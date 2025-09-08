Avvalimento premiale e certificazione parità di genere: il Consiglio di Stato apre la strada

Può un operatore economico avvalersi della certificazione della parità di genere come requisito premiale? Quali condizioni deve rispettare il contratto di avvalimento per non ridursi a un mero “prestito di carta”? E in che misura l’art. 104 del Codice dei contratti consente di interpretare l’istituto in chiave pro-concorrenziale?

Certificazione parità di genere: il Consiglio di Stato sull'avvalimento premiale

Sono questi i nodi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 26 agosto 2025, n. 7105, che segna un passaggio importante nella qualificazione dei requisiti premiali nelle gare pubbliche.

La controversia nasce da una gara per l’affidamento di servizi socio-assistenziali, nella quale un operatore aveva ottenuto cinque punti premiali grazie all’avvalimento della certificazione di parità di genere. La concorrente soccombente aveva contestato tale possibilità, richiamando anche una FAQ della stazione appaltante che sembrava escluderla.

In primo grado, il TAR aveva confermato l’aggiudicazione, ritenendo ammissibile l’avvalimento e riconosciuto un risarcimento per responsabilità precontrattuale, poiché il chiarimento del RUP era stato fuorviante.

In appello, il Consiglio di Stato ha affrontato la questione chiarendo la portata dell’art. 104 del Codice e i rapporti con la certificazione di parità di genere.