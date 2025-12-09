Il badge di cantiere: la nuova infrastruttura della sicurezza

Il primo impatto sulle imprese edili: responsabilità delle imprese, scheda del lavoratore e controlli dell’Ispettorato

Il modo attuale per gestire i cantieri e registrare chi c’è si basa molto sulla libertà che ha il datore di lavoro, specie perché di solito è il responsabile del cantiereo il capo cantiere a segnare le presenze sul posto, cioè fisicamente nel “cantiere”.

Queste annotazioni vengono poi passate alla sede centrale dell’azienda quando serve per calcolare lo stipendio. Quello che preoccupa di più le ditte riguarda gli strumenti digitali per usare i badge: in pratica, dato che il cantiere è un posto temporaneo, è raro trovare codici QR da scansionare col telefono per registrare le presenze online, o anche semplici macchinette o tornelli che leggono automaticamente il badge. Un altro fattore da non sottovalutare per niente, in questo senso, sono i soldi necessari per mettere in piedi queste soluzioni. In più, spesso introdurre apparecchi digitali o usare i telefonini crea problemi con la squadra che non vuole aggiornarsi e fatica a fare queste nuove cose, causando ritardi quando si entra o si esce dal posto di lavoro.

Dall’altra parte, si considerano i vantaggi che potrebbero esserci se si usasse un badge che tenga traccia anche di quanti lavoratori ci sono in un dato momento. Il modo standard in cui il responsabile del cantiere registra le presenze, soprattutto per le aziende grandi, può causare sbagli facili e burocrazia pesante, mentre il tema delle ore fatte in cantiere oggi è cruciale, soprattutto per le aziende che devono rispettare i parametri di congruità della manodopera.

La congruità della manodopera è un controllo per vedere se la quantità di lavoro dichiarata in un cantiere o in un progetto edile è logica e in linea con il valore totale dei lavori eseguiti. In pratica, serve a controllare che ci sia la giusta quantità di personale in base al tipo e al costo del lavoro, per combattere problemi come il lavoro nero o il mancato pagamento dei contributi. Il controllo si basa sulle dichiarazioni mensili delle ore che ogni dipendente ha passato in ogni cantiere, inviate alla Cassa edile specifica.

Nel caso di mancanza di congruità segnalata dal portale CNCE Edilconnect, l’impresa potrà sistemare la propria posizione nei quindici giorni dell’invito a regolarizzare per ottenerne la regolarità. Eventuali errori nella compilazione delle ore associabili ad un cantiere, in quanto rilevate manualmente, può comportare allungamento delle tempistiche per il rilascio della regolarità in quanto bisogna individuare l’errore manuale di trascrizione e comunicazione nelle varie fasi di rilevazione manuale delle presenze.

Di conseguenza l’introduzione di un sistema unificato e digitale di rilevazione presenze sul cantiere potrebbe consentire qualità dei flussi informativi e processi più snelli con conseguente riduzione del margine d’errore ed automatismi comunicativi con il portale CNCE Edilconnect.

L’adozione del tesserino digitale coinvolge tutta la filiera del cantiere: committenti, responsabili dei lavori e imprese appaltatrici dovranno verificare che ogni lavoratore sia dotato di badge conforme. Per gli organi di vigilanza, come l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il sistema consentirà un riscontro immediato della posizione del lavoratore e della regolarità occupazionale. Per il lavoratore stesso, invece, il badge diventa una scheda professionale digitale, aggiornata in tempo reale, che certifica identità, regolarità contrattuale e qualificazione professionale.

Il badge digitale di cantiere potrebbe essere un passo potenzialmente decisivo verso la digitalizzazione dei processi di sicurezza e il monitoraggio della manodopera. La sua efficacia dipenderà però dall’equilibrio tra innovazione tecnologica, semplicità d’uso e sostenibilità economica per le imprese. L’assenza del badge digitale cantiere può comportare sanzioni fino a 12.000 euro, la sospensione del cantiere e la decurtazione di punti dalla patente a crediti.

A cura della Dott.ssa Francesca Levato,

ispettore del lavoro in servizio presso l’Ispettorato Nazionale del lavoro

Il presente contributo non implica l’amministrazione di appartenenza, ma è frutto esclusivo del pensiero dell’autore