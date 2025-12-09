Il badge di cantiere: la nuova infrastruttura della sicurezza

Il Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2025, ha dato il via libera a un nuovo decreto-legge riguardante la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. Questo provvedimento è il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2025, n. 254, ed entrato in vigore subito.

Lo scopo è chiaro: potenziare “l'abitudine” alla prevenzione, diminuire gli incidenti e dare un premio alle aziende che investono nella sicurezza. La prevenzione sul lavoro e contro le ingerenze della criminalità organizzata avverrà anche introducendo appositi strumenti elettronici di controllo.

Sostenibilità e sicurezza sul lavoro: un intreccio oggi indissolubile

Stiamo assistendo ad un rapido spostamento dall'attenzione all'energia sostenibile a quella per la sicurezza sul lavoro: è comunque un passo logico, dato che entrambe sono basi essenziali per la sostenibilità generale di un'impresa. Il passaggio all'energia pulita ha portato nuove difficoltà e occasioni per la sicurezza, come la necessità di rendere i mezzi e i luoghi di lavoro più resistenti agli effetti del clima, e assicurare che i nuovi lavori legati al verde (green jobs) siano sicuri, decorosi e salubri per chi li esegue.

Passare a fonti di energia rinnovabile e migliorare l'efficienza energetica ha richiesto di adeguare le procedure e i macchinari, generando nuovi pericoli da gestire bene. Unire le pratiche di sicurezza e quelle di sostenibilità può portare vantaggi comuni, come maggiore efficacia, meno spese legate a infortuni e malattie, un miglioramento della resa e del benessere del personale, e un rafforzamento dell'immagine aziendale.

Possiamo tranquillamente iniziare a parlare di sicurezza sul lavoro come parte della sostenibilità. La sostenibilità della sicurezza sul lavoro si basa sull'inserimento di metodi sicuri in un piano aziendale a lungo termine, con l'intento di proteggere il benessere dei lavoratori e l'ambiente, non solo rispettando le regole ma andando oltre, usando un approccio attivo e una mentalità preventiva. Un'attività economica duratura comprende che investire nella salute e sicurezza è un modo per creare valore che dura, aumentando la produttività, la buona fama e la soddisfazione dei dipendenti, con vantaggi che si estendono a tutta la filiera. Si registrano ad oggi mosse concrete per unire i due aspetti della sostenibilità.

Diventa sempre più indispensabile includere i rischi legati al cambiamento energetico e climatico nella valutazione complessiva dei pericoli lavorativi. È cruciale mettere in pratica le direttive aziendali che vedano sicurezza e sostenibilità come obiettivi collegati e non distinti per promuovere una "cultura del sicuro" che coinvolga attivamente tutti i livelli dell'organizzazione, dai capi agli operai.

È utile ricordare che la sicurezza non è una spesa, bensì va considerata come un investimento strategico che aiuta l'impresa ad avere successo e a rimanere solida nel tempo.

Costruire la cultura della legalità

Ma un altro scopo chiaro del legislatore è sempre anche quello di estirpare dal mondo del lavoro le imprese "disinvoltamente criminali" che creano grossi problemi, soprattutto sleale concorrenza (la presenza di queste imprese distorce i rapporti tra clienti e fornitori e agevola l'accesso a risorse a prezzi inferiori al mercato, con imposizione di fornitori a costi più alti del dovuto).

Togliere dal mercato le aziende che operano in modo scorretto migliora i risultati di un'impresa, incrementa gli investimenti e diminuisce l'evasione fiscale.

Le continue STRAGI IMPUNITE di decessi sul lavoro affondano le loro radici in problemi strutturali che le leggi fanno ancora faticano a scalfire:

1) Distribuzione illegale degli incarichi: il sistema nascosto delle “società di comodo” mascherate da subappalti concatenati e non verificati disperde le responsabilità, riduce sempre più i margini di guadagno (spesso e volentieri tagliando i costi della sicurezza) e porta in cantiere personale meno preparato e controllato;

2) Mentalità dell’Urgenza: la pressione per rispettare le scadenze (spesso impraticabili ed irrealistiche) è una delle ragioni principali di errori umani e di "scorciatoie procedurali” con passaggi non legali;

3) Percezione della sicurezza come costo: finché la sicurezza è considerata come un fardello burocratico e una spesa da tagliare, invece che come un investimento, ogni vera opera di prevenzione è destinata a fallire;

4) Controlli insufficienti: nonostante che il tanto “atteso” aumento degli ispettori del lavoro sul territorio stia avvenendo (per compensare un ricambio generazionale non avvenuto in passato), il personale di controllo è ancora troppo esiguo per assicurare una verifica costante.

