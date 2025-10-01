blumatica software sicurezza cantieri
Bonus Casa 2025-2027: il nuovo tetto alle spese detraibili

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto un nuovo limite massimo alle spese detraibili che riduce la percentuale di bonus ai soggetti con reddito superiore a 75.000 euro. Vediamo come funziona e degli esempi pratici

di Redazione tecnica - 01/10/2025

La disciplina dei bonus edilizi attraversa oggi una fase di forte ridimensionamento. Con la chiusura della stagione del Superbonus e la progressiva riduzione delle aliquote di detrazione, l’attrattività degli incentivi fiscali si è notevolmente indebolita. In questo contesto, il Governo sta valutando nuove soluzioni per mantenere stabile almeno l’agevolazione “di base”, quella del 50% per le ristrutturazioni edilizie, che rappresenta da anni il pilastro del sistema delle detrazioni.

Bonus Casa: le aliquote 2025-2027

Un passaggio particolarmente rilevante è rappresentato dai nuovi commi 1 e 1-septies.1, art. 16 del D.L. n. 63/2023, che interviene a disciplinare il futuro delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia dopo il 2024.

La norma – modificata dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) – stabilisce che le detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia e sismabonus, con esclusione degli interventi che prevedono la sostituzione di caldaie a combustibili fossili, siano riconosciute anche per gli anni 2025, 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, ma con aliquote ridotte rispetto al passato.

In particolare:

  • per tutti i contribuenti:
    • 36% delle spese sostenute nel 2025;
    • 30% delle spese sostenute nel 2026 e 2027.
  • per i titolari di proprietà o di diritti reali di godimento che effettuano interventi sull’abitazione principale:
    • 50% delle spese sostenute nel 2025;
    • 36% delle spese sostenute nel 2026 e 2027.

Medesima sorte è prevista per la detrazione fiscale prevista dall’art. 14 del citato D.L. n. 63/2023 che disciplina il bonus per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus).

