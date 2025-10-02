Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha ribadito i principi generali in materia di avvalimento, distinguendo tra supporto operativo e avvalimento di tipo professionale o esperienziale.

Ma fino a che punto un operatore economico può far leva sui requisiti professionali di un altro soggetto? Nei servizi di ingegneria e architettura, è sufficiente che l’ausiliaria “presti” i propri titoli e competenze, oppure deve necessariamente eseguire direttamente le prestazioni?

A questa domanda ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 15 luglio 2025, n. 6202, chiarendo l’applicazione degli artt. 104, commi 3 e 8, del Codice e confermando un orientamento destinato a incidere profondamente sulle gare di progettazione e sulle strategie degli operatori.

Avvalimento professionale: il Consiglio di Stato sull'obbligo di esecuzione diretta

La vicenda riguarda una gara europea per l’affidamento di servizi complessi, comprensivi anche della progettazione esecutiva di strutture temporanee.

Un RTI era stato escluso per aver presentato un contratto di avvalimento sul requisito relativo alle capacità tecnico-professionali per la progettazione architettonica e ingegneristica. La lex specialis qualificava tali prestazioni come “secondarie”, ma a contenuto tecnico-intellettuale elevato.

Mentre il TAR aveva accolto il ricorso dell'OE, annullando l’esclusione, la controinteressata appellante sosteneva che il giudice di prime cure avesse travisato la portata dell’art. 104, ritenendo che i servizi di progettazione potessero essere coperti dall’avvalimento ordinario.

Una tesi che il Consiglio di Stato non ha condiviso, confermando che, trattandosi di prestazioni professionali, l’esecuzione non può che essere diretta da parte dell’impresa ausiliaria.