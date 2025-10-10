Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
fassa bortolo, fassafloor pave
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

BAGATTINI acquisisce MAER: una nuova tappa nella crescita del gruppo

BAGATTINI annuncia l’acquisizione dello storico marchio MAER e dello stabilimento di Sommariva Bosco, rafforzando la leadership nelle pavimentazioni in calcestruzzo

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 10/10/2025

Bagattini acquisce MAER

Favorire la crescita industriale, l’aumento della produttività e l’espansione delle quote di mercato, nel segno della tradizione e della qualità che da sempre contraddistinguono entrambe le realtà: sono queste le direttrici alla base dell’acquisizione, da parte di BAGATTINI srl, dello storico marchio MAER e dello stabilimento produttivo di Sommariva Bosco (CN).

Crescita, qualità e innovazione: BAGATTINI acquisisce MAER

Fondata e radicata in Piemonte, MAER rappresenta da decenni un punto di riferimento nel settore delle pavimentazioni e murature in calcestruzzo, ambito nel quale è stata tra le aziende pioniere in Italia grazie al proprio know-how tecnico e alla qualità dei prodotti.

Con questa nuova acquisizione, che si inserisce nel piano di sviluppo pluriennale del gruppo, BAGATTINI consolida ulteriormente la propria leadership nel mercato nazionale e rafforza la presenza nei territori di Piemonte, Liguria e Toscana, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più capillare e competitivo.

L’operazione garantisce la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Sommariva Bosco e prevede un programma di investimenti mirati dedicati all’innovazione dei prodotti e alla valorizzazione del marchio MAER.

Bagattini acquisce MAER

“Una decina di anni fa, mia sorella Lorella ed io, abbiamo fatto una scommessa: applicare il concetto di qualità totale e innovazione di BAGATTINI ad altre realtà industriali del nostro settore. La risposta positiva del mercato e di tutti gli attori della filiera dell’edilizia, ci ha permesso di ampliare progressivamente il numero di aziende portandoci all’acquisizione di marchi celebri, come RECORD, MVB e RCL, fino ad arrivare oggi all’acquisizione di MAER, spiega il CEO Guido Bagattini.

Questa decisa crescita ci ha reso il punto di riferimento nel settore per le pavimentazioni per esterni e delle murature in calcestruzzo, ma possiamo fiduciosamente affermare che non rappresenti un punto d’arrivo, bensì un importante passo in una prospettiva di ulteriori sviluppi”, conclude.

© Riproduzione riservata
Tag:
COMUNICATI
placche pucci plast eco

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 09/10/2025
Sanatoria paesaggistica e aumento di volume: il Consiglio di Stato ribadisce i limiti dell’art. 36 del TUE
2
LAVORI PUBBLICI - 07/10/2025
Affidamento diretto sottosoglia: l’obbligo di motivazione resta anche in presenza di discrezionalità
3
EDILIZIA - 06/10/2025
Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
4
ENERGIA - 07/10/2025
Conto Termico 3.0: gli incentivi per le imprese e la Pubblica Amministrazione
5
EDILIZIA - 07/10/2025
Verande e pertinenze: serve il permesso di costruire?
6
EDILIZIA - 02/10/2025
Sanatoria edilizia e vincoli paesaggistici: interviene il Consiglio di Stato