BIM e Nuovo Codice Appalti, la Sicilia è pronta? Il punto fra Professionisti, P.A. ed Imprese

La rivoluzione digitale è ormai in atto nel mondo delle costruzioni, dando vita a nuove norme, nuove figure tecniche certificate e nuove metodologie di consegna, senza le quali non si ha accesso alle gare ed agli appalti bim. Questa discriminante è dettata dalle norme UNI, ISO, per le quali è previsto l’obbligo del BIM da gennaio 2025, ma anche dal Nuovo Codice Appalti.

BIM e nuovo Codice Appalti: il convegno nazionale

A che punto siamo? Si pone quindi sempre più l’esigenza di fare chiarezza, non solo perché si nota confusione fra i vari comparti tecnici e non, ma anche perché il BIM pone le sue basi su un concetto di “condivisione e collaborazione” fra tutti gli attori coinvolti nel vasto campo delle costruzioni, senza il quale il metodo non sarebbe efficace.

L’ambizioso obiettivo del convegno, che si terrà a Trapani il 14 maggio 2024 dalle ore 15.30 alle ore 19.30 presso l'Ordine degli Architetti di Trapani in via G.B. Fardella 16, è proprio istruire e fare un punto serio fra Privati, Enti Pubblici ed Imprese, significando l’importanza di aprire un dialogo fra tali categorie e soprattutto dimostrando come queste debbano interagire fra loro come previsto dalle normative, diventando un vantaggio oggettivo ed una opportunità per i tecnici Siciliani e di tutta Italia.

Attraverso grandi ospiti e relatori di livello Nazionale si affronteranno in modo semplice ed interessante tali temi attraverso casi reali e dimostrazioni live oltre a normative e Nuovo Codice Appalti.

Con la partecipazione verranno rlasciati 4 CFP di riconoscimento per la deontologia.

Il programma dell'evento