L’aggiunta di un balcone a un fabbricato esistente può essere considerata un intervento di modesta entità oppure comporta una trasformazione edilizia rilevante? Un ampliamento della cucina di pochi metri quadrati è sufficiente a cambiare la qualificazione edilizia dell’intervento? Un gazebo destinato a un utilizzo stabile nel tempo può essere installato senza permesso di costruire solo perché è rimovibile e privo di opere murarie?

Sono questioni che nella pratica professionale tornano spesso e che richiedono particolare attenzione, soprattutto quando si interviene su edifici situati in aree sottoposte a vincolo ambientale, sismico o idrogeologico. A fornire una risposta è stato il TAR Campania che, con la sentenza n. 1183 del 18 febbraio 2026, ha affrontato proprio questi profili ribadendo principi ormai consolidati in materia di repressione degli abusi edilizi.

Il caso: balcone, ampliamento cucina e gazebo in area vincolata

Il caso trae origine da un ordine di demolizione emesso dal Comune nei confronti del proprietario di un fabbricato situato in area sottoposta a vincolo ambientale, sismico e idrogeologico, in relazione ad alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. In particolare, si trattava della costruzione di un balcone, dell’ampliamento della cucina con un aumento di superficie di circa 2,73 mq e della realizzazione di un gazebo.

Secondo l’amministrazione, tali interventi avevano comportato un’alterazione delle dimensioni e della sagoma dell’edificio originario. In particolare, la costruzione del balcone e l’ampliamento della cucina avevano determinato un’alterazione del prospetto e la creazione di nuovo volume.

Il proprietario aveva impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo, tra gli altri motivi:

la violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo l’illegittimità dell’ordine demolitorio;

il difetto di motivazione del provvedimento e la lesione del legittimo affidamento, anche in ragione del tempo trascorso;

la violazione dell’art. 34 del medesimo testo unico, ritenendo che l’intervento fosse riconducibile alla disciplina della parziale difformità.

Permesso di costruire in area vincolata: il quadro normativo (artt. 3, 10, 22, 31 e 34 d.P.R. 380/2001)

Per comprendere la vicenda occorre partire dal Testo Unico Edilizia.

L’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) definisce come ristrutturazione edilizia gli interventi che comportano una trasformazione dell’organismo edilizio. È una disposizione centrale perché consente di distinguere gli interventi di minore incidenza da quelli che modificano in modo significativo la struttura e la configurazione dell’edificio.

L’art. 10 individua gli interventi subordinati a permesso di costruire. Tra questi rientrano, oltre alle nuove costruzioni e agli interventi di ristrutturazione urbanistica, anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, quando comportino modifiche della volumetria complessiva ovvero, nei casi previsti dalla norma, modificazioni della sagoma o dei prospetti, in particolare per gli immobili sottoposti a tutela.

L’art. 31 disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, e prevede come regola la demolizione. Non contempla una sanzione pecuniaria alternativa quale meccanismo ordinario. Una sanzione alternativa è prevista dagli articoli 33 e 34 solo in presenza dei presupposti specificamente indicati.

Diversa è la disciplina contenuta nell’art. 34, che si applica agli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire e presuppone, quindi, l’esistenza di un titolo edilizio valido rispetto al quale l’opera sia stata eseguita in modo non conforme. Anche in tale ipotesi la regola resta la demolizione, mentre la sanzione pecuniaria è prevista solo quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità.

È all’interno di questo assetto normativo che si inserisce la controversia esaminata dal TAR Campania.

Permesso di costruire o SCIA? I principi affermati dal TAR Campania

Balcone e ampliamento della cucina: quando rientrano nell’art. 10 e richiedono il permesso di costruire

Il TAR ha ritenuto che la costruzione del balcone e l’ampliamento della cucina, con aumento di superficie pari a circa 2,73 mq, abbiano comportato un’alterazione del prospetto del fabbricato e la creazione di nuovo volume.

Tali interventi sono stati ricondotti alla categoria della ristrutturazione edilizia, in quanto idonei a determinare una modifica della sagoma, dei prospetti e delle superfici dell’edificio.

La sentenza consente però di chiarire un punto fondamentale: non ogni ristrutturazione edilizia richiede il permesso di costruire. L’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 prevede infatti che gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli indicati nell’art. 10, comma 1, lett. c) siano realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività.

Nel caso esaminato, tuttavia, l’alterazione dei prospetti e la creazione di nuovo volume hanno fatto rientrare l’intervento nell’ambito dell’art. 10, comma 1, lett. c), che assoggetta a permesso di costruire le ristrutturazioni edilizie che comportano modifiche della volumetria complessiva o dei prospetti, in particolare quando si intervenga su immobili sottoposti a tutela.

Non è irrilevante, infatti, che il fabbricato fosse situato in area sottoposta a vincolo ambientale, sismico e idrogeologico. In tali contesti ogni intervento edilizio richiede la previa acquisizione del parere o del nulla osta dell’autorità competente alla tutela. La mancanza del titolo necessario ha quindi comportato l’applicazione dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia, che prevede l’ordine di demolizione quale misura ripristinatoria.

Gazebo in area vincolata: quando la precarietà non esclude il permesso di costruire

Con riferimento al gazebo, il TAR ha richiamato un orientamento consolidato secondo cui i manufatti destinati a soddisfare esigenze non contingenti devono essere considerati idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con conseguente incidenza sull’assetto urbanistico.

