Autorizzazione unica per gli interventi sugli immobili vincolati, riduzione dei termini delle soprintendenze da 120 a 90 giorni, possibilità di utilizzare la SCIA per alcune attività di manutenzione ordinaria, monetizzazione dei parcheggi e, soprattutto, autorizzazioni rilasciate in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi.

Sono alcune delle principali novità contenute nella proposta di legge A.C. 2427, presentata alla Camera dei Deputati, che interviene sul D.Lgs. n. 42/2004 con l'obiettivo di introdurre una disciplina dedicata agli immobili appartenenti al patrimonio culturale privato.

Il provvedimento propone infatti una revisione più ampia del rapporto tra proprietari privati, soprintendenze e amministrazioni locali, introducendo nuovi strumenti per la conservazione, la gestione e la valorizzazione degli immobili vincolati e attribuendo all'amministrazione statale della tutela un ruolo ancora più incisivo nei procedimenti che riguardano questi beni.

Accanto alle misure di semplificazione trovano spazio anche nuove regole sulla prelazione, agevolazioni economiche, una specifica identificazione catastale degli immobili culturali privati e una delega al Governo per disciplinare le società di gestione dei beni culturali.

Il Codice dei beni culturali riconosce il patrimonio culturale privato

Uno dei passaggi più significativi della proposta riguarda l'introduzione nel D.Lgs. n. 42/2004 di una definizione autonoma di "patrimonio culturale privato".

Secondo il testo, rientrerebbero in questa categoria tutti i beni culturali di proprietà privata per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'art. 13 del Codice.

Da questa novità prende forma l'intera riforma: come evidenziato nella relazione illustrativa della proposta, in Italia sono presenti oltre 43 mila dimore storiche, che nel solo 2023 hanno accolto circa 34 milioni di visitatori. Nel triennio 2021-2023 gli investimenti destinati alla manutenzione e alla valorizzazione di questi beni hanno superato i due miliardi di euro, contribuendo alla crescita economica e alla creazione di occupazione, soprattutto nei piccoli centri e nei territori meno popolosi.

Il patrimonio culturale privato contribuisce non soltanto alla tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, ma anche alla crescita economica e sociale dei territori, motivo per cui la proposta mira a incentivare la partecipazione attiva dei proprietari alla conservazione del patrimonio culturale, rafforzare la collaborazione tra amministrazioni pubbliche e soggetti privati e favorire interventi di recupero e manutenzione attraverso procedure più snelle e misure di sostegno dedicate.

Autorizzazione unica e conferenza di servizi per ridurre le duplicazioni

Tra le misure di semplificazione più rilevanti figura l'introduzione di un procedimento autorizzativo unico per gli interventi sugli immobili del patrimonio culturale privato interessati anche da vincoli paesaggistici.

La proposta attribuisce alla soprintendenza il ruolo di amministrazione procedente, prevedendo l'acquisizione dei necessari pareri attraverso la conferenza di servizi disciplinata dalla Legge n. 241/1990.

L'obiettivo è superare una delle difficoltà più frequentemente segnalate dai proprietari e dai professionisti. In molti casi, infatti, uno stesso progetto viene sottoposto a valutazioni successive che coinvolgono più volte gli stessi uffici ministeriali, con inevitabili ricadute sui tempi di conclusione del procedimento.

La concentrazione delle valutazioni all'interno di un unico iter autorizzativo mira quindi a ridurre duplicazioni, passaggi amministrativi e sovrapposizioni istruttorie.

Soprintendenze: termini ridotti da 120 a 90 giorni

La proposta modifica anche i termini procedimentali previsti dal Codice dei beni culturali, riducendo da 120 a 90 giorni il termine per il rilascio delle autorizzazioni relative agli interventi di edilizia privata.

La modifica consentirebbe di limitare i ritardi che spesso ostacolano l'avvio degli interventi di recupero e manutenzione degli immobili vincolati, evitando che il protrarsi delle procedure finisca per aggravare il degrado dei beni e aumentare i costi delle opere necessarie alla loro conservazione.

Resta tuttavia da verificare se la riduzione dei termini potrà produrre effetti reali in assenza di un parallelo rafforzamento delle strutture amministrative chiamate a gestire le istruttorie.

Manutenzione ordinaria con SCIA

Un'altra novità significativa riguarda la possibilità di eseguire determinati interventi di manutenzione ordinaria mediante segnalazione certificata di inizio attività.

La proposta introduce infatti una disciplina che consentirebbe ai proprietari di avviare alcune opere previa presentazione della SCIA alla soprintendenza competente. L'amministrazione conserverebbe comunque un potere di controllo, potendo intervenire entro trenta giorni con un provvedimento motivato di divieto alla prosecuzione dell'attività, mentre l'individuazione degli interventi ammessi verrebbe demandata a un successivo decreto del Ministero della Cultura.

