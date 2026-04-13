Nella pratica dei contratti pubblici, l’avvio dell’esecuzione viene ancora troppo spesso percepito come una soglia formale: un momento di passaggio tra la chiusura della gara e l’inizio delle attività di cantiere o delle prestazioni contrattuali. È una lettura riduttiva, e in molti casi pericolosa. La fase iniziale dell’esecuzione non coincide con un semplice adempimento documentale, ma con la costruzione dell’assetto tecnico, organizzativo e informativo che dovrà sorreggere l’intera commessa.

In questo tratto iniziale si stabiliscono le condizioni reali della governabilità. Si decide se l’ufficio di direzione lavori sarà in grado di reggere il carico dei controlli e degli atti; se la consegna avverrà su basi solide oppure su presupposti incompleti; se il tempo contrattuale nascerà da una baseline leggibile o da una sommatoria di ambiguità; se il fascicolo dell’esecuzione sarà fin dall’inizio uno strumento di governo oppure un archivio disordinato da rincorrere quando emergeranno i problemi.

L’avvio dell’esecuzione è, in questo senso, una fase costitutiva. Non apre soltanto il contratto, ne determina la qualità operativa. È il momento in cui la stazione appaltante, attraverso il Direttore dei Lavori o il Direttore dell’Esecuzione, verifica se il contratto può davvero entrare nella realtà senza produrre immediatamente attriti tecnici, temporali e documentali. E proprio per questo è una delle fasi in cui più chiaramente si misura la differenza tra un’esecuzione semplicemente avviata e un’esecuzione realmente governata.

Direzione lavori: organizzazione e ruolo nell’avvio dell’esecuzione

Il primo errore da evitare è immaginare il Direttore dei Lavori come una figura isolata, chiamata a sostenere da sola l’intero peso dell’esecuzione. È un’immagine che appartiene a una certa tradizione professionale, ma che non descrive più la struttura reale delle commesse pubbliche. La fase esecutiva, oggi, non è il luogo di una presenza individuale, per quanto esperta. È un sistema di controlli, atti, verifiche, interfacce e responsabilità che richiede una struttura organizzata.

L’articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato II.14 restituiscono con chiarezza questa impostazione: la direzione lavori si colloca dentro un assetto tecnico della stazione appaltante che può e deve articolarsi in funzione della complessità dell’intervento. Il punto non è moltiplicare le figure, ma costruire un ufficio capace di sostenere ciò che la commessa realmente richiede: presidio quotidiano, controlli specialistici, tempestività delle segnalazioni, coerenza degli atti, continuità tra fatto tecnico e documento.

Da questo punto di vista, l’organizzazione dell’ufficio di direzione lavori non è un aspetto collaterale. È il primo atto tecnico della fase esecutiva. Se l’ufficio nasce bene, con competenze formalizzate, catena decisionale chiara e un flusso informativo leggibile, l’esecuzione acquista fin dall’inizio un ordine. Se invece nasce in modo approssimativo, con ruoli sovrapposti o soltanto nominali, la fragilità organizzativa si trasferisce immediatamente sugli atti e, più avanti, sulle contestazioni.

La responsabilità unitaria del Direttore dei Lavori resta il perno del sistema. Si distribuiscono compiti, non la sostanza della responsabilità. I direttori operativi rendono governabile la complessità specialistica; gli ispettori di cantiere presidiano il fatto materiale; i supporti tecnici producono prove e verifiche. Ma la sintesi, la coerenza e la riconducibilità dell’intera filiera restano in capo al DL. Questo è il punto decisivo: la buona organizzazione non attenua la responsabilità, la rende esercitabile.

Fase pre-consegna: verifiche tecniche e documentali prima dell’avvio

Se l’ufficio di direzione lavori costituisce l’architettura organizzativa dell’avvio, la fase pre-consegna ne rappresenta l’istruttoria tecnica. È qui che si verifica se il contratto, prima di entrare nell’esecuzione, possiede davvero i presupposti per reggere.

La consegna dei lavori, come l’avvio delle prestazioni nei servizi e nelle forniture, non può essere letta come atto automatico. L’articolo 114 del Codice e l’Allegato II.14 attribuiscono al DL e al DEC una responsabilità precisa: verificare che le condizioni tecniche, documentali, logistiche e di sicurezza siano effettivamente presenti. La consegna non certifica soltanto un inizio; attesta implicitamente che quell’inizio è possibile in modo regolare.

Per questo la verifica preliminare della documentazione contrattuale assume un valore sostanziale. Contratto, capitolato, elaborati approvati, cronoprogramma, piani di sicurezza, atti autorizzativi: tutto deve essere non solo disponibile, ma coerente. Un fascicolo contrattuale incompleto o internamente contraddittorio non è un difetto amministrativo secondario; è una criticità che si trasferisce subito sull’operatività del cantiere o del servizio, indebolendo ogni istruzione successiva.

