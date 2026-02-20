L’amianto rappresenta storicamente uno dei rischi ambientali più gravi per la salute pubblica nel nostro Paese. Di natura fibrosa e cancerogena, questa sostanza fu largamente utilizzata dall’industria fino agli anni Novanta, per poi essere oggetto di un progressivo ma non semplice smantellamento.

La Legge 257/1992 ha posto il divieto sull’utilizzo e l’obbligo di mettere in sicurezza o rimuovere le strutture esistenti, avviando la stagione dei grandi censimenti, delle bonifiche mirate e dei programmi di finanziamento pubblico. Dalla sua approvazione, il quadro degli interventi si è popolato di decreti, piani strategici e banche dati, con la finalità di delineare una strategia nazionale contro l’invisibile minaccia delle fibre. Oggi l’obiettivo non è solo la rimozione dal patrimonio edilizio pubblico e privato, ma anche la piena tracciabilità di tutti i materiali contaminati.

Per farlo, il legislatore italiano e i ministeri tecnici hanno affidato al Ministero della transizione ecologica (MiTE), alle Regioni e all’INAIL il compito di censire e bonificare, creando strumenti e procedure che coinvolgono amministrazioni centrali, enti locali e operatori certificati. Tra le luci e le ombre di questo percorso, la posta in gioco resta altissima: tutelare comunità, lavoratori e ambiente dalla persistenza di un’eredità che ancora oggi chiede risposte rigorose e concrete.

Obblighi normativi e ruoli nei lavori pubblici con amianto

Il fulcro della normativa italiana in materia di amianto si struttura attorno alla Legge 257/1992, che sancisce non solo la cessazione dell’utilizzo su tutto il territorio, ma anche precise procedure per la rimozione, la bonifica e la gestione sicura dei materiali.

Gli articoli 8, 10 e 12 di questa legge attribuiscono la responsabilità del censimento alle Regioni, l’attuazione dei piani locali di bonifica e la trasmissione di dati al ministero competente. A complemento della 257/1992, il D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) disciplina l’approccio alla bonifica dei siti contaminati e alla gestione dei rifiuti contenenti amianto, mentre il D.Lgs. 81/2008 integra questa architettura con gli articoli 250-256, prescrivendo obblighi puntuali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti, notifica preventiva dei lavori e uso di dispositivi di protezione individuale.

La complessa interazione tra queste leggi garantisce la conformità agli standard ambientali e di sicurezza. Nuove precisazioni operative sono state fornite dal D.M. Sanità 6/9/1994 e dal D.M. 14/5/1996, introdotti per definire linee guida tecnico-operative e una disciplina uniforme per le differenti modalità di bonifica.

Responsabilità: proprietario, stazione appaltante, imprese abilitate, USL/ASL, Regioni

La bonifica dell’amianto in ambito pubblico richiede l’azione coordinata di una fitta rete di soggetti. Il proprietario dell’immobile o la stazione appaltante – nel caso di opere pubbliche – è chiamato per legge a sostenere costi e oneri, responsabilizzandosi rispetto alla pianificazione dell’intervento e alla scelta di operatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Le Regioni hanno il ruolo istituzionale di censire e di redigere i piani locali, trasmettendo sistematicamente le informazioni ai ministeri e alimentando le banche dati nazionali. Le Aziende Sanitarie Locali (USL/ASL) controllano la conformità dei lavori, valutano la concentrazione di fibre e attivano la sorveglianza sanitaria per i lavoratori, imponendo tra l’altro specifica formazione professionale.

Questa catena di responsabilità trova raccordo nell’obbligo di redazione e approvazione del piano di lavoro per ogni intervento – documento chiave ai fini della legalità e dell’efficacia dell’azione di bonifica.

Procedure operative di bonifica per interventi pubblici

I materiali contenenti amianto possono essere trattati secondo tre metodologie, ciascuna disciplinata da dettagliate linee guida e con relativi vantaggi e criticità, e dalla tipologia (compatto o friabile) così come si legge anche sul sito di MBA Ambiente, azienda leader in Italia per la bonifica e smaltimento amianto.

L’incapsulamento prevede l’applicazione di primer, consolidanti e manti protettivi sulla superficie inquinante: si tratta di un vero e proprio sigillo che limita il rilascio di fibre e prevede, dopo l’applicazione, un’ispezione accurata per garantire l’efficacia del procedimento.

Il confinamento punta invece sulla segregazione fisica, realizzando sovracoperture, controsoffitti o barriere rigide che isolano la fonte. Questo metodo si applica dove è tecnicamente più complesso intervenire direttamente, ma esige che la barriera resti integra nel tempo.

