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Rating di Legalità: BACCHI S.p.A. conferma le tre stelle AGCM

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rinnova all'azienda il massimo riconoscimento previsto dal sistema nazionale. Un risultato che accompagna il percorso di continuità aziendale e rafforza un modello di gestione fondato su trasparenza, responsabilità e sostenibilità

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di Bacchi - 16/07/2026
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BACCHI S.p.A. conferma il Rating di Legalità a tre stelle: un valore strategico per la governance aziendale

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha confermato a BACCHI S.p.A. il Rating di Legalità a tre stelle, il livello più elevato previsto dal sistema nazionale di valutazione dedicato alle imprese.

BACCHI conferma il Rating di Legalità a tre stelle: un valore strategico per la governance aziendale

Con sede a Boretto (Reggio Emilia), BACCHI S.p.A. opera nel settore delle soluzioni per l'edilizia sostenibile, sviluppando prodotti e tecnologie orientati al benessere delle persone, all'efficienza energetica degli edifici e alla tutela dell'ambiente.

Per l'azienda, la conferma del massimo Rating di Legalità rappresenta molto più di un attestato formale. Il riconoscimento arriva infatti in una fase particolarmente significativa della storia societaria, caratterizzata dal passaggio generazionale, e testimonia la volontà di consolidare un modello organizzativo fondato su trasparenza, correttezza gestionale e responsabilità d'impresa.

BACCHI S.p.A. conferma il Rating di Legalità a tre stelle: un valore strategico per la governance aziendale

Rating di Legalità: cosa rappresenta per le imprese

Istituito dall'AGCM, il Rating di Legalità viene attribuito alle imprese che rispettano requisiti particolarmente rigorosi sotto il profilo della legalità e adottano sistemi organizzativi orientati alla prevenzione dei rischi, alla trasparenza e alla corretta gestione aziendale.

BACCHI S.p.A. conferma il Rating di Legalità a tre stelle: un valore strategico per la governance aziendale

Il punteggio massimo di tre stelle identifica le realtà che, oltre al pieno rispetto della normativa vigente, dimostrano di aver sviluppato procedure di controllo, strumenti di governance e modelli organizzativi capaci di rafforzare l'affidabilità nei confronti di clienti, fornitori, partner, istituzioni e sistema bancario.

Un riconoscimento che accompagna il passaggio generazionale

Per BACCHI S.p.A. la riconferma del massimo Rating di Legalità assume un valore ancora più significativo perché si inserisce in una fase di evoluzione dell'azienda.

BACCHI S.p.A. conferma il Rating di Legalità a tre stelle: un valore strategico per la governance aziendale

Il percorso di continuità generazionale rappresenta infatti anche l'occasione per trasferire alle future generazioni non soltanto un patrimonio industriale e produttivo, ma anche un insieme di valori, competenze e regole organizzative costruiti nel tempo. Una visione che accompagna da anni lo sviluppo dell'impresa e che considera innovazione, sostenibilità e qualità della governance come elementi strettamente collegati di un unico progetto di crescita.

«La conferma del massimo Rating di Legalità rappresenta per noi molto più di un riconoscimento», afferma Claudio Bacchi, Direttore Generale di Bacchi S.p.A. «In un momento in cui la nostra azienda sta costruendo il proprio futuro attraverso il passaggio generazionale, questo risultato assume un valore ancora più importante. Significa lasciare alle nuove generazioni non soltanto un'azienda economicamente solida, ma un'organizzazione fondata su regole chiare, trasparenza, responsabilità e una cultura della legalità ormai radicata. Crediamo che la vera continuità aziendale non sia fatta solo di patrimoni industriali, ma soprattutto di valori, competenze e sistemi di governance capaci di garantire sviluppo sostenibile nel tempo».

La conferma del Rating a tre stelle rafforza ulteriormente il rapporto di fiducia con clienti, fornitori, partner, istituzioni e sistema bancario.

In un mercato sempre più attento alla governance aziendale, alla responsabilità d'impresa e ai principi ESG, il mantenimento del massimo riconoscimento dell'AGCM conferma la continuità di un percorso costruito negli anni e la volontà dell'azienda di affrontare le sfide future mantenendo al centro legalità, trasparenza e sviluppo sostenibile.

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