Non assume rilievo decisivo la rimovibilità della struttura o l’assenza di opere murarie. Ciò che rileva è la funzione concreta dell’opera e la sua destinazione nel tempo. Un manufatto destinato a un utilizzo stabile, ancorché stagionale, non può essere qualificato come precario solo per le sue caratteristiche costruttive.

Il Tribunale ha inoltre ricordato che strutture quali gazebo o tettoie non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire quando, per dimensioni, determinino una visibile alterazione dell’edificio o delle sue parti.

Anche in questo caso assume rilievo la localizzazione dell’immobile in area vincolata, che impone comunque il previo rilascio degli atti di assenso richiesti dalla normativa di tutela.

Ordine di demolizione vincolato: il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 9/2017

Quanto al difetto di motivazione e alla dedotta lesione del legittimo affidamento, il TAR ha richiamato l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

L’ordine di demolizione costituisce espressione di un potere strettamente vincolato. Una volta accertata l’assenza del titolo edilizio richiesto, l’amministrazione è tenuta ad adottare la misura ripristinatoria e non è necessario motivare ulteriormente in ordine a specifiche ragioni di interesse pubblico diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata.

Tale principio opera anche quando il provvedimento intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e anche qualora l’attuale proprietario non sia l’autore materiale dell’intervento. La mera inerzia dell’amministrazione non è idonea a rendere legittimo ciò che è stato realizzato in assenza di titolo.

Art. 34 d.P.R. 380/2001: quando la sanzione pecuniaria rileva solo nella fase esecutiva

In relazione all’art. 34 del d.P.R. 380/2001, il TAR ha precisato che la disciplina della parziale difformità presuppone l’esistenza di un permesso di costruire rispetto al quale l’opera sia stata eseguita in modo non conforme.

Anche in tale ipotesi la regola resta la demolizione. La sanzione pecuniaria alternativa può trovare applicazione solo quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte realizzata in conformità.

L’eventuale sussistenza di tali presupposti può assumere rilievo nella fase esecutiva dell’ordinanza, ma non incide sulla legittimità dell’ordine di demolizione una volta accertata l’abusività dell’intervento.

Analisi tecnica: effetti su volumetria, sagoma e prospetti in area vincolata

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato che impone di qualificare l’intervento sulla base della sua concreta incidenza sull’organismo edilizio, e non sulla sua dimensione apparente.

Nel caso esaminato, la creazione di nuovo volume e la modifica del prospetto hanno rappresentato elementi determinanti. Non è la modestia quantitativa dell’ampliamento a rilevare, ma l’effetto prodotto sull’edificio: l’alterazione della sagoma, delle superfici e dei prospetti ha condotto alla riconduzione dell’intervento nell’ambito dell’art. 10, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001.

La presenza del vincolo ambientale, sismico e idrogeologico rafforza ulteriormente questa conclusione. In tali contesti, infatti, ogni trasformazione edilizia richiede una verifica ancora più rigorosa del corretto titolo abilitativo e la previa acquisizione degli atti di assenso richiesti dalla normativa di tutela.

La decisione consente anche di ribadire un principio operativo fondamentale: la distinzione tra permesso di costruire e SCIA non dipende dalla denominazione dell’intervento, ma dalla sua effettiva incidenza su volumetria, sagoma e prospetti. Solo le ristrutturazioni edilizie diverse da quelle individuate dall’art. 10 possono essere ricondotte al regime dell’art. 22.

Analogo ragionamento vale per il gazebo. La precarietà non coincide con la rimovibilità. Un manufatto può essere strutturalmente leggero e tuttavia richiedere il permesso di costruire se destinato a un utilizzo stabile nel tempo e idoneo ad alterare in modo apprezzabile lo stato dei luoghi.

Sotto il profilo sanzionatorio, la pronuncia conferma che, accertata l’esecuzione dell’intervento in assenza del titolo richiesto, l’amministrazione deve applicare l’art. 31 del Testo Unico Edilizia. Il potere repressivo ha natura vincolata e non richiede una motivazione ulteriore rispetto all’accertamento dell’abuso, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

Conclusioni: perché in area vincolata cambia il regime del titolo edilizio

In conclusione, il TAR ha rigettato il ricorso e ha confermato un punto che nella pratica professionale non dovrebbe mai essere sottovalutato: la qualificazione edilizia di un intervento dipende dagli effetti che produce sull’edificio, non dalla sua dimensione apparente.

Anche un ampliamento di pochi metri quadrati o l’aggiunta di un balcone possono incidere su sagoma, prospetti e volumetria e, quando questo accade, cambia il regime edilizio applicabile. In aree sottoposte a vincolo ambientale, sismico o idrogeologico, la verifica deve essere ancora più rigorosa, perché ogni trasformazione richiede il corretto titolo e la previa acquisizione degli atti di assenso previsti dalla normativa di tutela.

Lo stesso vale per i manufatti leggeri. La precarietà non si esaurisce nella rimovibilità della struttura: ciò che conta è la funzione concreta dell’opera e la sua incidenza stabile sull’assetto dei luoghi.

Quando il titolo necessario manca, l’ordine di demolizione non è una scelta discrezionale ma la conseguenza prevista dall’ordinamento. È su questo passaggio, prima ancora che sulla dimensione dell’opera, che si gioca la correttezza dell’impostazione tecnica di un intervento.