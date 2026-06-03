Si è conclusa il 28 maggio la fase di registrazione delle domande per il Bando ISI 2025, l'iniziativa con cui l'INAIL sostiene gli investimenti delle imprese destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto, sono state presentate complessivamente 13.496 domande di finanziamento da parte di imprese operanti sull'intero territorio nazionale.

Si tratta di uno dei passaggi più significativi della nuova edizione del bando, che mette a disposizione 600 milioni di euro a fondo perduto, confermandosi tra i principali strumenti di incentivo per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Con la chiusura della fase di registrazione, l'attenzione si sposta ora sui prossimi adempimenti previsti dalla procedura, per i quali INAIL ha messo a disposizione alcuni video tutorial, che illustrano le operazioni necessarie per il download del token identificativo, l'accesso allo sportello informatico e le attività da svolgere in occasione del click day.

Bando ISI 2025: oltre 7.100 domande ammesse al No Click Day

A breve, come specificato da Inail, saranno pubblicati gli elenchi cronologici No Click Day (NCD), nei quali confluiranno tutte le domande ammesse direttamente alla successiva fase di caricamento della documentazione.

In particolare, gli elenchi comprenderanno le 7.137 domande presentate nell'ambito di ISI Generalista, relative agli assi 1.1, 1.2, 2, 3 e 4.

Saranno inoltre inserite negli elenchi NCD anche le 15 domande riferite all'asse 5.1 della Regione Sardegna e le 2 domande relative all'asse 5.2 della Regione Liguria.

Per queste imprese non sarà necessario partecipare alla procedura valutativa a sportello e il percorso proseguirà direttamente con la fase di caricamento della documentazione richiesta.

Chi dovrà partecipare al click day

Diversa la situazione per le restanti domande riferite agli assi agricoli del bando. Le imprese che hanno presentato domanda nell'ambito dell'asse 5.1, dedicato alle micro e piccole imprese agricole, e dell'asse 5.2, riservato ai giovani agricoltori, dovranno infatti partecipare alla procedura valutativa a sportello, il cosiddetto click day.

Le modalità operative e le relative scadenze sono riportate nella tabella temporale pubblicata dall'INAIL insieme alle regole tecniche per l'accesso allo sportello informatico.

Richieste di finanziamento in crescita grazie agli interventi aggiuntivi

Tra gli elementi evidenziati dall'Istituto emerge un incremento della richiesta di finanziamento pari a circa il 10,4% rispetto all'edizione precedente del bando, con riferimento alle domande ammesse direttamente alla fase di caricamento della documentazione.

Secondo l'INAIL, questo risultato è stato favorito anche dall'introduzione sperimentale degli interventi aggiuntivi rispetto al progetto principale.

La nuova configurazione del bando ha infatti ampliato le possibilità di intervento, consentendo di affiancare al progetto principale ulteriori azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori. Tra le novità introdotte figurano interventi collegati alla gestione delle emergenze meteoclimatiche, alla riduzione dei rischi derivanti dalle elevate temperature nei luoghi di lavoro, all'installazione di impianti fotovoltaici e coperture a verde, oltre all'impiego di dispositivi di protezione individuale intelligenti e di soluzioni tecnologiche avanzate per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi.

Modelli organizzativi e responsabilità sociale: oltre 1.300 domande sull’asse 1.2

Particolarmente significativo è il dato relativo all'asse 1.2, dedicato ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Per questa linea di finanziamento risultano infatti ammesse circa 1.300 domande, un numero che evidenzia il crescente interesse delle imprese verso strumenti organizzativi finalizzati a strutturare e migliorare la gestione della prevenzione aziendale.

L'INAIL collega questo risultato anche all'introduzione di nuovi parametri di configurazione del bando e di punteggi aggiuntivi destinati alle imprese certificate, con l’obiettivo di valorizzare le organizzazioni che operano secondo elevati standard di qualità, legalità e sicurezza sul lavoro, promuovendo una diffusione sempre più ampia della cultura della prevenzione.

Bando ISI: cresce l’interesse delle imprese per gli investimenti in sicurezza

Giunto alla sua sedicesima edizione, il Bando ISI rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui l'INAIL incentiva gli investimenti delle imprese in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'elevato numero di domande registrato anche nel 2025 conferma l'interesse del sistema produttivo verso le opportunità di finanziamento dedicate al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e all'adozione di modelli organizzativi sempre più orientati alla prevenzione.