L’istituto dell’avvalimento rappresenta uno degli strumenti più significativi attraverso cui l’ordinamento consente l’ampliamento della partecipazione alle procedure di gara, permettendo all’operatore economico di integrare i propri requisiti mediante il ricorso alle capacità di altri soggetti.

Si tratta di un meccanismo di apertura del mercato che, tuttavia, presuppone un rigoroso rispetto degli obblighi dichiarativi e dei principi di trasparenza e leale collaborazione con la stazione appaltante.

La giurisprudenza nazionale ed eurounitaria ha progressivamente chiarito che l’avvalimento non può essere letto in chiave meramente formale: le dichiarazioni rese dall’operatore economico, la corretta rappresentazione dell’assetto dei requisiti e la tempestiva comunicazione delle modifiche intervenute costituiscono elementi essenziali per garantire l’affidabilità della procedura e la parità di trattamento tra concorrenti.

In questo contesto si colloca la sentenza del Consiglio di Stato del 18 febbraio 2026, n. 1277, che affronta il tema della sostituzione dell’impresa ausiliaria in presenza di una perdita sopravvenuta dei requisiti, chiarendo in quali condizioni tale meccanismo possa operare e quale sia il rilievo degli obblighi dichiarativi gravanti sull’operatore economico.

Avvalimento e dichiarazioni mendaci: il no del Consiglio di Stato alla sostituzione dell’ausiliaria

La controversia è maturata nell’ambito di una procedura ristretta suddivisa in quattro lotti, avente ad oggetto l’affidamento in concessione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale su gomma.

Uno dei lotti era stato aggiudicato a un’ATI composta da tre operatori economici. Nel corso della procedura, la compagine del raggruppamento aveva subito alcune modifiche:

una società era subentrata a seguito dell’acquisizione del relativo ramo d’azienda;

altre imprese avevano esercitato il recesso;

le quote di partecipazione ed esecuzione erano state rimodulate.

L’operatore economico odierno appellante ha contestato la legittimità di tali modifiche, ritenendole non conformi all’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 e alla lex specialis, nonché incidenti sul possesso dei requisiti richiesti.

Parallelamente, lo stesso operatore era stato escluso dalla procedura.

In fase di prequalifica aveva dichiarato di ricorrere all’avvalimento per il soddisfacimento di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Una delle imprese ausiliarie indicate era stata dichiarata fallita prima della presentazione dell’offerta.

Nonostante ciò, in sede di presentazione dell’offerta amministrativa, l’operatore aveva:

confermato la sussistenza dei requisiti già dichiarati;

omesso di segnalare la sopravvenuta perdita dei requisiti dell’ausiliaria;

non aggiornato il DGUE.

La stazione appaltante aveva quindi disposto l’esclusione per violazione degli obblighi dichiarativi.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto legittime sia l’aggiudicazione sia l’esclusione. Avverso tale decisione è stato proposto appello al Consiglio di Stato, con contestazioni articolate tanto sulla modifica del RTI quanto sulla legittimità del provvedimento espulsivo.

Quadro normativo di riferimento

La controversia si colloca all’interno della disciplina del “vecchio” Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50/2016), con particolare riguardo a tre ambiti normativi distinti ma strettamente connessi, ovvero le modificazioni soggettive dei RTI; l’avvalimento e gli obblighi dichiarativi dell’operatore economico.

Modifiche soggettive del RTI

L’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016 disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese e, ai commi 17, 18 e 19-ter, regola le ipotesi di modificazione soggettiva in corso di gara o di esecuzione.

L’Adunanza Plenaria n. 2 del 2022 ha chiarito che

è ammessa la modificazione in diminuzione del raggruppamento, ricorrendone i presupposti;

del raggruppamento, ricorrendone i presupposti; non è consentita la modificazione per addizione, salvo i casi espressamente previsti;

la modifica non può essere utilizzata in funzione elusiva rispetto alla carenza di requisiti.

A tali principi si è affiancata la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (28 aprile 2022, causa C-642/20), che ha escluso la compatibilità con il diritto eurounitario di normative nazionali che impongano alla mandataria il possesso maggioritario dei requisiti o l’esecuzione prevalente delle prestazioni.

