Il badge di cantiere: la nuova infrastruttura della sicurezza

Una prevenzione basata su vigilanza attiva e costante: i badge digitali

La salvaguardia deve basarsi su un controllo vigile e continuo. Ecco cosa intendo per prevenzione (proattiva): quando persone addette alla sicurezza, come il preposto e il direttore di cantiere, sono sul posto tutto il giorno, il loro compito è intercettare il pericolo prima che succeda un incidente, e quando vedono qualcuno sporgersi senza imbracatura, intervengono prontamente e lo fermano subito.

La sanzione, vista come supporto, resta, ma cambia significato, cambia natura. L'ispettore non sanziona (solo) il documento mancante, ma DEVE sanzionare il fallimento del processo di vigilanza, DEVE punire il preposto che non ha vigilato o il datore di lavoro che non gli ha fornito l'autorità o i mezzi per farlo.

Ma allora l’introduzione di strumentazione digitale può essere di ausilio per una prevenzione proattiva? Gli strumenti digitali da soli non bastano, se non gestiti bene possono solo aumentare la burocrazia e l'efficacia della repressione, solo investendo (a mio avviso) su personale umano, competente, preparato, sempre presente e con potere decisionale (come Preposti e Direttori Operativi), e liberi dalle logiche del prezzo più basso, si può trasformare la sanzione da semplice "multa" in un mezzo per potenziare la sicurezza attiva e giornaliera.

Il decreto sicurezza 159/2025, sia per gli appalti pubblici e privati sia per i subappalti, prevede l'introduzione di un badge digitale per il cantiere, con le informazioni dei lavoratori già pronte dalla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Dunque, “il vecchio cartellino del cantiere”, oggi badge, è in pratica un mezzo di verifica pensato per bloccare le infiltrazioni criminali e assicurare l'incolumità sul posto di lavoro.

Però, questo decreto fa anche dei passi in avanti, cruciali per la preparazione, rendendo obbligatorio un aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle ditte più piccole con meno di quindici impiegati; inoltre, esige standard di qualità più elevati per gli organismi che tengono i corsi di formazione (questi saranno stabiliti tramite un accordo tra Stato e Regioni).

Il decreto porta con sé pure metodi di prevenzione nuovi: ad esempio, le aziende con oltre quindici addetti dovranno adottare delle linee guida per analizzare gli incidenti sfiorati (near miss); saranno previsti aiuti economici per chi adotta sistemi gestionali più moderni. Questo provvedimento segna una svolta reale offrendo più premi e sostegni a chi investe nella sicurezza; più ispezioni e multe per chi non rispetta le regole; più formazione e cautela per operai e studenti.

Riassumendo: maggiore protezione, meno scartoffie e più cultura del rispetto nei luoghi di impiego. La previsione del “cartellino” sottolinea l'importanza di controllare chi entra ed esce, fornendo un tesserino elettronico che permette di seguire la presenza all'interno dei cantieri. Si tratta di una tessera fatta di PVC o plastica simile usata per identificare le persone, dotata di una banda magnetica o altri sistemi per funzionare con macchinari informatici ed elettronici.

Il badge viene dato a tutti gli operai delle imprese, a prescindere dal loro settore e contratto collettivo nazionale, inclusi i lavoratori autonomi presenti in cantiere. Il controllo delle presenze avviene quando si entra nel sito tramite smartphone o tablet, e includerà un'applicazione capace di mandare la registrazione alla cassa edile. L'incarico di dare il badge spetta all'impresa che ha vinto l'appalto principale o che ne è responsabile, la quale deve garantire che il sistema venga usato e che si possa tracciare ogni persona presente, inclusi i subappaltatori.

Un nodo fondamentale e molto discusso rimane il contrasto tra l'introduzione di questi nuovi sistemi e la loro effettiva capacità di diminuire gli incidenti, specie quelli fatali.

Esaminiamo, con la serietà che la situazione richiede, gli scopi dichiarati della legge e le critiche sul rischio che diventi solo uno strumento punitivo.

In pratica, il funzionamento sarà questo: per i lavoratori assunti tramite le offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, verrà emessa una tessera digitale, creata automaticamente e già compilata, a meno di aggiunte fatte dal datore di lavoro, secondo quanto stabilito da un Decreto Ministeriale.

