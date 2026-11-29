Non è raro che, in occasione della ricostruzione dello stato legittimo di un immobile, vengano alla luce difformità che risalgono a molti anni prima del suo acquisto e delle quali l'attuale proprietario non conosce né l'epoca né le modalità di realizzazione. Il tentativo di regolarizzarle può rivelarsi particolarmente complesso quando si tratta di opere strutturali, per le quali, oltre alle verifiche di conformità urbanistica ed edilizia, si pone il problema di documentarne la sicurezza in assenza degli elaborati progettuali e costruttivi.

È quindi possibile o no sanare un balcone realizzato diversi decenni fa senza documentarne la sicurezza strutturale? Quale valore probatorio potrebbero avere le ortofoto storiche quando l'opera non è rappresentata nel titolo edilizio originario? E il proprietario che ha acquistato l'immobile con il balcone già esistente può opporsi alla demolizione per il pregiudizio economico che ne deriverebbe?

Balcone abusivo e SCIA in sanatoria: quando scatta la demolizione

A queste domande risponde il TAR Lombardia, sez. Milano, con la sentenza 25 novembre 2026, n. 5334, relativa a un balcone non rappresentato negli elaborati del titolo edilizio originario del 1949, ma già visibile in un'ortofoto del 1975 e presente al momento dell'acquisto dell'appartamento, avvenuto nel 1997.

Nel respingere il ricorso della proprietaria, il TAR ha attribuito carattere assorbente alla mancata dimostrazione della sicurezza statica del balcone, confermando la legittimità del provvedimento comunale.

Il contenzioso riguarda un appartamento acquistato nel 1997 e già dotato, all'epoca della compravendita, di un balcone che consentiva anche il collegamento tra due locali dell'abitazione.

Nel novembre 2022 la proprietaria aveva presentato una SCIA in sanatoria, richiamando l'art. 22 del d.P.R. n. 380/2001, per regolarizzare una diversa distribuzione degli spazi interni, una portafinestra e il balcone.

Nel corso dell'istruttoria il Comune aveva rilevato sei criticità riguardanti la documentazione grafica, il rispetto delle distanze, l'assenso dell'assemblea condominiale, le incongruenze tra i valori della superficie dichiarata e la valutazione della sicurezza strutturale del balcone secondo le NTC 2018.

Il tecnico incaricato aveva riscontrato quasi integralmente le richieste comunali, chiedendo ulteriore tempo per effettuare una verifica più accurata della sicurezza del balcone, eventualmente attraverso l'esecuzione di prove di carico.

Nel settembre 2023 il Comune aveva dichiarato l'inammissibilità della SCIA in sanatoria, rilevando che gli elaborati grafici continuavano a rappresentare soltanto porzioni minime dei prospetti e delle sezioni, senza indicazione delle relative chiavi nelle piante, e che non era stata prodotta alcuna valutazione della sicurezza statica.

Con lo stesso provvedimento aveva disposto, ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

Sanatoria edilizia e sicurezza strutturale nel Testo Unico Edilizia

Contro il provvedimento comunale, emanato nel settembre 2023, era stato presentato ricorso al TAR, quando il d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) non era ancora stato modificato dal Decreto-Legge n. 69/2024, convertito dalla Legge n. 105/2024 (Salva Casa).

Nel quadro normativo allora vigente, l'art. 37, comma 4, disciplinava la sanatoria degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA, richiedendo la conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione dell'intervento sia al momento della presentazione della domanda.

Sebbene la proprietaria avesse presentato una SCIA in sanatoria e il Comune avesse richiamato la disciplina sanzionatoria dell'art. 33, relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità da esso, il TAR non ha approfondito la qualificazione urbanistico-edilizia dell'intervento, avendo fondato la decisione sulle carenze documentali e sostanziali della pratica.

La regolarizzazione delle opere che interessano le strutture dell'edificio comporta anche la verifica dei requisiti previsti dalla normativa tecnica applicabile, la cui individuazione può risultare particolarmente complessa quando non si conosce con precisione l'epoca di realizzazione dell'intervento e non si dispone della relativa documentazione costruttiva.

Nel caso in esame, il Comune aveva richiesto una valutazione della sicurezza del balcone secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni, approvate con D.M. 17 gennaio 2018.

Balcone abusivo: sicurezza statica e prove di carico

Nel corso del giudizio la proprietaria aveva sostenuto che il balcone presentasse caratteristiche morfologiche e architettoniche coerenti con quelle degli altri balconi sulla facciata interna del condominio, richiamando anche il rispetto delle distanze dagli edifici circostanti e l'assenso dei condomini.

Il TAR ha rilevato che la questione delle distanze era già stata superata nel corso dell'istruttoria comunale, mentre le carenze relative agli elaborati grafici non erano state né superate né giustificate.

I giudici hanno inoltre rilevato che il tecnico incaricato aveva avuto a disposizione quasi sei mesi per integrare la documentazione sulla sicurezza statica del balcone e che tale carenza non era stata colmata neppure durante il giudizio, nel corso del quale era stata depositata una relazione tecnica secondo cui le prove di carico non erano necessarie.

Nel riconoscere carattere assorbente alla mancata valutazione della sicurezza statica, i giudici hanno affermato che “la natura abusiva dell’opera (balcone) esclude che la stessa possa considerarsi ex se sicura e in regola con quanto prescritto dalla normativa tecnica per le costruzioni”.

Il TAR non ha quindi accertato che il balcone fosse strutturalmente pericoloso, ma ha rilevato che non ne era stata dimostrata la sicurezza.

