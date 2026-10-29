Se il TAR boccia l’annullamento in autotutela del permesso di costruire, il Comune deve pagare i danni all’impresa? Vincere la causa contro il Comune basta davvero a dimostrare che ha sbagliato per colpa? E se in primo grado i danni sono stati chiesti senza prove?

Chi si è visto annullare in autotutela il permesso di costruire e ha poi vinto davanti al TAR tende a considerare il risarcimento dei danni una conseguenza naturale di quella vittoria, e a pensare che l’illegittimità accertata dal giudice basti da sola a dimostrare la colpa del Comune.

È una convinzione diffusa, che poggia su un ragionamento in apparenza lineare, perché se l’atto era sbagliato qualcuno deve rispondere degli anni in cui l’intervento è rimasto fermo. Tra l’annullamento di un provvedimento e la condanna dell’amministrazione a risarcire, però, c’è un passaggio che non si può dare per scontato, e che riguarda tanto la colpa di chi ha adottato l’atto quanto il modo in cui il danno viene chiesto e dimostrato in giudizio.

Proprio su questo passaggio si è pronunciato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7771 del 26 ottobre 2026, chiamato a stabilire se un’impresa, dopo oltre dieci anni di contenzioso su un permesso annullato d’ufficio e poi riesaminato, possa ottenere dal Comune il ristoro del pregiudizio subito, e quale peso abbiano in questa valutazione le pronunce giudiziali che si sono succedute lungo la vicenda.

Permesso di costruire annullato in autotutela dal Comune: la vicenda

Tutto comincia nel 2011, con il permesso di costruire rilasciato a una società per demolire e ricostruire un edificio residenziale in zona B. Il titolo viene impugnato da alcuni confinanti e, mentre quel giudizio è pendente, nel 2013 il Comune lo annulla in autotutela su segnalazione di alcuni controinteressati.

La società ricorre al TAR Lazio, che prima respinge l’istanza cautelare e poi, con la sentenza n. 7321/2017, accoglie il ricorso, facendo salva una nuova valutazione comunale della compatibilità edilizia del permesso. Ne nasce, su istanza della stessa società, un permesso in variante che il TAR annulla nel 2021 su ricorso dei confinanti, con una decisione poi riformata dal Consiglio di Stato (sentenza n. 7539/2023).

Nel 2018 la società chiede i danni, sostenendo che l’autotutela ha interrotto il programma di realizzazione del fabbricato e che la colpa del Comune emerge dallo stesso annullamento giurisdizionale. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8298/2025, respinge la domanda ravvisando un errore scusabile.

In appello la società sostiene che la pronuncia di segno opposto sia stata una sola, che nel giudizio promosso dai confinanti il Comune avesse difeso la legittimità degli atti e che la sua colpa stia nell’aver applicato una normativa errata e tenuto comportamenti contraddittori e inadeguati. Il Comune eccepisce la genericità dell’appello e l’assenza di qualsiasi prova del danno.

Risarcimento del danno da provvedimento illegittimo: cosa prevede la legge

Il perimetro normativo è segnato anzitutto dall’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, che consente all’amministrazione di annullare d’ufficio un provvedimento illegittimo, esclusi i vizi non invalidanti dell’art. 21-octies, comma 2, quando sussistono ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e che tiene ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Per i provvedimenti di autorizzazione, come il permesso di costruire, il testo oggi vigente fissa quel termine in non più di sei mesi dall’adozione, un tetto introdotto solo nel 2015 e quindi successivo ai fatti di causa. Oltre quel limite l’annullamento resta possibile, secondo il comma 2-bis, soltanto per i titoli ottenuti con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci dovute a condotte costituenti reato accertate con sentenza passata in giudicato.

