simile scenario, secondo il Collegio, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la percorribilità di soluzioni alternative alla caducazione integrale della gara, ad esempio uno stralcio funzionale dell’intervento o altre iniziative idonee a superare la criticità finanziaria limitata.

La mancata considerazione di queste alternative è stata ritenuta sintomatica di un difetto di ponderazione in concreto dell’interesse pubblico.

In altre parole, l’amministrazione aveva assunto l’annullamento come esito necessario, senza verificare se quella fosse davvero la soluzione più coerente con:

l’interesse pubblico sostanziale alla realizzazione dell’opera;

l’affidamento qualificato maturato in capo agli operatori;

l’esigenza di evitare la dispersione di risorse pubbliche e di tempi procedimentali.

Il Collegio ha così affermato che l’esercizio del potere di autotutela risultava non solo carente sul piano motivazionale, ma anche in contrasto con l’interesse pubblico primario alla rapida ed effettiva esecuzione dell’appalto.

Quando l’annullamento della gara è illegittimo: le indicazioni operative

Il ricorso è stato quindi accolto, dichiarando l’illegittimità dell’annullamento integrale della procedura.

La sentenza mette in chiaro che l’autotutela non è una reazione automatica al riscontro di un vizio, tanto più quando interviene su una procedura in cui l’aggiudicazione è diventata efficace.

Questi gli step che l’amministrazione può seguire:

qualificare correttamente il vizio (nullità o annullabilità);

motivare in modo concreto sull’interesse pubblico attuale alla rimozione;

effettuare un bilanciamento reale con l’affidamento maturato;

valutare, ove possibile, soluzioni meno invasive rispetto alla caducazione integrale della procedura.

Nel caso esaminato, questo percorso non è stato svolto, affermando la nullità senza che essa fosse correttamente dimostrata.

L’autotutela resta uno strumento necessario, ma non può essere utilizzata come scorciatoia per sanare errori organizzativi o contabili. Deve essere esercitata con metodo, motivazione e proporzione, dentro una logica di responsabilità amministrativa coerente con il principio del risultato che permea l’intero sistema dei contratti pubblici.