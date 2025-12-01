blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Avvalimento e sicurezza sul lavoro: la lezione di Machiavelli per gli appalti moderni

Le nozioni di virtù, ordine, concorrenza tra le componenti sociali e buon governo offrono chiavi interpretative estremamente efficaci, applicabili all'attuale sistema di partecipazione degli operatori alle gare pubbliche

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Francesca Levato - 01/12/2025

L’istituto dell’avvalimento è pensato per facilitare la partecipazione alle gare, consentendo agli operatori economici che non possiedono determinati requisiti di usufruire delle capacità di altri soggetti.

La normativa vigente è contenuta nell’art. 104 del D.lgs. 36/2023, che richiede la specificazione chiara e precisa delle risorse e dei requisiti destinati all’avvalimento. La norma regola il contratto di avvalimento, richiedendo la forma scritta ad substantiam, la precisa indicazione delle risorse fornite, l’obbligo di effettiva messa a disposizione di dotazioni tecniche, risorse umane e strumenti, nonché l’opzione di avvalimento premiale.

Avvalimento e favor partecipationis: i principi di Machiavelli applicati ai contratti pubblici

Il favor partecipationis è uno dei principi cardine che guidano l’intero sistema delle gare pubbliche, soprattutto nel diritto europeo e nazionale. Si tratta di un principio secondo cui le norme e gli atti di gara devono essere interpretati, strutturati e applicati in modo da favorire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici. L’ esigenza è quella di garantire concorrenza effettiva, apertura del mercato e selezione della migliore offerta per la pubblica amministrazione.

Il favor participationis non deve mai violare principi fondamentali quali par condicio, trasparenza e legalità, e deve essere applicato esclusivamente per rimediare a carenze rilevanti nell’offerta o nella domanda di partecipazione, evitando così che diventi un meccanismo di “salvataggio” generico per l’operatore negligente; in altre parole, promuovere la partecipazione significa attenuare la rigidità delle regole. Tuttavia, ciò non implica consentire la partecipazione a chiunque, ma solo a chi dimostra effettivamente le competenze richieste.

Risulta piuttosto agevole comprendere questo favore attraverso la prospettiva machiavelliana, e tale lettura si rivela sorprendentemente congruente.

Pur non occupandosi specificamente di contratti pubblici, le nozioni di VIRTÙ, ORDINE, CONCORRENZA tra le componenti sociali e BUON GOVERNO proposte da Machiavelli offrono chiavi interpretative estremamente efficaci.

Questi principi evidenziano come la potenza dello Stato scaturisca dalla trasparenza e dal confronto, non dall’isolamento. Come il Segretario fiorentino afferma nei suoi “Discorsi”, la competizione tra interessi divergenti produce decisioni più efficaci, così negli appalti la massima partecipazione assicura concorrenza, efficienza e buon governo.

L’amministrazione virtuosa non teme la pluralità, ma la utilizza per ottenere risultati migliori, evitando rigidità e barriere inutili: è la stessa logica machiavellica della virtù che sa governare la fortuna attraverso regole aperte e proporzionate.

Il potere della PA deriva dalla trasparenza e dalla competizione regolamentata, e perciò l’avvalimento si configura come lo strumento che incarna questa filosofia, consentendo agli operatori di incrementare le proprie competenze sfruttando le qualità altrui, al fine di competere realmente; estende effettivamente il numero dei partecipanti, dando modo agli operatori meno strutturati di accedere alla competizione.

In questo modo, l’avvalimento concretizza ciò che Machiavelli attribuiva ai governi saggi: non limitare, ma indirizzare le forze disponibili per raggiungere il miglior risultato possibile per lo Stato.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Codice Appalti Sicurezza Testo Unico Sicurezza Lavoro Codice dei contratti Avvalimento Codice Appalti 2023

INDICE

1
Avvalimento e sicurezza sul lavoro: la lezione di Machiavelli per gli appalti moderni
2
Il dialogo tra favor partecipationis e sicurezza sul lavoro
3
Criticità dell'istituto
4
Gli aspetti prevenzionistici
5
Conclusioni
poroton termolaterizio

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 26/11/2025
Abusi edilizi e Salva Casa: la nuova sanatoria è la vera rivoluzione di cui quasi nessuno parla
2
EDILIZIA - 27/11/2025
Condono edilizio 2026: cosa prevedono davvero gli emendamenti alla Legge di Bilancio
3
FISCO E TASSE - 25/11/2025
Bonus ristrutturazioni, diritto reale e usufrutto: il coniuge non proprietario può detrarre al 50%?
4
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
5
EDILIZIA - 28/11/2025
Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di Stato su valutazione unitaria e natura del provvedimento sanzionatorio
6
EDILIZIA - 26/11/2025
Conto Termico 3.0 vs Detrazioni Fiscali 2026: cosa conviene per gli edifici residenziali