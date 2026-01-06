Il senso complessivo del badge di cantiere

Letto nel suo insieme, il badge di cantiere non è un adempimento burocratico aggiuntivo, ma uno strumento che contribuisce a cambiare il modo in cui il cantiere viene gestito e controllato. L’obiettivo non è accumulare documenti, ma rendere trasparenti le presenze, chiare le responsabilità e più efficaci i controlli.

Il legislatore sta costruendo un sistema nel quale sicurezza, tracciabilità della manodopera e qualificazione delle imprese non sono più compartimenti stagni. Il badge di cantiere è uno dei cardini di questo nuovo assetto e, nei prossimi mesi, ne misureremo la reale portata applicativa.

Come spesso accade, sarà la fase attuativa a dirci se il badge di cantiere resterà un adempimento in più o diventerà davvero uno strumento di governo del cantiere.