Avvalimento e sostituzione dell’ausiliaria

L’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 disciplina l’avvalimento, consentendo all’operatore economico di soddisfare i requisiti di partecipazione mediante le capacità di altri soggetti. Il comma 3 prevede la possibilità di sostituzione dell’impresa ausiliaria nei casi in cui essa non soddisfi un pertinente criterio di selezione o sussista nei suoi confronti una causa di esclusione.

La giurisprudenza eurounitaria ha affermato che un meccanismo espulsivo automatico, che non consenta la sostituzione dell’ausiliaria, può risultare in contrasto con il principio di proporzionalità, soprattutto quando la perdita del requisito non sia imputabile o conoscibile dall’operatore economico.

La possibilità di sostituzione, tuttavia, non è automatica, ma deve essere letta in combinazione con gli obblighi dichiarativi gravanti sul concorrente.

Obblighi dichiarativi e cause di esclusione

Infine, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, costituiscono causa di esclusione:

l’indicazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti idonee a influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione;

l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura.

Le dichiarazioni rese mediante DGUE e la conferma del possesso dei requisiti nelle diverse fasi della procedura assumono, dunque, un rilievo sostanziale, in quanto funzionali alla verifica della permanenza dei requisiti e alla valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore.

L’analisi di Palazzo Spada

Il primo gruppo di censure ha riguardato la legittimità della modifica soggettiva intervenuta nella compagine dell’ATI aggiudicataria.

Per valutare il caso, il Consiglio di Stato ha ricostruito la sequenza degli eventi:

acquisizione di un ramo d’azienda da parte di una delle imprese del raggruppamento;

recesso di altre imprese per esigenze organizzative interne;

rimodulazione delle quote di partecipazione ed esecuzione tra le imprese rimaste.

Il Collegio ha ricondotto la fattispecie nell’alveo della modifica in diminuzione, ritenuta ammissibile dall’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016, come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 2/2022, a condizione che:

non vi sia un’elusione della carenza di requisiti;

le imprese residue conservino integralmente i requisiti richiesti.

Nel caso concreto, tali condizioni sono state ritenute sussistenti.

Avvalimento e dichiarazioni mendaci

Il secondo profilo ha riguardato l’esclusione dell’operatore economico appellante. L’impresa aveva dichiarato di avvalersi di un consorzio per il soddisfacimento di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica. Successivamente, tale consorzio era stato dichiarato fallito; nonostante ciò, l’operatore aveva confermato il possesso dei requisiti senza comunicare la sopravvenuta perdita dell’ausiliaria.

Il Consiglio di Stato ha qualificato tale condotta come dichiarazione non veritiera, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

Il Collegio ha precisato che la sostituzione dell’ausiliaria è imposta dal principio di proporzionalità solo quando la perdita del requisito:

non sia imputabile al concorrente;

non sia conoscibile secondo un criterio di ordinaria diligenza professionale.

Nel caso di specie, il fallimento era noto da tempo e l’operatore ne era consapevole.

La causa di esclusione non è stata quindi individuata nella mera perdita oggettiva del requisito, ma nella condotta dichiarativa del concorrente, che incide direttamente sull’affidabilità professionale.

In tale ipotesi:

non sussiste alcun obbligo per la stazione appaltante di consentire la sostituzione;

l’esclusione trova fondamento nella violazione degli obblighi di trasparenza e leale collaborazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando integralmente la sentenza di primo grado e rienendo legittime sia l’aggiudicazione in favore dell’ATI controinteressata, che l’esclusione dell’operatore economico appellante per violazione degli obblighi dichiarativi.

La sentenza evidenzia come l’avvalimento sia uno strumento di apertura del mercato che non attenua, ma rafforza, la responsabilità dichiarativa dell’operatore economico. La possibilità di sostituire l’ausiliaria non può neutralizzare le conseguenze di una condotta non conforme agli obblighi di correttezza e trasparenza.

In questo quadro, il nesso tra requisiti sostanziali e affidabilità professionale assume un rilievo centrale nella valutazione della legittimità dell’azione amministrativa.