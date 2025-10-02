Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
fassa bortolo, fassafloor pave
SAIE La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti

Avvalimento professionale e servizi di progettazione: il Consiglio di Stato sull'obbligo di esecuzione diretta

La sentenza Consiglio di Stato 6202/2025 chiarisce la portata dell’art. 104, commi 3 e 8, del Codice dei contratti pubblici: nei servizi di ingegneria e architettura l’ausiliaria deve eseguire direttamente le prestazioni

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 02/10/2025

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) ha ribadito i principi generali in materia di avvalimento, distinguendo tra supporto operativo e avvalimento di tipo professionale o esperienziale.

Ma fino a che punto un operatore economico può far leva sui requisiti professionali di un altro soggetto? Nei servizi di ingegneria e architettura, è sufficiente che l’ausiliaria “presti” i propri titoli e competenze, oppure deve necessariamente eseguire direttamente le prestazioni?

A questa domanda ha dato risposta il Consiglio di Stato con la sentenza 15 luglio 2025, n. 6202, chiarendo l’applicazione degli artt. 104, commi 3 e 8, del Codice e confermando un orientamento destinato a incidere profondamente sulle gare di progettazione e sulle strategie degli operatori.

Avvalimento professionale: il Consiglio di Stato sull'obbligo di esecuzione diretta

La vicenda riguarda una gara europea per l’affidamento di servizi complessi, comprensivi anche della progettazione esecutiva di strutture temporanee.

Un RTI era stato escluso per aver presentato un contratto di avvalimento sul requisito relativo alle capacità tecnico-professionali per la progettazione architettonica e ingegneristica. La lex specialis qualificava tali prestazioni come “secondarie”, ma a contenuto tecnico-intellettuale elevato.

Mentre il TAR aveva accolto il ricorso dell'OE, annullando l’esclusione, la controinteressata appellante sosteneva che il giudice di prime cure avesse travisato la portata dell’art. 104, ritenendo che i servizi di progettazione potessero essere coperti dall’avvalimento ordinario.

Una tesi che il Consiglio di Stato non ha condiviso, confermando che, trattandosi di prestazioni professionali, l’esecuzione non può che essere diretta da parte dell’impresa ausiliaria.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Servizi di ingegneria e architettura Avvalimento Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Avvalimento professionale e servizi di progettazione: il Consiglio di Stato sull'obbligo di esecuzione diretta
2
Il quadro normativo: l’art. 104 del Codice
3
Analisi tecnica della sentenza
4
La decisione
5
Conclusioni
Impianti fv a terra: la nuova soluzione sun ballast

IL NOTIZIOMETRO

1
ENERGIA - 30/09/2025
Conto Termico 3.0: gli interventi ammessi per i privati nel residenziale
2
PROFESSIONE - 23/09/2025
Direttore dei lavori responsabile per i difetti nelle impermeabilizzazioni
3
EDILIZIA - 24/09/2025
Agibilità e altezza interna dei locali: il TAR Lombardia sulle deroghe del Salva Casa
4
EDILIZIA - 22/09/2025
Autorizzazione paesaggistica: il ddl delega approvato dal Senato e ora alla Camera
5
EDILIZIA - 29/09/2025
Sanatoria edilizia e doppia conformità: la Cassazione sui limiti dell’art. 36 del Testo Unico Edilizia
6
EDILIZIA - 01/10/2025
Compravendita immobiliare, vizi ed abusi edilizi: le conseguenze per il venditore