Lo stesso vale per la disponibilità delle aree e per le condizioni operative. La consegna di aree non pienamente disponibili, la presenza di interferenze non risolte, l’assenza di presupposti logistici adeguati sono tra le fonti più frequenti di riserve e contenzioso. La fase pre-consegna serve proprio a intercettare queste criticità prima che entrino nel termine contrattuale e diventino problemi di imputazione del ritardo.

Anche la sicurezza, in questo quadro, non è un presidio separato, ma un presupposto di legittimità dell’avvio. Il DL non si sostituisce al Coordinatore per la Sicurezza, ma non può procedere alla consegna in assenza delle condizioni minime richieste dal D.Lgs. 81/2008. L’avvio senza presidi adeguati non è soltanto un errore tecnico: è un difetto originario che espone la stazione appaltante e il tecnico a responsabilità particolarmente gravi.

Verbale di consegna: effetti sul tempo contrattuale e responsabilità del DL

Pochi atti della fase esecutiva hanno una rilevanza così ampia come il verbale di consegna. In apparenza è un documento iniziale, quasi introduttivo. In realtà è uno degli atti più densi di effetti dell’intera commessa, perché colloca l’impresa nel possesso operativo delle aree, cristallizza le condizioni iniziali e, soprattutto, fa decorrere il termine contrattuale.

L’articolo 3 dell’Allegato II.14 è netto nel riconoscere alla consegna un valore costitutivo. Dal giorno indicato nel verbale decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Questo significa che la consegna non è una fotografia neutra dello stato di fatto, ma il punto da cui si misureranno ritardi, penali, proroghe, sospensioni, premi di accelerazione e, in definitiva, la regolarità temporale dell’intero contratto.

Per questa ragione il verbale di consegna richiede una qualità documentale elevata. Deve contenere non solo data e luogo, ma la descrizione delle aree, lo stato dei luoghi, la disponibilità delle condizioni operative, l’eventuale delimitazione delle lavorazioni immediatamente eseguibili, le dichiarazioni dell’impresa e ogni circostanza che possa incidere sullo sviluppo dell’esecuzione. La sua forza probatoria non deriva dalla sola forma, ma dalla capacità di rendere leggibile ciò che esisteva al momento dell’avvio.

La stessa attenzione vale, a maggior ragione, per le ipotesi di consegna parziale o d’urgenza. Sono strumenti previsti dalla norma, ma proprio per questo vanno trattati come eccezioni rigorosamente presidiate. Quando la consegna è parziale, occorre delimitare con precisione il perimetro operativo e il riflesso temporale sulle lavorazioni consegnate. Quando è d’urgenza, occorre motivare, circoscrivere e documentare in modo ancora più rigoroso. In entrambi i casi, il verbale non deve semplicemente registrare un’eccezione: deve governarla.

Servizi e forniture: lo start-up come costruzione degli standard

Nei contratti di servizi e forniture il momento iniziale assume una forma diversa, ma non un’importanza minore. Qui non vi è, nella maggior parte dei casi, una vera e propria immissione in possesso di aree; vi è piuttosto l’attivazione di un sistema di prestazioni che deve essere immediatamente riconoscibile, verificabile e misurabile.

Anche in questo ambito l’articolo 114 del Codice attribuisce al Direttore dell’Esecuzione un ruolo essenziale, mentre l’articolo 115 impone una verifica continua del corretto svolgimento delle prestazioni. Lo start-up, allora, non consiste semplicemente nel dare avvio al servizio: consiste nel definire il quadro operativo entro cui il servizio potrà essere controllato senza ambiguità.

La verifica preliminare, in questi contratti, riguarda ambienti, piattaforme, sistemi, beni, personale, qualifiche, documenti operativi, protocolli, procedure. Il DEC deve accertare che l’esecutore sia realmente in grado di iniziare la prestazione e che la stazione appaltante disponga degli strumenti minimi per verificarla. Dove questo lavoro non viene fatto con sufficiente rigore, il contratto entra nell’esecuzione senza criteri stabili e il controllo si riduce rapidamente a una negoziazione permanente sul significato stesso della prestazione.

Per questo il verbale di avvio dell’esecuzione svolge una funzione decisiva. Esso definisce la data iniziale, le attività autorizzate, le condizioni operative, le eventuali prescrizioni e, soprattutto, i criteri attraverso cui la prestazione sarà letta e misurata. Nei servizi e nelle forniture, più che nei lavori, lo start-up è il luogo in cui si costruisce il linguaggio tecnico del controllo. Se gli standard non sono chiari all’inizio, tenderanno a riemergere solo sotto forma di contestazione.

Contratto esecutivo: garanzie, cronoprogramma e misurabilità delle prestazioni

Una delle idee più utili per leggere correttamente l’avvio è quella di contratto esecutivo. Non il contratto in senso formale, già perfezionato sul piano giuridico, ma il contratto che, al momento della consegna o dello start-up, è diventato davvero operativo: corredato da allegati utilizzabili, garanzie valide, coperture assicurative coerenti, cronoprogramma governabile, clausole temporali applicabili in concreto.