La scelta trova fondamento nella convinzione, espressa anche nella relazione illustrativa, che una manutenzione costante e programmata costituisca uno strumento più efficace per la conservazione dei beni rispetto al ricorso a interventi straordinari resi necessari da situazioni di degrado già avanzato.

Autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici

Tra le novità contenute nella proposta, quella destinata a suscitare il maggiore dibattito è contenuta nel nuovo art. 23-bis del Codice dei beni culturali.

Nel dettaglio, si prevede che, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sugli immobili del patrimonio culturale privato, l'autorizzazione del soprintendente possa sostituire ogni altro atto autorizzativo comunque denominato.

La stessa disposizione stabilisce inoltre che l'autorizzazione possa essere rilasciata in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi.

Nella relazione illustrativa della proposta si sottolinea espressamente la volontà di consentire interventi disciplinati attraverso un regime speciale rispetto alla normativa edilizia ordinaria, attribuendo alle valutazioni della soprintendenza un ruolo prevalente rispetto alle previsioni urbanistiche locali.

Mutamento di destinazione d'uso e conferenza di servizi

Il testo affronta anche il tema del mutamento di destinazione d'uso degli immobili appartenenti al patrimonio culturale privato, prevedendo una specifica comunicazione alla soprintendenza.

La disposizione si inserisce nel più ampio disegno di rafforzamento del ruolo dell'amministrazione preposta alla tutela culturale, pur lasciando aperte alcune questioni relative al coordinamento con la disciplina urbanistica generale.

Per semplificare il procedimento, viene inoltre riconosciuta al proprietario la possibilità di chiedere la convocazione della conferenza di servizi decisoria quando l'intervento richieda l'acquisizione di più di due pareri da parte di amministrazioni diverse. La misura punta a evitare rallentamenti procedimentali e a favorire una gestione più coordinata delle autorizzazioni necessarie.

Agevolazioni economiche e monetizzazione dei parcheggi

Per gli interventi riguardanti gli immobili del patrimonio culturale privato viene anche prevista l'applicazione delle agevolazioni già contemplate dal Testo Unico Edilizia in materia di contributo di costruzione.

Inoltre il testo della proposta di legge include la possibilità di monetizzare gli spazi destinati a parcheggio. La misura potrebbe rivelarsi particolarmente utile nei centri storici, dove il reperimento materiale delle superfici necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici costituisce spesso uno degli ostacoli più difficili da superare negli interventi di recupero.

Le somme corrisposte dovrebbero essere destinate alla riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e delle aree di sosta situate nelle vicinanze degli immobili interessati.

Nuove regole sulla prelazione e società di gestione dei beni culturali

La proposta contiene anche disposizioni che guardano alla gestione del patrimonio culturale nel lungo periodo.

Nel dettaglio, viene ampliata la disciplina della prelazione, attribuendo specifiche facoltà ai comproprietari e ai proprietari di altre unità appartenenti al medesimo complesso monumentale o a immobili adiacenti sottoposti allo stesso vincolo.

Inoltre, viene conferita al Governo una delega per disciplinare le società di gestione dei beni culturali, con l'obiettivo di favorire investimenti, manutenzione programmata e valorizzazione economica del patrimonio. Questa parte della riforma, sebbene meno legata alle procedure edilizie, può assumere un ruolo importante sotto il profilo della conservazione e della gestione degli immobili storici.

Arriva anche una nuova identificazione catastale

L'ultima novità riguarda il catasto.

La proposta prevede infatti l'introduzione di una specifica annotazione, individuata dalla lettera "V", destinata a contraddistinguere gli immobili appartenenti al patrimonio culturale privato. Tale nuova classificazione avrebbe esclusivamente una funzione identificativa e non comporterebbe variazioni automatiche del valore catastale.

L'obiettivo è rendere immediatamente riconoscibili gli immobili sottoposti a tutela culturale, favorendo l'adozione di politiche specifiche per la loro conservazione e valorizzazione.

Oltre la semplificazione: come cambia la gestione dei beni culturali privati

Nel suo complesso la proposta di legge A.C. 2427 appare molto più ampia di una semplice iniziativa di semplificazione amministrativa.

L'impianto generale del testo è infatti orientato a riconoscere le peculiarità degli immobili culturali di proprietà privata attraverso procedure autorizzative dedicate, strumenti economici specifici, nuove forme di gestione e un rafforzamento del ruolo attribuito alle soprintendenze.

Molte delle misure proposte puntano a semplificare gli interventi sugli immobili vincolati e a favorirne la valorizzazione. Resta ora da capire se il Parlamento confermerà anche le disposizioni più innovative, a partire dalle deroghe agli strumenti urbanistici e dal rafforzamento del ruolo delle soprintendenze, che sono i punti destinati a modificare maggiormente gli equilibri attuali tra tutela e governo del territorio.