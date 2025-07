Bando Sport e Periferie 2025: approvati i progetti di riqualificazione

È stato pubblicato il decreto del Dipartimento per lo Sport del 15 luglio 2025 che approva l’elenco dei 58 Comuni ammessi al finanziamento nell’ambito della Linea A del Bando “Sport e Periferie 2025”, per un importo complessivo pari a circa 64,5 milioni di euro.

Bando Sport e Periferie 2025: approvati i progetti della Linea A

Le risorse sono destinate a interventi su impianti sportivi esistenti, finalizzati alla messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico.

Il progetto punta a:

incentivare l'attività sportiva in aree svantaggiate e periferiche del Paese;

ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;

migliorare la qualità della vita, promuovendo il benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme;

incrementare la sicurezza urbana diffondendo la cultura del rispetto.

Le linee di intervento

Il bando rientra nell’attuazione del Fondo “Sport e Periferie”, istituito dall’art. 15 del d.l. 185/2015 (conv. in l. 9/2016) e reso strutturale con la legge 205/2017. Le risorse sono finalizzate a contrastare il divario infrastrutturale sportivo nelle aree svantaggiate e periferiche, contribuendo al riequilibrio economico e sociale.

Per il 2025, il fondo è stato articolato in due linee:

Linea A (65 milioni di euro) : finanziamento “a sportello” per i Comuni con più di 5.000 abitanti , o consorzi tra Comuni inferiori che raggiungano tale soglia; a ogni intervento può essere destinato un finanziamento di importo massimo di 1,5 milioni di euro ;

: finanziamento “a sportello” per i , o consorzi tra Comuni inferiori che raggiungano tale soglia; a ogni intervento può essere destinato un finanziamento di importo massimo di ; Linea B (45 milioni di euro): finanziamento “a graduatoria di merito” (attesa per settembre) per la realizzazione o ricostruzione di palazzetti sportivi multifunzionali NZEB, riservata a Comuni con oltre 15mila abitanti. In questo caso l’importo massimo ammesso per ciascun intervento è di 3 milioni di euro.

Al totale di 110 milioni dovrebbero aggiungersi altri 70 milioni del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, come annunciato ad aprile dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Il decreto ministeriale 20 marzo 2025 ha fissato i criteri di ammissibilità e le modalità gestionali, poi applicati dal Dipartimento con l’Avviso pubblicato l’11 aprile 2025.