La rimozione, infine, rappresenta la soluzione più radicale: richiede la stesura di un piano di lavoro dettagliato e l’affidamento a imprese specializzate per lo smontaggio, il contenimento, il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata. Ogni scelta viene valutata in base al rischio, alla destinazione d’uso degli spazi e ai risultati dei sopralluoghi tecnici.

Obblighi documentali: piano di lavoro, notifica, formazione operatori

Il cuore amministrativo di ogni cantiere di bonifica da amianto è il piano di lavoro, che va presentato agli organi di vigilanza dell’USL/ASL prima di poter procedere agli interventi. Questo documento deve dettagliare le modalità operative, le misure di sicurezza, la gestione dei rifiuti e le procedure di emergenza. L’obbligo di notifica all’autorità sanitaria e l’osservanza dei requisiti tecnici stabiliti nei decreti ministeriali sono passaggi ineludibili. Attenzione particolare merita la formazione degli operatori: solo chi ha frequentato corsi professionali abilitanti, conformi ai requisiti regionali, può essere impiegato nei lavori di bonifica e smaltimento. I dati raccolti e le azioni eseguite devono essere documentati e trasmessi annualmente alle autorità competenti, secondo il meccanismo di controllo previsto dalla Legge 257/1992.

Mappatura nazionale: banca dati INAIL, ruolo del MiTE e stato della copertura

Uno degli strumenti chiave per orientare le scelte in materia di amianto è la banca dati affidata all’INAIL, alimentata (non sempre in modo omogeneo) dalle trasmissioni regionali previste dal D.M. 101/2003. Questo decreto Ministero dell’Ambiente obbliga le Regioni e le Province autonome a effettuare il censimento degli edifici e dei siti contaminati e a trasmettere periodicamente i dati al MiTE.

La mappatura – sostenuta anche grazie alle risorse previste dall’articolo 20 della legge 93/2001 (22 miliardi di lire tra il 2000 e il 2002) – mira a identificare i materiali in copertura, siti di estrazione ed ex-insediamenti industriali, imprese utilizzatrici e smaltitori. Il lavoro confluisce nei censimenti regionali, che rappresentano le fondamenta operative su cui poggiano priorità e strategie di bonifica nazionali.

I dati non omogenei

Secondo le ultime stime ufficiali, la INAIL Banca Dati Amianto raccoglie poco più di 108.000 siti censiti, tra edifici pubblici, privati e aree industriali. Tuttavia, la copertura presenta ancora evidenti limiti: molti territori hanno trasmesso dati parziali o non aggiornati, mancato univoco standard regionale e omogeneità nella classifica dei rischi. Permangono quindi consistenti lacune riguardo a ex impianti di estrazione, siti industriali dismessi e ampie superfici in cemento-amianto che secondo le stime del CNR e del MiTE coprono ancora circa 2,5 miliardi di metri quadrati. È proprio questa frammentarietà dei dati a rendere ancora complessa la pianificazione degli interventi pubblici su larga scala.

Finanziamenti e incentivi per bonifiche di edifici pubblici

Il sostegno finanziario agli interventi di bonifica da amianto è stato strutturato attraverso una pluralità di fonti. Il Piano Nazionale Amianto del marzo 2013 ha definito principi di priorità e coordinamento tra le amministrazioni, mentre le delibere CIPE n.55/2016 e n.11/2018 hanno stanziato risorse nell’ambito del Piano Operativo Ambiente del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), con una dotazione di circa 385 milioni di euro al 6 dicembre 2019.

Queste risorse sono state principalmente indirizzate verso la bonifica di scuole e ospedali, riconosciuti come siti a rischio collettivo. Il Fondo progettazione (17,5 milioni di euro tra 2016 e 2018, secondo l’articolo 56 L.221/2015) ha sostenuto la progettazione preliminare e definitiva degli interventi, accelerando l’iter di fattibilità tecnica e autorizzativa. Restano centrali anche i finanziamenti a carico degli enti proprietari, come previsto dalla normativa vigente.

Esempi di stanziamenti e crediti d'imposta

Nella galassia delle agevolazioni economiche, si distingue il credito d’imposta introdotto dal D.M. 15/6/2016 e attivo per il triennio 2017-2019: riservato alle imprese che eseguivano bonifiche superiori ai 20.000 euro, con un tetto complessivo annuo di 5,7 milioni di euro. Tali strumenti hanno permesso di incentivare le iniziative private e accelerare la bonifica produttiva nei comparti industriali. Parallelamente, la rimozione di coperture in cemento-amianto da scuole ed edifici sanitari resta una priorità strategica, sostenuta sia da fondi premiali statali sia da programmi di riprogrammazione regionale. Gli enti beneficiari sono tenuti a rispettare le graduatorie di ammissibilità e a rendicontare dettagliatamente l’utilizzo dei contributi pubblici.

