Avvalimento e costi della manodopera: ANAC interviene su limiti e obblighi

Quali elementi deve contenere un contratto di avvalimento per essere considerato valido? È necessaria l’indicazione puntuale dei mezzi e delle attrezzature messe a disposizione? E quando l’assenza di verifica sui costi della manodopera può incidere sulla legittimità dell’aggiudicazione?

Avvalimento e costi della manodopera: nuovi chiarimenti da ANAC

Con il parere di precontenzioso del 23 giugno 2025, n. 259, l’ANAC fornisce indicazioni operative rilevanti per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, in risposta a un’istanza presentata da un operatore economico, secondo classificato in una procedura di gara, che ha sollevato tre rilievi principali nei confronti dell’aggiudicataria:

la nullità del contratto di avvalimento per la SOA (categoria OG8, classifica III) per assenza dell’elenco dettagliato dei mezzi e delle attrezzature;

(categoria OG8, classifica III) per assenza dell’elenco dettagliato dei mezzi e delle attrezzature; la nullità del contratto di avvalimento “premiale” , utilizzato per ottenere punteggio aggiuntivo in virtù delle certificazioni ISO 14001 e 45001, anch’esso privo di indicazione delle risorse specifiche utilizzate per l’accreditamento;

, utilizzato per ottenere punteggio aggiuntivo in virtù delle certificazioni ISO 14001 e 45001, anch’esso privo di indicazione delle risorse specifiche utilizzate per l’accreditamento; la mancata verifica da parte della stazione appaltante della congruità del costo della manodopera, lievemente inferiore rispetto a quanto indicato nel bando.

L'Autorità ha ribadito la piena legittimità dell'operato della SA, partendo da un'analisi dei presupposti normativi alla base della stipula del contratto di avvalimento e della mancata verifica di congruità della manodopera nel caso in esame.