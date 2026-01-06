sed edilizia espositori
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale

Cosa prevede la legge n. 198/2025, come funziona il badge digitale e quando diventa operativo nei cantieri

di Redazione tecnica - 06/01/2026

Come cambia il badge di cantiere

L’art. 3 del D.L. n. 159/2025, oggi definitivamente convertito nella Legge 29 dicembre 2025, n. 198, non introduce un nuovo obbligo, ma rafforza e riorganizza quello esistente.

Il comma 2 stabilisce che le imprese che operano nei cantieri edili, pubblici e privati, in regime di appalto e subappalto, devono fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dal d.lgs. 81/2008, ma dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera è utilizzata come badge di cantiere, contenente gli elementi identificativi del lavoratore, ed è resa disponibile anche in modalità digitale.

Il passaggio è tutt’altro che marginale. Il legislatore abbandona definitivamente l’idea di un semplice tesserino e introduce un sistema di identificazione univoco, verificabile e potenzialmente integrabile con altre banche dati pubbliche.

La vera novità non è il badge in sé, ma la sua declinazione digitale. La legge prevede espressamente che il badge di cantiere possa essere reso disponibile tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Per i lavoratori assunti tramite offerte pubblicate sulla piattaforma SIISL, il badge digitale è addirittura generato automaticamente e precompilato, salvo le integrazioni a cura del datore di lavoro. Questo chiarisce la direzione intrapresa: il badge di cantiere non è più un documento statico, ma un elemento di un sistema informativo dinamico, pensato per rendere leggibili i flussi di manodopera e le responsabilità operative.