Smaltimento rifiuti amianto e requisiti per discariche

Il destino degli scarti di amianto è regolato in modo stringente dal D.Lgs. 36/2003, che disciplina la gestione delle discariche. Per i materiali contenenti fibre, il conferimento deve avvenire in siti specificamente autorizzati e strutturati per evitare il rilascio nell’ambiente.

L’evoluzione normativa ha trovato nuovo impulso con il D.Lgs. 121/2020, che recepisce le più recenti direttive europee in materia di discariche e aggiorna i requisiti tecnico-gestionali per il trattamento e il deposito dei rifiuti amianto. I limiti e le prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera sono invece fissati dal D.Lgs. 114/1995, con controlli periodici da parte delle autorità ambientali competenti.

Procedure per trasporto e conferimento rifiuti amianto

La filiera dello smaltimento impone una rigorosa tracciabilità: solo imprese autorizzate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono occuparsi del trasporto e del conferimento del rifiuto. Il materiale rimosso viene incapsulato e sigillato prima del trasferimento, sottoposto a registrazioni e a procedure di pesatura e classificazione in discarica. La scelta del sito di smaltimento è condizionata dalla presenza di discariche idonee sul territorio e dagli aggiornamenti periodici previsti dal legislatore europeo. Tutte le attività devono essere trasparenti e documentate secondo le linee guida e i controlli regionali, pena la sanzione amministrativa e – nei casi più gravi – quella penale.

Siti sensibili e priorità: elenchi SIN e casi emblematici

Il sistema italiano di priorità per la bonifica da amianto si riflette nella mappatura dei Siti di Interesse Nazionale (SIN), che includono territori colpiti da contaminazioni di eccezionale gravità.

Emblematici i casi di Casale Monferrato (Eternit), Balangero – dove si trova la più grande cava di crisotilo d’Europa – e Broni-Fibronit, ma anche le aree industriali di Priolo e Napoli Bagnoli. Questi contesti, inseriti nella lista di priorità attraverso la Legge 426/1998 e il D.M. 468/2001 – poi aggiornati dal D.M. 308/2006 – hanno beneficiato di specifici piani di caratterizzazione e risorse dedicate in ragione della gravità del rischio sanitario e ambientale. L’azione di bonifica si concentra soprattutto sui vecchi insediamenti industriali e sui territori coinvolti in procedimenti giudiziari o nell’attenzione della cronaca nazionale.

Criteri di priorità (edifici pubblici, scuole, ospedali)

La definizione di priorità negli investimenti pubblici vede oggi al vertice scuole, ospedali e luoghi aperti al pubblico: qui l’esposizione – diretta o indiretta – riguarda ampie fasce della popolazione, rendendo questi immobili gli obiettivi centrali della programmazione.

Le Regioni, anche attraverso i Piani Regionali Amianto, mappano con sempre maggiore dettaglio questi siti per concentrare le risorse sulle coperture in cemento-amianto e sulle aree che presentano maggior rischio di dispersione. Criteri di valutazione prendono in considerazione il numero dei fruitori, la vetustà delle strutture e la destinazione d’uso, mentre la relazione annuale delle imprese, trasmessa alle Regioni secondo la Legge 257/1992, offre una fotografia aggiornata dello stato di avanzamento delle bonifiche e dei rifiuti prodotti.

In sintesi, la bonifica dell’amianto nei lavori pubblici in Italia si conferma un processo articolato, fondato su una rete di norme e piani operativi: la Legge 257/1992, il D.M. 101/2003, il D.Lgs. 152/2006 e le banche dati dell’INAIL costituiscono i capisaldi di una strategia che coinvolge Stato, Regioni, enti locali e operatori specializzati. I finanziamenti – dal Piano Nazionale Amianto alle delibere CIPE e ai crediti d’imposta – offrono strumenti per accelerare la rimozione dalle scuole e dagli edifici più sensibili, mentre la continua evoluzione delle banche dati e dei censimenti mantiene alta l’attenzione su una mappa in movimento. La consultazione di documenti ufficiali, dei censimenti regionali e delle banche dati MiTE/INAIL resta essenziale per programmare interventi efficaci, garantendo trasparenza e tutela della collettività davanti a un rischio che, a oltre trent’anni dal bando, richiede ancora risposte capillari e puntuali.