Badge di cantiere e patente a crediti: perché non vanno confusi

Un passaggio decisivo, spesso trascurato, riguarda il rapporto tra badge di cantiere e patente a crediti. I due strumenti operano su piani diversi e rispondono a logiche differenti.

La patente a crediti è uno strumento di qualificazione dell’impresa, che valuta nel tempo il rispetto delle regole in materia di sicurezza. Il badge di cantiere, invece, lavora sul piano dell’operatività quotidiana: serve a sapere chi è fisicamente presente in cantiere, per conto di quale impresa e a quale titolo.

Il badge non sostituisce la patente a crediti, ma ne rappresenta il presupposto operativo. Senza un sistema efficace di identificazione e tracciabilità delle presenze, la patente rischierebbe di rimanere una certificazione astratta. Il badge di cantiere consente invece di collegare la qualificazione dell’impresa alla realtà concreta del cantiere.