Questo passaggio è essenziale, perché una parte rilevante delle criticità dell’esecuzione nasce da un equivoco iniziale: si presume che ciò che è giuridicamente efficace sia anche immediatamente eseguibile. Non è sempre così. Garanzia definitiva, polizze, piani, baseline temporale, criteri di attivazione di penali e premi non sono elementi accessori. Costituiscono l’assetto di rischio e di misurabilità della commessa.

Il cronoprogramma, in particolare, merita una considerazione specifica. Non è un allegato descrittivo, né una semplice rappresentazione del tempo. È l’ossatura tecnica dell’esecuzione. Se è incoerente con la disponibilità delle aree, con le interferenze, con la sicurezza o con la reale organizzazione del cantiere, il tempo contrattuale nasce già fragile. E quando il tempo contrattuale è fragile, tutto ciò che vi si collega — proroghe, penali, premi, contestazioni — tende a diventare opaco.

In questo senso, l’avvio dell’esecuzione è anche il momento in cui il DL o il DEC verificano che il contratto sia misurabile non solo nei contenuti, ma nei suoi effetti. Non basta che le clausole esistano; occorre che possano essere applicate su una base temporale e documentale reale.

L’avvio digitale come condizione di difendibilità

Alla costruzione organizzativa e alla verifica dei presupposti materiali si aggiunge oggi un ulteriore livello, divenuto decisivo con il D.Lgs. 36/2023: l’avvio digitale della commessa. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, richiamata dagli articoli 19 - 21 del Codice, non è una sovrastruttura tecnologica. È il modo in cui la tracciabilità, l’integrità e la reperibilità degli atti diventano parte strutturale del governo dell’esecuzione.

Anche qui il momento iniziale pesa più di ogni altro. Il fascicolo digitale della commessa, se ben impostato, non è un deposito di file, ma un ambiente di coerenza. Stabilisce che cosa è documento ufficiale, quale versione è vigente, come si collegano verbali, ordini, allegati, contabilità, contestazioni, sospensioni e chiusura. In altre parole, rende visibile il metodo.

Il set-up documentale che precede la consegna o l’avvio del servizio ha proprio questa funzione: evitare la proliferazione di canali informali, versioni parallele, allegati non richiamati, file non protocollati. In un ambiente digitale disordinato, anche atti tecnicamente corretti perdono valore, perché diventano difficili da collocare nella sequenza che dovrebbe renderli difendibili.

Un punto particolarmente delicato riguarda il versioning. In esecuzione, molti documenti sono “vivi”: progetto, PSC, cronoprogramma, elaborati di dettaglio. La digitalizzazione rende semplice aggiornarli, ma proprio per questo impone una disciplina più rigorosa. Nessuna revisione dovrebbe entrare nell’esecuzione senza un atto che la richiami, la renda efficace e ne conservi la memoria storica. La perdita della sequenza delle versioni è una delle forme più insidiose di rottura della tracciabilità.

Per il Direttore dei Lavori e per il DEC questo non significa assumere un ruolo informatico. Significa, più realisticamente, comprendere che il fascicolo digitale è oggi parte integrante della qualità della direzione. Quando è ordinato, accelera le decisioni del RUP, agevola i controlli, semplifica il collaudo. Quando nasce male, moltiplica ogni problema.

Conclusioni

L’avvio dell’esecuzione è la fase in cui il contratto cessa di essere una previsione e diventa una struttura operativa. È qui che si stabiliscono il presidio organizzativo, la qualità dei presupposti, la tenuta del tempo contrattuale, la leggibilità degli atti, la misurabilità delle prestazioni e la tracciabilità del fascicolo.

Per questa ragione non può essere considerato un passaggio preliminare di scarso rilievo. È, al contrario, il momento in cui la stazione appaltante decide se l’esecuzione sarà governata oppure semplicemente rincorsa. L’ufficio di direzione lavori, la fase pre-consegna, il verbale iniziale, lo start-up nei servizi e nelle forniture, il fascicolo digitale: tutti questi elementi concorrono a un’unica funzione, che è quella di rendere l’esecuzione controllabile fin dal suo nascere.

Il punto, in definitiva, non è soltanto iniziare. È iniziare bene. Perché molte criticità che emergeranno nella contabilità, nelle sospensioni, nelle proroghe, nelle riserve o nel collaudo non nascono davvero in quelle fasi: nascono qui, nel modo in cui la commessa è stata messa in moto.

In un precedente articolo avevo messo al centro il tema del governo dell’esecuzione come metodo, questo secondo passaggio mostra dove quel metodo comincia davvero a prendere forma: nell’organizzazione dell’avvio. È da qui che dipende, in larga misura, la qualità di tutto ciò che seguirà.

Riferimenti