Questo Decreto Ministeriale andrà emanato entro due mesi dall’entrata in vigore della Legge di conversione del decreto-legge, prevista non più tardi del 30 dicembre 2025, e stabilirà come mettere in pratica il badge, includendo pure dettagli su controlli e misure di sicurezza nei siti di lavoro, su come tenere traccia degli spostamenti della manodopera tramite tecnologia, e quali dati verranno usati.

Riguardo all'introduzione del badge per i cantieri, la vera "prova" sarà definire i decreti esecutivi e la discussione che si aprirà fra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali: le decisioni pratiche dovranno tenere conto della realtà giornaliera delle aziende, specialmente quelle di piccole e medie dimensioni. Sarà quindi essenziale che ogni nuovo obbligo si unisca bene alle procedure già esistenti, evitando ridondanze e troppa burocrazia inutile.

Per chi dirige aziende, i responsabili e i capi operativi, gestire questo cambiamento con piena cognizione e aiuto esperto non è un’opzione, ma una necessità. La nuova norma ha imposto l'obbligo, a tutte le ditte che lavorano come appaltatori e subappaltatori, sia nel pubblico che nel privato, di adottare la tessera digitale da cantiere.Si tratta proprio di un documento di riconoscimento personale, dotato di un codice unico impossibile da falsificare, che sarà collegato al sistema informativo SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa), già attivo per le politiche lavorative attive.

In aggiunta al settore edilizio, il provvedimento prevede di identificare altri settori lavorativi ritenuti ad alto rischio, dove l'obbligo del badge verrà esteso.

Il badge elettronico di cantiere rappresenta però un passo avanti rispetto al tradizionale tesserino richiesto dal D. Lgs. 81/2008: un vero e proprio apparato elettronico per identificare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, sia pubblici che privati.

La novità vera sta nell’inserimento di un codice unico anticontraffazione. Infatti, la tessera andrà aggiornata con il codice a prova di contraffazione e, se richiesto, anche dematerializzata. Questo comporta anche l'aggiornamento dei mezzi informatici , con la possibile introduzione di programmi, apparecchi mobili e sistemi che comunichino tra loro. Oltre alla gestione interna, servirà una collaborazione più stretta con i subappaltatori per garantire che tutto sia conforme nel complesso. I sistemi per controllare gli accessi e monitorare le presenze nei cantieri dovranno essere allineati con le nuove tessere. L'adattamento iniziale comporta sicuramente una spesa economica e un riassetto organizzativo, ma può portare vantaggi a livello di amministrazione e immagine.

Facciamo l'esempio di un'azienda con dodici operai impegnati in un sito pubblico: dovrà aggiornare ogni tessera con il codice aggiornato, studiare opzioni digitali che funzionino con SIISL e coordinarsi col committente per l'accesso. Se si avvale di ditte esterne, deve pure controllare che i loro cartellini siano a norma. Oppure pensiamo a una ditta di impianti che lavora in subappalto: dovrà sistemare i badge dei suoi dipendenti, collegarsi ai sistemi del cantiere principale, fornire i dati richiesti e assicurare che il lavoro vada avanti senza intoppi seguendo le nuove regole. Inoltre, adottare prima possibile le tecnologie digitali richieste può dare un margine sulla concorrenza.

D'altro canto, bisogna tenere conto del lavoro iniziale necessario a livello di organizzazione e tecnologia, specialmente per le aziende minori. Aspettare il decreto esecutivo può creare dubbi, e gestire i legami tra appaltatori e subappaltatori richiederà più cura.

Le nuove procedure potrebbero anche cambiare i modi e i tempi per entrare nei cantieri e per gestire i documenti. La legge sulla sicurezza fissa un periodo di prova nei cantieri pubblici e nei progetti più grandi dal 2026, per poi rendere tutto obbligatorio in ogni cantiere edile entro il 2027.

Le aziende dovrebbero cominciare a organizzarsi subito, mettendo a punto i sistemi interni e le anagrafiche, dato che i controlli saranno automatici e digitali.