Favorire la crescita industriale, l’aumento della produttività e l’espansione delle quote di mercato, nel segno della tradizione e della qualità che da sempre contraddistinguono entrambe le realtà: sono queste le direttrici alla base dell’acquisizione, da parte di BAGATTINI srl, dello storico marchio MAER e dello stabilimento produttivo di Sommariva Bosco (CN).

Crescita, qualità e innovazione: BAGATTINI acquisisce MAER

Fondata e radicata in Piemonte, MAER rappresenta da decenni un punto di riferimento nel settore delle pavimentazioni e murature in calcestruzzo, ambito nel quale è stata tra le aziende pioniere in Italia grazie al proprio know-how tecnico e alla qualità dei prodotti.

Con questa nuova acquisizione, che si inserisce nel piano di sviluppo pluriennale del gruppo, BAGATTINI consolida ulteriormente la propria leadership nel mercato nazionale e rafforza la presenza nei territori di Piemonte, Liguria e Toscana, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più capillare e competitivo.

L’operazione garantisce la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Sommariva Bosco e prevede un programma di investimenti mirati dedicati all’innovazione dei prodotti e alla valorizzazione del marchio MAER.

“Una decina di anni fa, mia sorella Lorella ed io, abbiamo fatto una scommessa: applicare il concetto di qualità totale e innovazione di BAGATTINI ad altre realtà industriali del nostro settore. La risposta positiva del mercato e di tutti gli attori della filiera dell’edilizia, ci ha permesso di ampliare progressivamente il numero di aziende portandoci all’acquisizione di marchi celebri, come RECORD, MVB e RCL, fino ad arrivare oggi all’acquisizione di MAER, spiega il CEO Guido Bagattini.

Questa decisa crescita ci ha reso il punto di riferimento nel settore per le pavimentazioni per esterni e delle murature in calcestruzzo, ma possiamo fiduciosamente affermare che non rappresenti un punto d’arrivo, bensì un importante passo in una prospettiva di ulteriori sviluppi”, conclude.