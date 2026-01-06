Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
Cosa prevede la legge n. 198/2025, come funziona il badge digitale e quando diventa operativo nei cantieri
Badge di cantiere e patente a crediti: perché non vanno confusi
Un passaggio decisivo, spesso trascurato, riguarda il rapporto tra badge di cantiere e patente a crediti. I due strumenti operano su piani diversi e rispondono a logiche differenti.
La patente a crediti è uno strumento di qualificazione dell’impresa, che valuta nel tempo il rispetto delle regole in materia di sicurezza. Il badge di cantiere, invece, lavora sul piano dell’operatività quotidiana: serve a sapere chi è fisicamente presente in cantiere, per conto di quale impresa e a quale titolo.
Il badge non sostituisce la patente a crediti, ma ne rappresenta il presupposto operativo. Senza un sistema efficace di identificazione e tracciabilità delle presenze, la patente rischierebbe di rimanere una certificazione astratta. Il badge di cantiere consente invece di collegare la qualificazione dell’impresa alla realtà concreta del cantiere.
D.L. n. 159/2025 Legge n. 198/2025
