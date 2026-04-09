BIM e calcoli specialistici: come ottimizzare i workflow integrati per la progettazione nel 2026

La sfida della coerenza informativa nel 2026

Nel panorama tecnico del 2026, la gestione delle commesse — sia pubbliche che private — ha superato la fase della semplice modellazione 3D. La vera sfida per i progettisti oggi risiede nella coordinazione impeccabile tra il modello architettonico e i calcoli specialistici. Un flusso di lavoro frammentato, dove i dati vengono estratti e reinseriti manualmente in software diversi, non è più sostenibile né in termini di tempi, né di riduzione del rischio di errore.

Il mercato richiede una Gestione Informativa Digitale (GID) fluida, capace di accompagnare l'opera dal concept iniziale fino alla creazione del Digital Twin.

L'integrazione tra Archicad e Namirial: un workflow senza attriti

L’interoperabilità non deve essere un concetto astratto, ma un vantaggio operativo concreto. Grazie all'integrazione tra Archicad e le soluzioni Namirial, il modello architettonico diventa il cuore pulsante di un sistema informativo integrato.

Attraverso strumenti avanzati e add-on dedicati, i professionisti possono oggi gestire:

Analisi Energetica : trasformando le Zone di Archicad in dati termici pronti per il calcolo prestazionale.

: trasformando le Zone di Archicad in dati termici pronti per il calcolo prestazionale. Computo Metrico : associando voci di prezzo direttamente agli elementi del modello per una quantificazione economica dinamica e automatizzata.

: associando voci di prezzo direttamente agli elementi del modello per una quantificazione economica dinamica e automatizzata. Coerenza del dato: assicurando che ogni modifica al progetto si rifletta istantaneamente in tutta la documentazione tecnica correlata.

Questo approccio non solo aumenta l'efficienza dello studio, ma garantisce anche la precisione necessaria per rispondere ai requisiti dei nuovi quadri normativi nazionali ed internazionali.

Un invito al confronto: l’evento live a Milano

Per toccare con mano queste innovazioni e analizzare casi studio reali, Graphisoft e Namirial invitano i professionisti del settore all'evento live "BIM INNOVATION: Ottimizza la progettazione BIM con i workflow integrati Archicad-Namirial".

L’incontro, che si terrà il prossimo 21 aprile a Milano, vuole offrire una panoramica pratica su come evolvere il proprio metodo di lavoro. Sarà un’occasione preziosa per confrontarsi con esperti del settore e scoprire come le tecnologie digitali possano semplificare la gestione della complessità progettuale.

Dettagli e Modalità di Partecipazione

L’appuntamento è presso l’Innovation Hub di Trezzano sul Naviglio (MI). L'evento prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP).

Agenda dell'evento:

16:00 – Registrazione e accreditamento dei CFP

– Registrazione e accreditamento dei CFP 16:30 – Speech tecnico e analisi casi studio

– Speech tecnico e analisi casi studio 18:40 – Cocktail Party e networking

La partecipazione è gratuita previa registrazione, con posti limitati per favorire l'interazione e il networking tra i partecipanti.

ISCRIVITI ALL'EVENTO DEL 21 APRILE A MILANO