Nel mondo frenetico in cui operiamo oggi, il contatto personale sta acquisendo sempre più importanza. La digitalizzazione è già molto avanzata in molti settori lavorativi, eppure nello scambio di contatti personali, che sia in cantiere o in fiera, spesso si ricorre ancora al classico biglietto da visita cartaceo da consegnare al proprio interlocutore.

Perché il biglietto da visita cartaceo non è più sufficiente

Sebbene il biglietto da visita cartaceo si sia mantenuto ostinatamente in uso per decenni, presenta comunque alcuni svantaggi. Non appena cambiano i dati di contatto di un dipendente, che si tratti del reparto o della posizione, i biglietti già stampati devono essere smaltiti e ne devono essere stampati di aggiornati.

Questo non solo produce rifiuti, ma richiede anche un carico di lavoro aggiuntivo per ogni nuova stampa.

Inoltre, la versione classica del biglietto offre uno spazio limitato per le informazioni. Oltre al nome, all'indirizzo e-mail e al numero di telefono, non rimane spazio per ulteriori informazioni e moderne possibilità di networking digitale come i link ai social media o la prenotazione di appuntamenti online.

Biglietto da visita digitale: scambio di contatti moderno e digitale

Il biglietto cartaceo è ormai un po’ datato e non soddisfa quasi più le esigenze di uno scambio di contatti moderno: occorre una soluzione nuova ed efficiente. La buona notizia è che questa soluzione esiste già: il biglietto da visita digitale.

Consente di risparmiare tempo e denaro, è sostenibile e offre una serie di funzionalità aggiuntive che possono essere integrate in base alle esigenze della vostra azienda.

Scambio digitale più veloce: il biglietto da visita digitale è sempre a portata di mano sul cellulare; le informazioni di contatto possono essere scambiate in modo molto semplice tramite codice QR o lettore NFC e salvate direttamente nei contatti dell’interlocutore, senza dover digitare nulla.

il biglietto da visita digitale è sempre a portata di mano sul cellulare; le informazioni di contatto possono essere scambiate in modo molto semplice tramite codice QR o lettore NFC e salvate direttamente nei contatti dell’interlocutore, senza dover digitare nulla. Modifiche in tempo reale: se i dati di contatto devono essere modificati a causa di un cambio di posizione o simili, questi vengono resi visibili in tempo reale a tutti i destinatari. In questo modo non circolano più dati di contatto obsoleti.

se i dati di contatto devono essere modificati a causa di un cambio di posizione o simili, questi vengono resi visibili in tempo reale a tutti i destinatari. In questo modo non circolano più dati di contatto obsoleti. Corporate design: il biglietto da visita digitale offre l'integrazione di loghi e foto, nonché la personalizzazione secondo il corporate design specifico dell'azienda. Grazie all'integrazione, ad esempio, del sito web, dei social media e della prenotazione diretta di appuntamenti, è possibile creare un design su misura per l'azienda in modo intuitivo e orientato all'applicazione.

il biglietto da visita digitale offre l'integrazione di loghi e foto, nonché la personalizzazione secondo il corporate design specifico dell'azienda. Grazie all'integrazione, ad esempio, del sito web, dei social media e della prenotazione diretta di appuntamenti, è possibile creare un design su misura per l'azienda in modo intuitivo e orientato all'applicazione. Sostenibilità: grazie al risparmio di carta e di costi di stampa, nonché al trasporto delle tradizionali schede cartacee, migliora l'impronta di CO₂ dell'azienda, così come la percezione esterna di un'azienda orientata al futuro e sostenibile.

grazie al risparmio di carta e di costi di stampa, nonché al trasporto delle tradizionali schede cartacee, migliora l'impronta di CO₂ dell'azienda, così come la percezione esterna di un'azienda orientata al futuro e sostenibile. Integrazioni: per le aziende si aggiunge il vantaggio che i dati di contatto dei dipendenti possano essere trasferiti e aggiornati automaticamente nei propri sistemi HR. Inoltre, è possibile sincronizzare direttamente e automaticamente i dati di contatto dei potenziali clienti nei sistemi CRM senza alcuna difficoltà.

Non abbiate timore delle nuove tecnologie: Spreadly, un fornitore affidabile di biglietti da visita digitali

Per digitalizzare il networking e renderlo al contempo semplice e pratico, è necessario poter contare su un partner competente.

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In meno di 3 minuti il biglietto da visita digitale è pronto, disponibile direttamente nella propria app e pronto per essere condiviso.