Dalla sentenza non deriva, tuttavia, un obbligo generalizzato di eseguire prove di carico per la sanatoria dei balconi abusivi, dal momento che le modalità attraverso le quali viene valutata la sicurezza di una costruzione esistente dipendono dalle sue caratteristiche strutturali e dalle informazioni disponibili.

Ortofoto storiche e stato legittimo: la sanatoria delle varianti ante 1977

Dalla documentazione esaminata nel corso del giudizio è emerso che il balcone non era rappresentato nelle tavole del titolo edilizio originario del 1949, nelle quali erano invece presenti alcune annotazioni manoscritte riguardanti le parti interne dell'appartamento, che secondo il tecnico potevano essere indicative di modifiche intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

L'esistenza del balcone era documentata da un'ortofoto del 1975 e dall'atto di compravendita del 1997.

L'art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia riconosce alle riprese fotografiche, agli estratti cartografici e ai documenti d'archivio una funzione probatoria nella ricostruzione dello stato legittimo degli immobili realizzati in epoche nelle quali non era obbligatorio acquisire un titolo abilitativo, estendendone l'utilizzo ai casi in cui sussista un principio di prova di un titolo del quale non siano disponibili la copia o gli estremi.

Nel caso esaminato dal TAR, gli elaborati progettuali originari erano disponibili e non rappresentavano il balcone, mentre l'ortofoto consentiva soltanto di collocarne la realizzazione entro il 1975. Neppure l'eventuale dimostrazione della sua esistenza prima del 1967 sarebbe stata di per sé risolutiva, dovendosi verificare l'obbligo di acquisire un titolo edilizio secondo la disciplina vigente all'epoca e nel luogo della realizzazione dell'opera.

La disponibilità di questa documentazione suggerisce tuttavia un approfondimento sull'art. 34-ter del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal Salva Casa per consentire la regolarizzazione delle varianti in corso d'opera costituenti parziali difformità da titoli rilasciati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 10/1977 e non riconducibili alle tolleranze di cui all'art. 34-bis.

I 26 anni che separano il titolo edilizio del 1949 dall'ortofoto del 1975 lasciano aperta la possibilità che il balcone sia stato aggiunto anche successivamente alla costruzione dell'edificio. Le annotazioni manoscritte presenti negli elaborati originari, peraltro relative agli spazi interni, non sono sufficienti a dimostrare che anche il balcone sia stato realizzato in corso d'opera.

L'applicabilità dell'art. 34-ter, sulla quale il TAR non si è pronunciato, dipenderebbe quindi dall'esito di ulteriori verifiche sulla storia costruttiva dell'edificio e sulla qualificazione della difformità.

Salva Casa e sanatoria condizionata agli interventi strutturali

Dopo le modifiche apportate dal Salva Casa, l'individuazione della procedura di regolarizzazione dipende dalla natura dell'abuso e dal regime abilitativo al quale è riconducibile l'intervento.

Per gli interventi in assenza di titolo o in totale difformità rientranti nelle fattispecie disciplinate dall'art. 36 del Testo Unico Edilizia continua a essere richiesta la doppia conformità urbanistica ed edilizia, mentre per le parziali difformità, le variazioni essenziali e gli interventi riguardanti la SCIA individuati dall'art. 36-bis è richiesta la conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

L'art. 36-bis, comma 2, consente inoltre allo sportello unico di subordinare il rilascio del permesso in sanatoria alla preventiva realizzazione degli interventi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. Nel caso della SCIA in sanatoria, tali misure sono individuate quali condizioni per la formazione del titolo.

La cosiddetta sanatoria condizionata permette di intervenire sulle opere da regolarizzare per soddisfare i requisiti di sicurezza, nel rispetto degli ulteriori presupposti previsti dalla disposizione e della disciplina relativa alle costruzioni in zona sismica.

Anche attraverso questa procedura, tuttavia, la conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'opera rimane indispensabile, perché è dalla valutazione della struttura esistente che possono emergere la necessità e la natura degli eventuali interventi correttivi.

Il TAR non si è pronunciato sull'applicabilità di queste disposizioni al balcone oggetto della controversia, riguardando il giudizio un provvedimento adottato prima dell'entrata in vigore del Salva Casa.

Demolizione del balcone abusivo e legittimo affidamento dell'acquirente

La proprietaria aveva lamentato anche il pregiudizio economico conseguente alla demolizione del balcone, dalla quale sarebbe derivata la perdita dell'affaccio esterno e del collegamento tra due locali dell'abitazione.

Il TAR ha escluso che tale circostanza potesse giustificare l'annullamento del provvedimento comunale, affermando che il pregiudizio economico rappresenta una conseguenza ordinaria della realizzazione di un intervento abusivo, che non può fondare alcuna aspettativa legittima in capo al suo autore o al proprietario del bene.

L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria, come affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 17 ottobre 2017, n. 9, riguardante anche gli ordini di demolizione adottati a distanza di molti anni dalla realizzazione dell'abuso nei confronti di proprietari estranei alla sua esecuzione.

La vicenda evidenzia l'importanza delle verifiche sulla regolarità edilizia e catastale nelle compravendite immobiliari, considerato che la presenza di un abuso può comportare conseguenze economiche anche per l'acquirente che non ha concorso alla sua realizzazione.

Il deprezzamento dell'immobile conseguente alla demolizione non va neppure confuso con l'impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi, per la quale l'art. 33, comma 2, del Testo Unico Edilizia contempla, sulla base di un motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, l'applicazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva.

La perdita di valore commerciale dell'immobile non costituisce, di per sé, un presupposto per accedere alla fiscalizzazione dell'abuso, la cui applicabilità non è stata esaminata dal TAR.