Sul versante della tutela, l’art. 30 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010) consente di chiedere la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa; quando è stata proposta l’azione di annullamento, la domanda può essere formulata nel corso di quel giudizio o entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Lo schema resta, secondo l’impostazione prevalente, quello della responsabilità extracontrattuale dell’art. 2043 del codice civile, per cui il fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga a risarcirlo, con la conseguenza che accanto al danno e al nesso causale serve l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.

L’art. 101 dello stesso Codice, infine, richiede che l’appello contenga specifiche censure contro i capi della sentenza impugnata e considera rinunciate le domande dichiarate assorbite o non esaminate in primo grado che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello.

Errore scusabile del Comune: perché esclude la colpa e il risarcimento

Il punto fermo da cui partono i giudici è che l’errore scusabile dell’amministrazione è di per sé idoneo a escludere la colpa, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenze n. 2219/2026, n. 59/2023, n. 5897/2022 e n. 5228/2018), e che qui quell’errore è dimostrato, tra l’altro, dall’esistenza di pronunce giudiziali discordanti. L’unico motivo d’appello è quindi infondato, per le ragioni già indicate dal primo giudice.

Che pronunce discordanti vi siano state lo ammette la stessa appellante, che però ne riconosce una sola, mentre Palazzo Spada ne individua almeno due. La prima è l’ordinanza con cui il TAR ha respinto l’istanza cautelare della società per assenza del fumus boni iuris, cioè della verosimile fondatezza del ricorso; la seconda è la sentenza con cui lo stesso TAR ha annullato il permesso in variante, una decisione che, pur riformata in appello, conferma la complessità della vicenda.

Nemmeno il richiamo ai comportamenti contraddittori sposta il giudizio, perché la società ha ricondotto i danni all’annullamento in autotutela, cioè a un provvedimento specifico e non a un comportamento, e non ha precisato quali sarebbero quei comportamenti.

Ferma questa ragione, che i giudici qualificano come assorbente perché esclude la colpa, Palazzo Spada aggiunge due osservazioni. La prima è che la sentenza n. 7321/2017 non ha riconosciuto direttamente alla società la spettanza del bene della vita, cioè la possibilità di realizzare l’intervento assentito, ma ha soltanto comportato la riedizione del potere, sfociata nel permesso in variante. La seconda è che del danno-conseguenza manca non solo la prova ma, ancor prima, l’allegazione della sua consistenza.

Su quest’ultimo punto i giudici d’appello ricordano che non si può riproporre una domanda risarcitoria non esaminata nel quantum con un mero rinvio per relationem agli atti di primo grado, privo della precisazione del loro contenuto, come aveva fatto la società chiedendo di liquidare il danno «nella misura richiesta in primo grado e sulla base dei documenti prodotti», eventualmente con una verificazione o una consulenza tecnica (Consiglio di Stato, sentenze n. 5648/2026, n. 2238/2022 e n. 6704/2020). E anche a prescindere da questo, la domanda era generica già in primo grado, dove il danno era stato quantificato in modo apodittico, senza alcun riferimento a elementi obiettivi.

Permesso di costruire annullato e intervento bloccato: cosa deve provare l’impresa

Sul piano tecnico, la vicenda misura la distanza tra una sentenza favorevole sull’atto e la liquidazione di un risarcimento. Quando il giudice annulla l’autotutela facendo salva una nuova verifica della compatibilità edilizia, il titolare non riacquista un permesso al riparo da ogni riesame, ma deve affrontare un nuovo passaggio istruttorio con il Comune, che nel caso esaminato si è chiuso con una variante chiesta dalla stessa società.

In una prospettiva operativa, che la pronuncia non sviluppa ma che ne discende, chi lamenta il blocco di un intervento edilizio dovrebbe costruire la domanda fin dal primo grado come una ricostruzione documentata del danno-conseguenza, indicando che cosa ha perso e in che misura e legando ciascuna voce al periodo in cui l’annullamento ha prodotto i suoi effetti. Altro è una quantificazione apodittica, come quella giudicata qui, altro una domanda sorretta da una relazione tecnica e dalle fatture dei costi di costruzione e demolizione, come quella esaminata in una precedente vicenda di autotutela sul permesso di costruire decisa dal Consiglio di Stato, poi in parte accolta.