Ancora, provvedimenti come la digitalizzazione e la patente a punti sono meccanismi da testare, al momento definibili come “neutri”: possono però rivelarsi un aiuto fondamentale se usati per delineare i pericoli e classificare le ditte, ma possono in realtà ridursi a un semplice sistema di "vigilanza informatica, polizia digitale", concentrato solo sulla multa formale.

È necessario un intervento ancora più forte e mirato sulle vere cause (appalti, formazione reale, modo di vedere la sicurezza), altrimenti c'è il rischio che questi nuovi strumenti aumentino le seccature burocratiche e l'efficacia delle sanzioni, senza però salvare vite umane.

Contrasto all’infiltrazione mafiosa

Osservando quanto accaduto finora, il campo dell'edilizia è quello più esposto alle interdittive antimafia. Anche se i numeri sulle interdittive riguardano principalmente le ditte legate al “ciclo del cemento”, oggi la criminalità è dappertutto e si insinua nei diversi settori merceologici come la logistica e i servizi, nelle imprese che gestiscono il deposito e lo smaltimento dei materiali, nel passaggio di proprietà di immobili e beni aziendali e persino nello sport! È di questi giorni l'allarme lanciato dall'Antimafia: "La criminalità organizzata nello sport è ovunque, anche nei club più importanti", la mafia nello sport, come dichiara il sostituto procuratore nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo Dott. Antonio Ardituro: "Pensate agli esempi delle tifoserie di Juve, Inter, Lazio, Milan, e anche Napoli. È una questione di affari, di riciclaggio facile, ma anche di controllo sul territorio”.

Non sorprende quindi che la malavita organizzata, sotto mentite spoglie, abbia un forte interesse al mercato del lavoro (attualmente pieno di sgravi fiscali sugli interventi e finanziamenti con Fondi PNRR, Giubileo, ecc.) per cercare, in pratica, di prendersi una 'parte della grossa torta'. Ma le ingerenze mafiose mettono a repentaglio la sicurezza sul lavoro, soprattutto nell'edilizia, dato che alimentano situazioni di illegalità, sfruttamento e poca attenzione alle regole di sicurezza, aumentando il pericolo di incidenti.

Le mafie riescono a inserirsi in vari modi, ad esempio attraverso lo sfruttamento e la riduzione in schiavitù (noti tristemente come caporalato), tramite il lavoro in nero evitando di versare contributi e assicurazioni, tramite l'intermediazione illecita di manodopera non in regola con illeciti accordi di distacco o con falsi contratti di rete o inserendo personale in posizioni cruciali, creando così concorrenza sleale e violando le norme. Ma per battere le mafie la sola repressione, anche se molto efficace, non basta. È fondamentale un'azione forte della società civile per estirpare il male e impegnarsi in una lotta seria.

Oggi stiamo cercando di attuare una trasformazione del sistema ideando, provando e testando nuovi modelli operativi mirati ed efficaci negli appalti e nel contrasto alle intrusioni criminali, usando metodi precisi di analisi del contesto.

Da qui nascono sempre nuove strategie organizzative dei Gruppi Interforze nelle Prefetture (dove una parte non secondaria è l'Ispettorato Nazionale del Lavoro) e l'introduzione di uno strumento specifico di controllo, per esempio, come il badge di cantiere. Per arginare la criminalità, oggi si considera con interesse anche l'uso di strumenti quali il controllo dei dati aziendali, delle interdittive antimafia, l'emissione di badge per i siti di lavoro al fine di monitorare gli operai e la promozione di modelli di aderenza aziendale.