In appello la lacuna non si colma, e nel caso esaminato non è bastata a colmarla nemmeno la richiesta di una verificazione o di una consulenza tecnica. Lo conferma, sul versante opposto, il TAR Piemonte, che nel riconoscere il risarcimento per un permesso di costruire illegittimo ha accolto soltanto le voci di danno adeguatamente dimostrate.

Risarcimento per autotutela illegittima: cosa insegna la decisione del Consiglio di Stato

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società, confermando la sentenza del TAR Lazio.

Dalla pronuncia si ricava, per chi agisce per i danni da autotutela illegittima, la necessità di tenere distinti tre piani che nella pratica tendono a confondersi, cioè l’illegittimità dell’atto, la colpa di chi lo ha adottato e la consistenza del pregiudizio, perché il primo non assorbe gli altri due. L’illegittimità accertata vale come indizio della colpa, secondo l’orientamento richiamato anche dalla sentenza n. 7461/2026, ma l’amministrazione può superarlo dimostrando l’errore scusabile, mentre il danno resta sempre da allegare e provare.

Il contrappunto sta nelle pronunce che negano la scusabilità, come quella stessa sentenza n. 7461/2026, con cui Palazzo Spada, davanti a dinieghi di condono illegittimi reiterati anche dopo le indicazioni del giudice, ha risarcito il ritardo come perdita di chance, o come la vicenda di autotutela ricordata sopra, nella quale l’errore del Comune è stato giudicato inescusabile. Una vittoria in giudizio, in questa materia, apre la porta del risarcimento ma non la attraversa.

Risarcimento danni per annullamento in autotutela: le domande più frequenti

Se il TAR annulla l’autotutela sul permesso di costruire, il Comune deve sempre risarcire il danno?

No. L’annullamento giurisdizionale dell’autotutela non basta da solo, perché servono anche la colpa dell’amministrazione, il nesso causale e la prova del danno subito, e la colpa è esclusa se il Comune dimostra un errore scusabile. Nella sentenza n. 7771/2026 il Consiglio di Stato ha escluso la colpa del Comune riconoscendo un errore scusabile, in una vicenda complessa e segnata da pronunce giudiziali discordanti.

Quando l’errore del Comune si considera scusabile?

La valutazione si fa caso per caso e spetta all’amministrazione dimostrare l’errore scusabile, che secondo la giurisprudenza ricordata dalla sentenza sentenza n. 7461/2026 può derivare dalla particolare complessità della situazione normativa o di fatto oppure da oggettive condizioni di incertezza. Nella sentenza n. 7771/2026 il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’errore scusabile del Comune, dimostrato tra l’altro dalle pronunce discordanti che attestano la complessità della vicenda, cioè il rigetto dell’istanza cautelare della società titolare del permesso per assenza di fumus boni iuris (la verosimile fondatezza del ricorso) e l’annullamento in primo grado del successivo permesso in variante, con una sentenza poi riformata in appello.

Si può chiedere in appello il risarcimento dei danni con un semplice rinvio agli atti di primo grado?

No. Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 7771/2026) la domanda di risarcimento su cui il primo giudice non si è pronunciato quanto all’ammontare non può essere riproposta in appello con un mero rinvio al ricorso introduttivo e agli atti di primo grado, privo della precisazione del loro contenuto. L’art. 101, comma 2, del Codice del processo amministrativo considera rinunciate le domande non esaminate che non siano espressamente riproposte nell’atto di appello, e i precedenti richiamati dalla sentenza (Consiglio di Stato, sentenze n. 5648/2026, n. 2238/2022 e n. 6704/2020) esigono che di quella domanda si precisi il contenuto.